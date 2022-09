Rendkívüli: így nyúlnának bele a gáz- és árampiacba Brüsszelben

Közben a Reuters a konkrét javaslatokat is megszerezte, amelyeket ma délelőtt a tagállami nagykövetek már tárgyaltak is, hogy pénteken az energiaügyi miniszterek rendkívüli ülésén már döntéseket tudjon hozni az EU. Így a konkrét bizottsági javaslat például az, hogy:

Az Európai Bizottság elnöke az uniós biztosok ülése után rövid sajtótájékoztatót tartott szerdán kora délután és kijelentette, hogy

Rendkívüli helyzettel állunk szemben, mert Oroszország megbízhatatlan szállító, és manipulálja az energiapiacainkat.

Azt is hozzátette azonban, hogy már elkezdték visszafogni az európai tagállamok a gázfogyasztásukat és ez is segített abban, hogy az összesített uniós gáztárolói kapacitást már 82%-ra sikerült feltölteni, miközben a diverzifikáció jegyében fokozta az EU a cseppfolyós, illetve a csővezetékes gázszállításokat például az Egyesült Államokból, Norvégiából, Algériából, Azerbajdzsánból. Azt is megjegyezte, amit minap megírtunk, miszerint már Norvégia vált az EU legnagyobb gázszállítójává, megelőzve az oroszokat, a „RePowerEU révén pedig hatalmas beruházásokat hajtunk végre a hazai megújuló energiaforrásokba”.

Úgy folytatta: „Azt is látjuk azonban, hogy a gázpiacok manipulációja átgyűrűző hatást gyakorol a villamosenergia-piacra. A háztartásoknak és a vállalatoknak csillagászati villamosenergia-árakkal és óriási piaci ingadozásokkal kell szembenézniük."

Ezért olyan azonnali intézkedéseket fogunk előterjeszteni, amelyek megvédik a kiszolgáltatott fogyasztókat és vállalkozásokat, és segítenek nekik az alkalmazkodásban.

A fenti felvezető után Ursula von der Leyen az alábbi ötpontos javaslatcsomagot jelentette be:

A rövid bejelentéseket azzal zárta

Kemény idők járnak. De meggyőződésem, hogy az európaiaknak megvan a gazdasági erejük, a politikai akaratuk és az egységük ahhoz, hogy megőrizzék a fölényüket.

