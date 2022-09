Energiaválság Magyarországon: horror árak, csődhullám, elbocsátások jöhetnek

A hazai vállalkozások mintegy 40%-a még csak most találkozik az energiaválságban elszálló gáz és áramárakkal, a cégek 14%-a pedig úgy látja, hogy bezárással kell reagálnia a mostani helyzetre - többek között ez derül ki a Portfolio körkérdéséből, amire 1647 vállalati vezető válaszolt.

Az ősz a brutálisan megdráguló energiaköltségekről fog szólni, nem csak a lakosság, hanem a vállalkozások számára is. Sőt, ahogy már több cikkünkben is jeleztük, a cégek jelentős részének most üt be igazán az áram- és gázköltségek elszállása. A helyzet három okból is komoly:

A nyári hónapokban (hektikus mozgások mellett) tovább emelkedett a világpiaci energiaár. Az energiafelhasználás az éven belül nem egyenletes, a hidegre forduló időben megugró fogyasztás szállodákat, fürdőket, de akár irodákat, termelő üzemeket is ellehetetleníthet. A gáz- és árampiacon a promt áron vásárlók mellett egy- és kétéves fix áras szerződésben lévők is bőven vannak, ami miatt az alkalmazkodás döcögős, és a kontraktus lejártával jön el az igazság pillanata. A gázév októberben, az áramév januárban kezdődik, tehát sok cég most szembesül majd azzal, hogy mennyire megemelkedtek az energiaárak.

Nehéz azonban az elméleti, egyedi hatásokból képet kapni arról, hogy a gazdaság egészét miként érinti az energiaválság. A vállalkozások helyzete energiaintenzitás, szerződéses helyzet, likviditás stb. szempontjából nagyon eltérő, ezért azt, hogy vállalatok tömege bezár, vagy még éppen nem zár be, elbocsát, vagy még nyögve megtartja a munkaerőt, nehéz megjósolni. Egy kérdőív segítségével megpróbáltunk egy kicsit részletesebb képet kapni arról, hogy hogyan látják a vállalatok a helyzetüket. 1647 válasz érkezett, ezek főbb eredményeit ismertetjük a mostani cikkünkben. Természetesen a válaszok nem reprezentatívak a hazai vállalati szerkezetre nézve, de üzemméret és ágazati kör szempontjából igen heterogén mintát kaptunk.

A kérdőívről

A cégek vezetőinek, tulajdonosainak a következő kérdéseket tettük fel:

Változik-e a vállalkozása energiaszámlája a következő fél évben?

2022-ben költségeinek mekkora részét teszi ki az energia a vállalkozásában?

Várakozása szerint a vállalkozásának teljes ÁRAMköltsége a következő egy évben hogyan változik az előző évhez képest?

Várakozása szerint a vállalkozásának teljes GÁZköltsége a következő egy évben hogyan változik az előző évhez képest?

Milyen módon alkalmazkodik a vállalkozása a növekvő energiaköltségekhez?

Ezen felül a vállalati méretet (foglalkoztatotti létszámot), illetve a vállalat ágazatát tudhattuk meg a válaszolóktól.

A nagy kép

A kérdésekre adott válaszok alapján a vállalatok egyharmada hosszú távú szerződés nélkül, pillanatnyi piaci áron vásárolja az energiát. További szűk harmadának hamarosan lejár a hosszabb távú szerződése, és új energiakereskedői ajánlat fogja meghatározni, mennyit fizet a következő időszakban. További 11%-nak ez a közelmúltban már megtörtént. Mindössze minden 9. vállalkozás nyilatkozott úgy, hogy hosszú távú szerződése miatt nem kell szembenéznie az energia drágulásával.

Hangsúlyozzuk, hogy a felmérés nem reprezentatív, de a nagy elemszámú minta miatt valamennyire mégis iránymutató lehet. A számok alapján a vállalkozások több mint 40%-a szembesült a közelmúltban, vagy fog találkozni a közeljövőben a megemelt árakkal. Ez egy igen magas arány, hiszen azt jelenti, hogy a vállalati szektor ekkora része kényszerül most átárazni a termékeit a sokszorosára emelkedő (lásd később) energiaszámlák alapján. Valószínűnek tartjuk, hogy a mintánkban a tényleges arány ennél is magasabb. Azok között, akik nem tudtak válaszolni (13%), például szép számmal lehetnek olyanok, akik egy épület bérlőjeként nem maguk kötik az energiaszerződéseket, de azok a következő hónapokban ettől még lejárnak. Sőt, azt is gyanítjuk, hogy néhány tájékozatlanabb kisvállalkozó az energiaszámláinak hónapról hónapra történő változása valójában a fogyasztás ingadozására vezethető vissza, nem pedig a fajlagos energiaár változására.

Ez már csak azért is valószínű, mert a válaszadók közel fele úgy gondolja, hogy az áramköltsége egy év alatt többszörösére emelkedik. Csupán 12% mondta azt, hogy nem számít drágulásra. Ez megerősíti azt a feltételezést, hogy a magas energiaárak miatti átárazások egy jelentős része még ősszel hátravan, ami újabb inflációs sokkot okozhat a gazdaságban.

Hasonló képet kapunk, ha a gázköltség várható alakulására adott válaszokat összesítjük. Bár a vállalati mintánk ötöde nem is használ gázt, de még így is szűk fele sokszoros drágulással kalkulál. A cégek közel negyede válaszolta azt, hogy több mint ötszörösére nő a gázszámlája.

Alkalmazkodási módok

A vállalkozásokat megkérdeztük arról is, hogy hogyan reagálnak az emelkedő energiaköltségekre. A leggyakrabban elhangzó válasz az áremelés volt, ezt a válaszadók 57%-a jelölte meg. (A lehetséges reakciók közül legfeljebb hármat lehetett megjelölni.) Mindössze a vállalkozások 9% írta azt, hogy nincs szüksége különösebb lépésekre.

A válaszadók mintegy fele spórolna az energiával, harmaduk a költségcsökkentő beruházásokkal szaladna előre. Mintegy a válaszolók negyede jelezte, hogy más típusú költségeket vágna vissza, és ugyanennyien jelezték, hogy elbocsátásokat terveznek.

A vállalkozások 14%-a úgy nyilatkozott, hogy bezárná a vállalkozását. Ez döbbenetesen magas szám, és nagyon durva krízist jelentene, ha valóban a gazdaság egészében minden hetedik vállalkozás leállna. Fontos azonban, hogy a válaszadóknak "csak" mintegy 4 százaléka jelölte be egyetlen lehetőségként a megszűnést. A többiek más opciókat is felsoroltak, vagyis valószínűleg látnak esélyt a működőképesség fennmaradására. Ugyanakkor az említések magas aránya azt is mutatja, hogy nagyon sok vállalatnál rezeg a léc, és állami segítségnyújtás lehet szükséges ahhoz, hogy ne jöjjön csődhullám.

Összességében a válaszokból kiderül, hogy a magyar vállalkozások jelentős része még csak most szembesül a jelentősen megemelkedő energiaköltségekkel, ami az inflációs és a növekedési kilátások szempontjából is kedvezőtlen, hiszen az ősz újabb sokkokat hozhat a magyar gazdaságban.

Vállalatok a bajban

A kérdőívre sok vállalkozás reagált a saját helyzetének leírásával, és sok közöttük az elkeseredett hang. "Az energiaköltség növekedése kigazdálkodhatatlan" - írta egy 6-10 főt foglalkoztató kereskedelmi vállalkozás vezetője, aki egyértelműen azt jelezte, hogy bezárja a céget.

Egy hasonló méretű gyógyszertár arról számolt be a Portfolionak, hogy az áramköltsége 7,5-szörösére, a gázszámlája 9,3-szorosára növekedik az új energiakereskedői ajánlat alapján. "Kampó" - mondja erre a cégvezető, de azért az áremeléssel és költségcsökkentéssel megpróbálkozik.

Sajnos télire be kell zárnunk, reméljük tavasszal ki tudunk nyitni

- írta egy 10-30 fővel dolgozó idegenforgalmi cég.

"Az áramköltségünk összességében már idén 500%-kal lett magasabb (nettó 22 Ft/kWh helyett 120 Ft/kWh), a gáz ősztől várhatóan tízszeres összeget fog felemészteni, a mi életünkben ez azt jelenti, hogy a havi 800 ezres költségünk, várhatóan minimálisan 4,5 millió forint lesz" - mondja egy vendéglátóipari vállalkozás vezetője, hozzátéve:

az áremelések következtében egészen biztosan vásárlókat veszítenek és ezzel együtt néhány kollégától is el kell búcsúzniuk.

A napokban volt kénytelenek aláírni a következő gázévre vonatkozó földgáz szolgáltatási szerződését egy szolgáltató szektorban dolgozó, 6-10 főt foglalkoztató kisvállalkozás. "Horror áron tudtunk csak szerződni - tízszeres áron kapjuk majd a gázt. Eddig az éves földgáz költségünk 14 millió Ft volt, ez várhatóan 150 millió Ft-ra emelkedne." Nem szebb a cég áramhelyzete sem: "A villanyszámlánk ebben az évben 20 millió Ft lesz, ami már eleve a kétszerese a tavalyinak. Még nem kötöttük meg a következő évre a villanyszerződésünket, de most a jelenlegi ár 5-6-szorosán tudnánk csak szerződni. Jelenlegi helyzet szerint a cégünk teljes éves árbevétele sem lesz elég a gáz- és a villanyszámláink kifizetésére."

Ha a jelenlegi energiaárak maradnak, akkor 2023-ban ugyanazon adózott eredmény elérése érdekében több lépcsőben akár 50%-os is lehet a drágítási kényszerünk

- számolt be helyzetéről egy 50-100 fős létszámkategóriában lévő kereskedelmi cég. Egy hasonló méretű feldolgozóipari cég karcsúsítást tervez: "Csak azt a tevékenységet fogjuk tudni folytatni, ahol a költségnövekedés tovább hárítható." Egy másik is fájdalmasan alkalmazkodik: "Munkaidőkeret átalakítással, heti 4 napos munkarend bevezetésével próbáljuk csökkenteni az energiafelhasználásunkat."

Nagyon sok egyedi vállalkozói helyzettel is találkozhatunk. Egy nyíregyházi háziorvos például arról számolt be, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő a rendelőjének rezsijét piaci áron kell fizetnie, ami jövőre havi 240 ezer forintra emelkedhet. Sok spórolási lehetősége nincs, főleg úgy, hogy az önkormányzat a rendelőjét másra is használja, aminek a rezsijét szintén (pl. védőnőket oktat benne) neki kell fizetnie.

Új helyzet az energiapiacon

A vállalkozások egy része annyira rossz helyzetbe kerül az energiaárak mellett, hogy a kereskedők sem bíznak abban, hogy ki tudják gazdálkodni, illetve a hektikus áralakulás miatt a kockázatokat sem tudják könnyen kezelni. Ezért sokaknak egyszerűen nem adnak ajánlatot.

Három hete várok három helyről ajánlatot. Senki sem tud adni. Október 1-től nincs gázunk

- írta egy 30-50 fővel dolgozó cég, amelyik a szálláshely, vendéglátás területen működik. Egy kisebb cég is arról számolt be, hogy "a mi városunkban van hely, ahol a szolgáltató nem ad gázt, nem szerződik az adott vállalkozással."

Egy agrárvállalkozó szintén azt írta, hogy "gázra már nem nagyon lehet fix áras szerződést kötni, áramra is jóval kevesebb szolgáltató köt fix áras szerződést."

"Már most tény, hogy tízszeresére ment fel az ára, ha egyáltalán tud valaki szerződni, mert azt sem akarnak a szolgáltatók vagy csak napi tőzsdei áron, amin még rosszabb lehet" - számol be hasonló tapasztalatokról egy kereskedelmi cég is.

Ez a jelenség egyrészt reményt jelent arra nézve, hogy ha az energiaárak lejjebb jönnek, azok gyorsabban éreztetik jótékony hatásukat a gazdaságban, ugyanakkor még bizonytalanabbá teszik a kilátásokat, és a vállalkozások számára még inkább kiszámíthatatlan helyzetet teremtenek.

Ahol még kijön a matek

Egy feldolgozóipari cég az áremelésben látja a megoldást, és úgy tűnik, neki még nem okoz megugorhatatlan akadályt a helyzet: "Mi műanyag tömegtermék gyártók vagyunk, a termékelőállítás harmadik pontja. Az előttünk levő pontok szintén nagy villamosenergia felhasználók, tehát a végtermékbe jelentős mértékben épül be a megemelkedő villamosenergia-költség. Ezt a 4-7%-os tömegtermelési profitrátából csak áremeléssel lehet kigazdálkodni."

Jóval jobb helyzetben van egy kereskedelmi cég, amelyik azt írja, hogy még épp megéri neki a működés:

Ha a mostanában hallott 250 Ft/kWh-s áramárral számolunk, akkor a havi profitunk nulla közelire csökkenne, ha nem csinálnánk semmit.

A 10-30 főt foglalkoztató vállalkozás tehát még áremelés nélkül is életben maradna, de azért drágítást tervez, miközben előre is néz, forgalomnövekedést szeretne a vásárlókör bővítésével.

Több vállalkozás is arról számolt be, hogy gázról áttér megújuló áramra, például napelemes rendszer telepítésével, bővítésével. A gazdasági folyamatok kétarcúságára jellemző egy a helyzettel teljesen megbékélő, alkalmazkodási lépéseket nem fontolgató vállalkozó kommentárja, ami mindent megmagyaráz:

Napelemes cégem van :)

Az árak óriási, hektikus és egyenetlen változása nem csak ágazatok között hozhat jelentős újraelosztást. "Rendkívül piactorzító a mostani állapot, miszerint van olyan vállalkozás, aki még 20 Ft környékén jut villamos energiához, de egy közvetlen versenytárs már 150 Ft felett."

Címlapkép: Getty Images