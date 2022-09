3000 forintos croissant, kezdődő tömeges elbocsátások, a brit trón kilátásai

5+1 podcast a hétről, amelyek segítenek megérteni a minket körülvevő világot.

3000 forint lesz téltől egy croissant – de ki fogja megvenni?

A Portfolio Heti podcastjének vendége volt Dormán Péter, a Freyja - the croissant story társalapítója, aki nemcsak péksüteményekről, hanem azokról a kihívásokról is beszélt az adásban, melyekkel egy niche terméket árusító vállalkozónak szembe kell néznie a jelenlegi gazdasági helyzetben. A műsorban egyebek mellett arról is szó volt, hogy az elszálló költségek miatt a téltől 3000 forint lesz egy croissant.

Tömeges elbocsátások kezdődtek Magyarországon? Mégis mi történik?

A Portfolio Checklist, lapunk munkanapokon jelentkező podcastjének hétfői adásában elsőként arról volt szó, hogy míg mostanában inkább a kritikus munkaerőhiány miatt aggódhattunk a munkaerőpiacon, az energiaársokk ezzel szemben pont, hogy tömeges elbocsátásokhoz vezethet – egyszerre ráadásul több, egymásnak részben ellentmondó hatás érvényesülhet a hazai munkahelyek és munkavállalók tekintetében. A témával kapcsolatban Hornyák József, a Portfolio makroelemzője volt a Checklist vendége. Műsorunk második részében azzal foglalkoztunk, hogy nagy a baj a kínai ingatlanpiacon. Apadnak a források, csődközelben vannak ingatlanfejlesztők, és még jelzáloghitelesek is sztrájkolnak, az egyik legfontosabb kérdés, hogy a szektor potenciális bedőlése milyen hatással lehet a világgazdaságra. A kínai ingatlanpiacról Mohos Kristófot, lapunk Részvény rovatának elemzőjét kérdeztük.

Felrúgja Liz Truss a Brexit-dealt? Milyen opciói vannak?

A Portfolio Checklist keddi adásának első részében Liz Truss, újdonsült brit miniszterelnök megválasztásának körülményeivel, és az előtte álló legfontosabb megoldandó foglalkoztunk. Az új vezetőnek a globális problémák mellett a szigetországon belüli problémákkal is meg kell küzdenie, ilyen például az észak-ír helyzet, ahol vagy az EU-val vagy pedig az észak-ír kormány megalakulását blokkoló unionistákkal kerülhet összetűzésbe. A témával kapcsolatban Szabó Barnabást, a Külügyi és Külgazdasági Intézet szakértőjét kérdeztük. Az adás második részében az MNB friss hitelezési jelentésével foglalkoztunk, amiből kiderült, hogy a bankok nagyon borúsan látják a lakossági és a vállalati hitelezést 2022 második féléve tekintetében. Erről Palkó Istvánt, a Portfolio Pénzügy rovatának elemzőjét kérdeztük.

Szétszakadhat az Egyesült Királyság II. Erzsébet halálával? Mi lesz a brit trónnal?

A pénteki Portfolio Checklist a megszokottnál korábban jelent meg, csütörtök este ugyanis meghalt II. Erzsébet brit királynő, s a hét utolsó napján ezzel az egy témával foglalkoztunk. Vendégünk volt Pintér Károly egyetemi docens, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Angol-Amerikai Intézetének vezetője, aki egyebek mellett beszélt arról, hogy milyen társadalmi klímában lépett hatalomra II. Erzsébet 1952-ben, milyen főbb folyamatok jellemezték az uralkodását, és az adásban arról is szó esett, hogy tekinthető-e gazdasági értéknek Nagy-Britannia számára az uralkodócsalád, és hogy milyen jövő várhat a királynő halálát követően a monarchiára, benne pedig a brit trónra.

Krízisben az önkormányzatok: a kormány nélkül "nem fog menni" a tél

A Portfolio Checklist szerdai adásának témája volt a magyar önkormányzatokat sújtó energiaválság volt. A most tapasztalható piaci ársokk ugyanis olyan mértékben emeli meg a települések energiaszámláit, hogy azokat képtelenségnek tűnik helyi szinten kigazdálkodni. A témával kapcsolatban a műsor vendége volt Gémesi György, Gödöllő független polgármestere, aki egyben a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, valamint Szita Károly, Kaposvár fideszes városvezetője, aki pedig a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke.

+1 A tökéletes viharzóna

Bár heti podcast ajánlónkba legtöbbször saját podcastjeink közül emelünk ki néhányat, a héten beválogattuk a Partizánon megjelent, Zsiday Viktorral készült interjút is. A Citadella Alap portfólió menedzsere összefüggéseiben elemezte azokat a párhuzamos, egymástól nem független válságfolyamatokat, melyek jelentős mértékben határozhatják meg az életünket még egy jó darabig.

A gazdasági szakember az interjú elején ajánlotta Madár István, a Portfolio vezető makroelemzőjének nemrég megjelent írását, melyben kollégánk az előttünk álló időszakkal kapcsolatban egyebek mellett arról írt:

Az energiaárak tavaly kezdődött megugrása idén nyáron új lendületet vett, a horror magas árakhoz való alkalmazkodásban pedig – már persze, ha hosszan velünk maradnak – egyre fontosabb szerepe lesz a drasztikus energiakereslet-csökkentésnek, ami viszont reálgazdasági oldalról nézve súlyos recessziót jelent.

Érdemes a teljes cikket elolvasni.

Címlapkép forrása: Unsplash