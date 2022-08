Brutális energiaszámlák érkeztek, sorra zárnak be az üzletek a briteknél

Egyre több poszt jelenik meg a Twitteren arról, hogy az üzlettulajok millyen közüzemi számlákat kapnak a folyamatos és egyre súlyosbodó energiaválság közepette. A posztok közül több olyan kisvállalkozóktól érkezett, akik számára nagyon nehéz a mostani helyzet, és valószínűleg nem sokáig lesznek képesek tovább működni.

Az egyik ilyen tulajdonos Geraldine Dolan, aki a Poppyfields kávézó tulajdonosa az írországi Athlone-ban - és akinek közel 10 000 eurót számoltak fel alig több mint két hónapnyi energiafelhasználásért.

Az Irish Times beszámolója szerint: "A Poppyfields kávézó áramköltsége június elejétől augusztus végéig tartó 73 napra 9 024,70 euró volt, ami 250 százalékos növekedést jelent 12 hónap alatt. Ebben nincs benne a 812,22 eurós áfa, ami a teljes számlát 9 836,92 euróra emelte".

I got this electricity bill today, how in the name of God is this possible, we're a small coffee shop in westmeath pic.twitter.com/uz5J8BePhB — poppyfields (cafe.) August 29, 2022

De ez csak a jéghegy csúcsa. A Twitteren "Crab Man”, aki a legkülönbözőbb témákban állít össze mélyelemzések, egy posztsorozatot tett közzé a hasonló esetekből - és a jelenlegi európai energetikai háttérrel összefüggésben a helyzet enyhén szólva is ijesztő.

"Anyukámnak van egy kis kávézója Leicesterben. A villanyszámlája most ugrott évi 10 ezer fontról évi 55 ezer fontra. Most dolgozik a lehetőségein, de több mint valószínű, hogy kénytelen lesz bezárni".

My mum owns a small café in Leicester. Her electricity bill has just jumped from £10k ($12k) a year to £55k ($64k) a year. She is working out her options but more than likely she will be forced to close. pic.twitter.com/7GN4WC77Gl — Callum (@CallumMckeefery) August 29, 2022

Egy másik twitterező szintén arról számolt be, hogy bezárhatják a bolt az energiaárak emelkedése miatt.

Arrived at work tonight to be told “we might have to shut the shop” last week the electric bill came in 10 x dearer today the gas came in, from £900 to £10,058.59 it’s a small family run business here since 1982 this would be tragic! #fuelcrisis — Natalie (Hood) August 6, 2022

Az elszállt árak miatt egy 7 évig sikeresen működtetett teázó is lehúzta a rolót.

Closed our tearoom we’ve successfully run for 7 years due to increasing costs in food/petrol/ utilities.Can’t sustain the hikes. Changed to a take away during Covid providing much needed cheer, so many people live on their own and have no one to talk to. We weren’t just a tearoom pic.twitter.com/VyXY0MXkqD — Helen (Panton) August 30, 2022

Címlapkép: Getty Images