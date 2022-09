Egy hét alatt ezer négyzetkilométert foglaltak vissza az ukránok - Háborús híreink szombaton

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij szerint az ukrán hadsereg több mint 30 települést szabadított fel a harkivi régióban, az ukrán erők előrenyomulását gyakorlatilag Oroszország is elismerte, Vitalij Gancsev, a régió oroszok által kinevezett katonai és polgári közigazgatásának vezetője elismerte, hogy az ukrán erők jelentős győzelmet arattak,

az orosz televíziónak azt mondta, hogy az ukránok áttörték az orosz védelmi vonalat.

Elmondta, hogy a civileket evakuálják Kupjanszkból, Harkiv oroszok által ellenőrzött részének egyik legfontosabb központjából, valamint két másik városból.

Az Institute for the Study of War elemzése szerint a kijevi csapatok már csak 15 kilométerre vannak Kupjanszktól, ahol egy fontos vasúti csomópont található, amelyet az orosz haderő a harctéren lévő csapatai ellátására használ.

Oroszország a feltételezések szerint erősítést küld a régióba közúton és légi úton, többek között Mi-26-os szállítóhelikopterekkel, amelyek egyenként 80 katona szállítására alkalmasak.

Egy Facebook-bejegyzésben az ukrán hadsereg közölte, hogy három nap alatt az ukrán csapatok 50 kilométert haladtak előre. Ha ez beigazolódik, ez a frontvonal leggyorsabb mozgását jelentené azóta, hogy az orosz erők márciusban gyorsan visszavonultak a Kijev körüli állásokból.

A Harkivtól délkeletre indított offenzíva közelebb hozná az ukrán csapatokat a keleti Donyecki régióhoz is, amely felett Oroszország a háború hat hónappal ezelőtti kezdete óta jelentős katonai ellenőrzést tart fenn.

Címlapkép: Metin Aktas/Anadolu Agency via Getty Images