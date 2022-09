Nyáron még szépen teljesített az építőipar, de az új megrendelések már jelzik a gondokat

A júniusi 5,2%-os esés után júliusban 5,8%-kal emelkedett a magyar építőipar havi teljesítménye szezonálisan és munkanaphatással kiigazítva, azaz egyelőre korrigálta a nyár eleji megbicsaklását – derült ki a KSH csütörtök reggeli adataiból. A havi rendelési adatokban viszont már nem látszik ez a felfelé korrekció, ugyanis júliusban már a második egymást követő hónapban látszik jelentős visszaesés: júniusban 27,8%-os volt a szakadás éves alapon, majd ezt júliusban 16,6%-os esés követte.

A KSH júliusi építőipari adatai szerint termelés volumene a nyers adatok szerint 3,0%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, az építményfőcsoportok termelése közül az épületeké 0,5, az egyéb építményeké 7,0%-kal magasabb volt az egy évvel korábbinál. Ezt a júliusi visszapattanást jelzi alábbi két ábránk is, amelyen fix 2015-ös bázison vizsgáljuk az építőipar és a két főcsoport teljesítményét:

A múltbeli tényadatok mellett az is fontos, hogy mi várható a következő hónapokban, és erre indikációt adnak az új rendelési és rendelésállományi adatok. Ha itt is előbb az év/év alapú adatokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy az új megrendelések a tavalyi magas bázis után júniusban és júliusban is jelentősen estek, így a szerződésállomány is a tavalyi szintre mérséklődött.

Ha a folyó áras 12 havi gördülő új megrendelési adatokra nézünk, ott az utóbbi hónapokban szinten maradást látunk, és emiatt a teljes rendelésállomány elkezdett esni, mert időközben kipörögtek készre jelentett beruházások. A magyar költségvetés kifeszített állapota, az energiaárak elszállása miatt az állami beruházásoknál jelentős lassulás várható (a folyamatban lévőket még befejezik, nagyobb új beruházásokat az ígéretek szerint nem kezdenek), de közben mind állami, mind vállalati fronton nagyon erős késztetést jelent az energiaköltségek leszorítására a különféle energiahatékonysági és megújuló energiás beruházások végrehajtása, így ez lelket tarthat az építőiparban (bizonyos szegmenseiben).

