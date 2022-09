Válságok sorozata sújtja a világ második legnagyobb gazdaságát

Tar Gábor 2022. szeptember 01. 16:45

Úgy tűnik, a kínai gazdaságot még az ág is húzza. A zéró Covid-politikához való ragaszkodás okozta növekedési lassulás, illetve a jelzálogbojkottal súlyosbodó ingatlanpiaci válság mellett az utóbbi hetekben az is sújtotta a világ második legnagyobb gazdaságát, hogy a hatvan éve nem látott aszály miatt visszaeső vízerőművi termelés következtében áramkorlátozásokat kellett bevezetni az ország több ipari körzetében. Előrejelzések szerint idén legfeljebb 3 százalékkal nőhet a gazdaság, és egyes szakértői vélemények szerint jövőre a recesszió sem kizárt, ha a gyengülő világgazdaság miatt csökkenő külső kereslet az exportot is jelentősen lefékezi. A válságból való kiúthoz elemzők szerint a zéró Covid-politika feloldására, illetve az eladósodott ingatlanfejlesztők állami megmentésére lenne szükség. Erre sok esély nincs, mivel ez homlokegyenest szembemenne az eddig követett pekingi politikával. Az irányváltás pedig nem valószínű az október közepén kezdődő pártkongresszus előtt, hiszen azon Hszi Csin-ping államfő már a – precedens nélküli – harmadik ötéves pártfőtitkári ciklusára szóló felhatalmazást szeretné megkapni.