Még nőttek a beruházások, de közel lehet már a fordulat

Portfolio 2022. augusztus 31. 09:28

Az idei második negyedévben nőttek a beruházások a KSH friss adatai alapján, a vállalati és a költségvetési szféra egyaránt hozzájárult a bővüléshez, a hajtóerő azonban a lakosság volt. A vállalati és a költségvetési szektor mérsékelt aktivitása már most is látszik az adatokban, a kilátásokat pedig a recessziós félelmek, a költségek elszállása, az emelkedő kamatok, illetve a költségvetési kiigazítások árnyékolják be.