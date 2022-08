Váratlanul gyorsan telnek a német gáztárolók, de ennek súlyos ára lehet

Portfolio 2022. augusztus 29. 13:36

Miután a német gazdasági miniszter vasárnap már jelezte a hírt, hogy a vártnál gyorsabban telnek a németországi gáztárolók, hétfőn ráerősített erre a német hálózati ügynökség elnöke. Ez elsőre örvendetes hírnek tűnik, és a gázárak mai esésében is szerepe van, de közben azzal is összefügg, hogy az egyébként elképesztően magas energiaárak mellett egyre több háztartás és cég fogja vissza a fogyasztását, így több gáz jut a tárolókba, azaz a hír valójában a kialakulóban lévő német recesszió egyik indikátora is.