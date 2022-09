Újabb strandfürdő zár be Magyarországon az elszálló energiaárak miatt

A rezsiköltségek a tervezettnél sokkal magasabban alakulnak, így októbertől előreláthatóan legalább jövő májusig bezár a termálvíz miatt eddig télen is nyitva tartó Jászapáti Strandfürdő - hívta fel a figyelmet a Jászsági Térségi Televízió közösségi oldalán közzétett riport.

Az Index által kiszúrt fejleményről Karkus Kálmán, a Jászapáti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője úgy nyilatkozott a városi televíziónak, hogy "Az egyre növekvő energiaárak, rezsiköltségek okán a tervezettnél sokkal nagyobb költséget könyvelt el a városüzemeltetési Kft., így a tulajdonos Jászapáti Város Önkormányzattal egyeztetve a megnövekedett energiaárakkal összefüggésben arra a döntésre jutottunk, hogy a téli üzemeltetést a költségcsökkentés érdekében szüneteltetjük. Óvatosan nyilatkozva, bízva a gazdasági helyzet és a Kft. likviditási helyzetének javulásában, terveink szerint újranyitunk 2023 májusában."

Az 1960-as évek elején épült fürdő a meleg termálvízre tekintettel általában télen is három medencével szokott nyitva lenni és tavaly egy 200 milliós beruházással új csúszdarendszer is épült. Részben ennek és a kedvező időjárásnak is köszönhetően idén nyáron a vendégforgalom már megközelítette a 2018-ast, hangzott el a riportban.

Amint az elmúlt hetekben megírtuk, többek között az alábbi fürdők működése áll majd le:

Szeptember elsejétől szünetel a Csokonyavisontai Gyógy- és Strandfürdő működése

A fűtési idény kezdetétől bezár a balatonboglári Urányi János Sport és Szabadidő Központ hozta meg azt a döntést, hogy határozatlan ideig zárva tartanak.

A nagyatádi fürdőturizmus körüli bizonytalanság és az elszálló energiaárak miatt végleg bezár október végétől a városban a Park Hotel és Étterem, illetve egyelőre bizonytalan időre a Hotel Solar is.

Akár a magyarországi fürdők fele is bezárhat ősztől a jövő év első feléig, így a hévízi, a harkányi, vagy a gyulai fürdő is erre a sorsra juthat – állította a Magyar Fürdőszövetség elnöke, Kántás Zoltán az Infostartnak.

Címlapkép forrása: Jászapáti Strandfürdő hivatalos oldala, galéria