Jó hír jött az Északi Áramlat 1 felől, szakadnak a gázárak

Bár az oroszok kommunikációja alapján számos európai ország arra készült, hogy szombat hajnalban nem fog újraindulni az Északi Áramlat 1-en az orosz gázszállítás Németország felé, de a vezetéküzemeltető ma reggeli adatközlése afelé mutat, hogy mégis. A kedvező fejleményre már a péntek reggeli kereskedésben szakadni kezdtek a gázárak, de közben ott maradt a bizonytalanság is a piacon, hiszen a Gazprom 42 naponta le fogja állítani a portovajai kompresszor állomás egyetlen üzemelő turbináját, így október közepén várhatóan ismét leáll az Északi Áramlat 1, amikor már a tél felé közeledünk.

A vezetéküzemeltető pénteken reggel közzétette a holnap reggeltől érvényes gázmegrendelési adatokat az Északi Áramlat 1-en, ami a Bloomberg cikke alapján 33 millió köbméter, a vezeték kapacitásának 20%-a, tehát pont annyi gázt fognak holnaptól újra küldeni az oroszok a németeknek, mint amennyit eddig a szerdai leállítás előtt küldtek. A megrendelési adatok tehát arra utalnak, hogy újra fog indulni az orosz gázszállítás, igaz a megrendelés és a tényleges újraindulás nem ugyanaz, még lehet ebben változás.

A kedvező hírre szakadni kezdtek a gázárak a holland TTF gáztőzsdén, a következő havi lejáratok ára 7-8%-os esést mutat most a 230 euró/MWh körüli tartományba.

Amint tegnap rámutattunk: az oroszok szépen előkészítették annak kommunikációját, hogy miért nem fog újraindul a szállítás szombaton (tegnap újra emelkedtek is a gázárak 250 euró körülig), illetve ősszel miért állhat le. Most tehát a kedvező forgatókönyv látszik egyelőre megvalósulni, de közben az, hogy a Gazprom 42 naponta (1000 órás üzemidőnként) le fogja állítani a maradék egyetlen turbinát karbantartás miatt, folyamatosan meghagyja a bizonytalanságot a gázpiacon azzal kapcsolatban, hogy lesz-e elegendő gáz télen Európában és így ez az árakra folyamatosan felfelé ható nyomást tud kifejteni, összhangban azzal, hogy az oroszok egyébként is elképesztő gázár prognózisokat mondtak be az elmúlt napokban.

