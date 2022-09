Itt a feszülten várt amerikai inflációs adat: csökkent, de mégis nagy csalódást okozott az infláció

A júliusi csökkenés után augusztusban tovább mérséklődött a fogyasztói árindex az Egyesült Államokban, a maginflációs mutató viszont a várakozások felett nőtt. A dollár az adatközlés után markánsan erősödött, mert az inflációs alapfolyamatok kedvezőtlen alakulását olvassa ki belőle a piac. A maginflációs nyomás erősödése pedig szigorúbb jegybanki politikát, magasabb kamatpályát eredményezhet.

Az amerikai éves infláció augusztusban 8,3% volt az amerikai munkaügyi minisztérium (Department of Labor Statistics) friss közlése szerint. Az előző hónapban még 8,5%-os emelkedést mértek, vagyis augusztusban csökkent az inflációs nyomás az Egyesült Államokban.

Azaz ez már a második csökkenés zsinórban az USA-ban.

Az elemzők 8,1%-os inflációs adatra vártak, tehát az inflációs nyomás a vártnál kisebb mértékben csökkent. A havi bázisú infláció ráadásul növekedett 0,1%-kal a júliusi stagnálás után, azaz nem beszélhetünk az infláció markáns mérséklődéséről.

Ráadásul ami még aggasztóbb, az a maginfláció emelkedése. Az elemzők számítottak rá, hogy az energia és az élelmiszerek (azaz a volatilis jószágok) árát figyelmen kívül hagyó magindex a vártnál jelentősebb mértékben emelkedett, de nem ilyen mértékben. Az éves maginfláció 6,3% volt, az előző hónapban ez még csak 5,9% volt. Az elemzők arra számítottak, hogy 6,1%-ra nő a maginfláció, vagyis összességében a most közölt adat kedvezőtlen, mert az inflációs alapfolyamatok erősödésére utal.

A dollár is erősödésbe kezdett az adatközlés után (lásd fent), a piaci szereplők ugyanis azt árazzák, hogy az inflációs várakozások növekedni fognak, az inflációban ugyanis a jellemzően makacs keresleti hatások egyre határozottabban észlelhetők (erről árulkodik a maginfláció emelkedése). Különösen rossz hír, hogy a havi bázisú maginfláció 0,6%-kal nőtt a várt 0,3%-os növekedéshez képest.

Az amerikai jegybank határozott kamatemelési ciklusban van, az utóbbi üléseken 75 bázisponttal emelte az irányadó kamatot, és a jövő heti ülésen is (legalább) 75 bázispontos emelésre számíthatunk a mai adatközlés fényében. Az emelkedő maginfláció arra utal, hogy a gazdaságban egyre szélesebb körben gyűrűzik be az infláció, és ez az, amit a Fedet különösen zavarja: a jegybanki döntéshozók rendszeresen elmondják, hogy az inflációs várakozások letörése miatt van szükség határozott kamatemelésekre. Amennyiben az inflációs várakozások magas szinten rögzülnek, akkor a gazdasági szereplők magatartása önmagában is képes felhajtani az árak emelkedését, és a mai adatnak van egy olyan olvasata, hogy ebbe az irányba tart a gazdaság. Emiatt a Fedtől is határozottabb lépéseket áraz most a piac.

A fő inflációs mutató csökkenése azért sem volt elég a piaci hangulatjavuláshoz, mert az széles körben be volt már árazva.

Ez a csökkenés - ahogy már írtuk - cseppet sem meglepő: az olaj világpiaci árának esése következtében az üzemanyagok ára határozottan mérséklődött (10% felett júliushoz képest).

Ennek súlya önmagában is nagy a fogyasztói kosáron belül, de a teljes energiaszámla (amely tartalmazza az üzemanyag-költségeket is) 5%-kal mérséklődött egy hónap alatt (éves szinten 23% az emelkedés). Emiatt több-kevesebb bizonyossággal előre tudni lehetett, hogy az éves infláció mérséklődni fog, a friss adatközlésben nem is a fő mutató volt a kérdéses. Az élelmiszerek ára (ami szintén nincs benne a maginflációs mutatóban) 0,8%-kal nőtt egy hónap alatt. A szolgáltatások 0,6%-kal drágultak az előző hónaphoz képest.

Címlapkép: Getty Images