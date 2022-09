Járványszerűen sok fiatal kerül kórházba magatehetetlenül, meglepő dolog áll a háttérben

Bénulást is okozhat súlyos esetben a dinitrogén-oxid használata, mely alapesetben eufóriát, nyugalmat, de akár nevetést is okozhat a használóknál. Ha azonban valaki hosszú ideig használja a gázt, annak komoly egészségügyi következményei is lehetnek, melyek visszafordíthatatlan neurológiai károsodást is okozhatnak.

David Nicholl birminghami neurológus egyre többször találkozik a Queen Elizabeth kórházban olyan fiatalokkal, akiket nevetőgáz belélegzését követően szállítanak be. Az orvos TikTok-videót készített, mely azóta virálissá vált – a felvételen felhívja a figyelmet a gáz használatának veszélyeire a Sky News cikke szerint.

Azt látjuk, hogy járványszerűen sok fiatal kerül kórházba magatehetetlenül, mert nevetőgázt fogyasztott

– mondta a videóban. Egyes betegek "életre szóló neurológiai sérüléseket szenvednek" – tette hozzá.

"Ez tényleg olyan, mint egy járvány. Az emberek úgy használják a nevetőgázt, hogy fogalmuk sincs róla: talán soha többet nem tudnak majd lábra állni. Megéri? Nem hiszem" – folytatta.

