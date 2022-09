Kiderült: jöhet az ársapka az orosz gázra egy nagyobb csomag részeként

Jövő kedden előállhat az Európai Bizottság az orosz vezetékes gázszállításokra vonatkozó ársapka javaslatával, egy átfogó gázár sapka rendszer részeként, amely arra is figyel majd, hogy ne kerüljön veszélybe az orosz gáztól erősen függő országok gázellátása – ez rajzolódik ki a pénteken lezajlott rendkívüli brüsszeli energiaügyi miniszteri találkozó alapján. Az egyre biztosabbnak tűnik, hogy árbevételi korlátot kapnak a nyakukba a nem fosszilis energiahordozóból áramot előállítók, szolidaritási hozzájárulást kell fizetnie az olaj- és gázipari szereplőknek a profitjukból, önkéntes áramfogyasztás csökkentési intézkedések is várhatók és az energiaszolgáltatók likviditási jellegű megsegítése jönni fog.

A péntekre összehívott rendkívüli ülés után kiadta a cseh soros elnökség a találkozó összefoglalóját, amelyben benne van, hogy a tagállamok azt kérik a javaslattevő szervtől, az Európai Bizottságtól, hogy

Javasoljon sürgősségi és ideiglenes intervenciót, beleértve a gázárplafont. Az ezzel kapcsolatos egyedi intézkedéseknek segíteniük kell a magas gázáraknak az uniós villamosenergia-piacokra és a fogyasztók energiaáraira gyakorolt hatásának korlátozását is.

Később az összefoglaló azt is tartalmazza: „A miniszterek áttekintették az egyes joghatóságoktól származó importált gázra vonatkozó árplafon bevezetésének lehetséges opcióit, de további munkára van szükség az ilyen intézkedés esetleges bevezetésével kapcsolatban.”

A tanácskozás utáni sajtótájékoztatón a cseh soros elnökség nevében Jozef Síkela ipari miniszter, illetve az Európai Bizottság energiaügyi biztosa, Kadri Simson is lényegében egy kis időt kért azzal kapcsolatban, hogy tisztázzák, milyen megoldások lehetségesek az árplafonnál egyrészt az oroszok gázmanipulációjának visszafogására, amely az árfelhajtást célozza, másrészt arra, hogy közben az ellátásbiztonság se sérüljön az orosz gázra erősen rászoruló országokban. Az időkérés most nem heteket, vagy hónapokat takar, hiszen Simson jelzése szerint egész hétvégén dolgozni fognak azért, hogy az uniós biztosok jövő keddi ülésén már dönteni tudjanak a javaslat konkrét formájáról és így azt be is tudják jelenteni. Ezután rögtön a tagállami energiaügyi miniszterek asztalára kerülne a javaslat, akik akár egy újabb rendkívüli energiaügyi miniszteri ülésen legkésőbb szeptember végéig el is fogadhatják majd a végső döntéseket.

Azt mindketten jelezték: számos ország szakminisztere kérte arra a Bizottságot, hogy egy szélesebb körű, tehát nemcsak az orosz vezetékes gázszállításokat célzó ársapka rendszert dolgozzanak ki és az ülés után az olasz illetékes miniszter jelezte is, hogy 15 tagállam képviselője támogatna egy ilyen rendszert. Ennek a számnak azért van jelentősége, mert ez a 27 tagállam kapcsán minősített többséget jelenthet (ez akkor áll fenn, ha a tagállamoknak legalább 55%-a támogat egy lépést, akik együtt az uniós összlakosság 65%-át képviselik).

Közben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az ülés utáni sajtótájékoztatón arra mutatott rá: ha vészhelyzeti, kereskedelmi célú lépések között fogadná el az EU a vezetékes orosz gázt is érintő ársapkát, akkor elég lenne a minősített többség, de ha konkrét oroszellenes szankciós javaslatként, akkor egyhangúság kell. Szerinte az orosz gázra vonatkozó lépés bújtatott oroszellenes szankciót jelent, így azt semmiképpen nem támogatná Magyarország. Ezt pedig még az ülés előtti videós nyilatkozatában azzal indokolta, hogy egy ársapka javaslatra az oroszok úgy reagálnának, hogy leállítják a gázszállításokat egész Európába és az a magyar ellátásbiztonság szempontjából kedvezőtlen lenne.

A magyar miniszter azt is hangsúlyozta: nem döntöttek még az uniós miniszterek az orosz gázt érintő ársapka kérdésében, az erről beszámoló orosz TASZSZ tudósítása pedig megjegyzi, hogy a Politico információi szerint egyébként 50 eurós korlátot szeretne a Bizottság megawattóránként (pénteken 206 eurón zárt az októberi kontraktus a TTF gáztőzsdén), ami kb. 520 euró lenne ezer köbméterenként.

További részletek hamarosan.

Címlapkép forrása: Getty Images