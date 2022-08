Milyen rezsi vár a vállalkozásodra? Töltsd ki a Portfolio kérdőívét most!

Nemcsak a lakoság, hanem a vállalkozások is kénytelenek szembesülni az energiaáremelkedés hatásaival. Sőt, mivel ők teljesen piaci alapon kapják az áramot, gázt, a drágulás tompítatlanul jelentkezik a költségeik között. Sokak számára ősszel vagy jövő januártól érvényesülnek a piac árak, de e szempontból a vállalkozói kör nagyon vegyes, ezért most megkérdezzük őket, mit várnak a következő időszakban a saját rezsihelyzetüket illetően.

Az energiaárak tavaly kezdődött megugrása idén nyáron új lendületet vett, mára az áram és gáz nyolc-tízszer annyiba kerül a piacon, mint a koronavírus-válság végén. Az újabb árhullám – amennyiben hosszan kitart – egészen más pályára helyezi Európa gazdaságait, köztük a magyart is.

Az energiafelhasználás egy éven belül nem egyenletes, a hírek szerint ősztől a megugró fogyasztás szállodákat, fürdőket, de akár irodákat, termelő üzemeket is ellehetetleníthet. Ennél is fontosabb tényező, hogy a gáz- és árampiacon a promt áron vásárlók mellett egy- és kétéves fix áras szerződésben lévők is bőven vannak, ami miatt az alkalmazkodás döcögős, és a kontraktus lejártával jön el az igazság pillanata. A gázév októberben, az áramév januárban kezdődik, tehát sok cég most szembesül majd azzal, hogy mennyire megemelkedtek az energiaárak.

Hogy mennyire, arról most a Portfolio vállalkozó, vállalatvezető olvasóit kérdezzük meg, hogy nagyobb képet kapjunk arról, milyen energiahelyzet vár a magyar gazdaságra a következő egy évben. Kérjük, segítse munkánkat azzal, hogy kitölti a az alábbi kérdőívet. Válaszaikat előre is köszönjük!

