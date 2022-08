Mi lesz a magyar gazdasággal, az energiaárakkal és a kkv-kal? - Szeptember végén Győrben kiderül

Milyen fejlődési pálya vár a magyar gazdaságra a következő években és hogyan alakulhat a forint árfolyama? Hogyan lehet egy ilyen kihívásokkal teli környezetben a vállalatok működési hatékonyságának javítására fókuszálni? Jöjjön el szeptember 28-án a Nyugat-Magyarországi Gazdasági Fórumunkra, Győrbe, ahol átbeszéljük a térség aktuális helyzetét és megoldási irányokat is kínálunk.

Félnapos ingyenes konferenciánk jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy gyors és aktuális áttekintést adhassunk a kis- és közepes vállalatok, gazdasági szervezetek, önkormányzati cégek (projekt) vezetői számára az egyes szakterületek helyzetéről és kilátásairól. A makrogazdasági kitekintés mellett kiemelt hangsúlyt kapnak a hazai kkv-k számára rendelkezésre álló fejlesztési lehetőségek, a vállalatfinanszírozás és a tőkefinanszírozásban, valamint a digitalizációban rejlő potenciálról, továbbá lesz szó kintlévőségekről is.

A részletes program IDE kattintva érhető el.

A RENDEZVÉNY INGYENES, DE REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT.

Akik biztosan előadnak a rendezvényen:

Az előadásokat követően a vállalkozások digitális kihívásairól és lehetőségeiről Tamás Szilárd, a Modern Vállalkozások Programjának tanácsadója beszélget majd a kerekasztal beszélgetésben résztvevő szakemberekkel.

Az ország gazdasági vérkeringésében nagyon fontos szerepet játszanak a nagyvárosok, a vidék gazdasági és innovációs központjai, ezért a Portfolio rendszeresen látogat el ezekbe az erőcentrumokba is gazdasági konferenciasorozata keretében. Célunk idén is változatlan: ezeken a fórumokon is színvonalas, aktuális gazdasági és pénzügyi információkkal segítsük a helyi vállalatokat a megalapozott üzleti döntéshozatalban, ezáltal versenyképességük növelésében. A Kelet-Magyarországi Gazdasági Fórumra még a nyár elején került sor Tiszaújvárosban, a rendezvényről szóló beszámolónk az alábbi cikkben olvasható, a galériában pedig az eseményről készült fotók tekinthetők meg.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 06. 02. Jöhetnek az új magyar nemzeti bajnokok

Címlapkép forrása: Portfolio/Stiller Ákos