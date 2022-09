Kiszámolták, mennyire fog fájni Magyarországnak és Európának a téli energiaválság

Az orosz gáz szállítása akadozik, a gáz ára az egekben van. Európa importra szorul a fontos energiahordozóból, a piaci zavarok így nagyon rosszul érintik a kontinens gazdaságát. A legfontosabb kérdés most az, hogy milyen mértékű recesszióra számíthatunk: megússzuk enyhe visszaeséssel, vagy a Covid-válsághoz hasonló, mély GDP-beeséssel számoljunk. Ezt próbálta megválaszolni a holland ING Bank elemzésében, de ahogy ők is fogalmaztak: szinte lehetetlen pontosan előre látni a következményeket. Sok a bizonytalan tényező ugyanis, amelyek közül az egyik legfontosabb - az orosz gázszállítások tényleges elapadása mellett - az, hogy menyire lesz hideg a tél. OIyan szcenárió viszont nincs, amelyben Európa megússza érdemi gazdasági károk nélkül.

Visszaesett a kereslet a gáz iránt, sikerült helyettesíteni az orosz gázt

Európa gázkereslete már jelenleg is jócskán visszaesett ebben az évben. Az első negyedévben a kereslet 5%-kal esett vissza a 2017 és 2021 közötti évek átlagához képest, részben az enyhe tél miatt – hívja fel a figyelmet az ING Bank korábban publikált elemzésében. A második negyedévben az árak tovább emelkedtek, ami a gáz helyettesítését váltotta ki, ennek köszönhetően pedig a gázkereslet tovább mérséklődött. Németországban például 10-15%-kal esett vissza a gáz iránti kereslet a második negyedévben az előző 10 év azonos időszakához képest, Hollandiában 30% volt a mérséklődés 2019 és 2021 közötti időszakhoz mérve. Az ING szerint ez egyértelműen azt mutatja, hogy

sok európai ország már rég elkezdte erősen visszafogni a gázfogyasztását.

Felmerül a kérdés, hogy sikerült-e helyettesíteni valahogy az orosz gázt, amelynek európai értékesítése jelentős mértékben visszaesett (volumenét tekintve, persze) az első két negyedévben. A 2016-2021 közötti évekhez képest az orosz gázszállítások volumene a felére csökkent az év első negyedévében Európában, a második negyedévben pedig a harmadára esett vissza. Eközben a teljes gázszállítás visszaesése mindössze 15% és 25% körül volt az első és második negyedévben Európában.

Mivel az orosz gáz az európai felhasználás nagyjából 40-45%-át tette ki az elmúlt években, így az látszik az ING szerint, hogy a kontinensnek részben sikerült pótolnia a kieső orosz gázt. A legfőbb helyettesítő a cseppfolyós gáz (LNG) volt, ezt követte az egyéb vezetéken érkező gáz, de szerepet játszott a helyettesítésben a gáz kiváltása olajjal és szénnel, valamint a megújulók által termelt energia is.

Az orosz gázszállítások alakulása 2022-ben az előző 5 év átlagához képest. Forrás: ING Bank.

A bank elemzői felhívják a figyelmet: a legfontosabb kérdés most az, hogy mennyire lehet még kiváltani az orosz gázt.

Az Európai Bizottság becslése szerint egy év alatt az orosz gázellátás 60%-a lecserélhető, és az ING-nél úgy kalkulálnak, hogy ez reális számítás lehet. Az orosz gáz egy részét ugyanis már sikeresen kiváltotta a kontinens, és közben egyre több LNG-terminál, szél- és naperőmű épül a kontinensen. Megjegyzik azt is, hogy a nukleáris erőművek élettartamának meghosszabbítása sem tabu már Németországban, és bár a holland gröningeni gázmező megnyitása az, a magas árak és azok gazdasági, költségvetési hatása (ugyanis a holland kormány is ártámogatásokat nyújt a gazdasági szereplőnknek) megváltoztathatja a holland kormány álláspontját.

Oroszország szívességet tett az EU-nak?

Az ING szerint az EU döntése a gázfelhasználás 15%-ának csökkentéséről nem véletlen. (Az Európai Tanács nyáron döntött arról, hogy ilyen mértékben korlátozzák a tagállamok a gázfelhasználásukat. A döntést egyedül a magyar kormány nem szavazta meg). A bank közgazdászai szerint

ezzel a lépéssel még könnyebbé válik kiváltani az orosz gázt.

Abból indulnak ki, hogy az orosz gáz aránya az európai gázfelhasználáson belül 40-45%, amelynek 60%-a helyettesíthető. Ez egyben azt is jelenti, hogy az EU teljes gázigényének 15%-át nem tudja kielégíteni. Az ING szerint ironikus, hogy az orosz gázszállítások 20%-ra szorítása az Északi Áramlat 1 vezetéken keresztül segíteni fogja az EU kormányait, hogy elérjék a kitűzött célt, az árak olyan szintekre nőnek, ahol a vállalati szereplők automatikusan visszafogják a keresletüket (a bank elemzésének megjelenése óta az Északi Áramlat 1 vezeték teljesen leállt). Ezzel együtt csökkent az esélye annak is, hogy a kormányoknak végül be kelljen avatkozniuk a gázelosztásba – teszik hozzá. A piaci szereplők saját döntése lesz, hogy magas áron megvásárolják-e a gázt, és ha igen, akkor hozzá is fognak jutni. A világ többi (fejlődő) országa ugyanis kiszorul a piacról a magas árak miatt, hiszen esetükben könnyebb helyettesítőket találni, például a szént.

Egy másik nagyon fontos kérdés az ING elemzői szerint, hogy a kormányok hogyan avatkoznak majd be a lakossági gázfelhasználásba. A téli gázfelhasználás növekedését jellemzően nagyrészt a fűtés miatti keresletnövekedés teszi ki. A bank elemzői szerint a lakosság megvédése a magas áraktól ugyan mérsékelheti a jelentős áremelkedés vásárlóerőre gyakorolt hatását,

DE EZZEL EGYÜTT FENNTARJA A GÁZ IRÁNTIMAGAS KERESLETET.

Ez a többi szereplő , például az ipari szektor számára is kedvezőtlen, hiszen a gáz ára magasan maradhat, amit a vállalati költségemelkedésen (közvetlenül az infláción) keresztül mégis a lakosság fizet meg.

Az ING szerint a megoldás attól függhet, hogy a drága gáz társadalmilag nemkívánatos hatásai (az alacsonyabb jövedelmű háztartások kiadásaiban túl nagyra hízó energiaarány) megelőzhetők-e, míg a magasabb jövedelmű háztartások elegendő ösztönzést kapnak-e fogyasztásuk korlátozására. Ebben segíthet akár, hogy a magasabb jövedelmű lakástulajdonosok gyakran nagyobb házzal rendelkeznek, így több gázt használnak, mint az átlagos háztartások.

Az energiaárak maximálása több pénzt takarít meg a gazdagabbak számára, mint a szegényebb háztartásoknak. A lehetséges megoldások kapcsán a magyarországi megoldást hozza fel példaként a bank, ahol úgy alakították át a gáz- és villamosenergia-költségtámogatási rendszerét, hogy azok a háztartások, amelyek éves szinten több gázt használnak, mint az átlagos háztartások, a piaci árhoz közeli áron kell, hogy fizessék a többletfelhasználást. A bank szerint ez csökkentheti a második körös hatásokat, mivel a magasabb jövedelmű háztartásokra gyakorolt pénzügyi hatást a magasabb megtakarítások mérsékelnék.

Melyik szektorok érintettek?

A legfontosabb kérdés az ING szerint, hogy az orosz gáz továbbra is áramlik-e Európa felé. A bank közgazdászai szerint a teljes gázelzárás Oroszországnak nem érdeke, az orosz kormány ugyanakkor egyfajta „stratégiai játékot” fog játszani majd Európával (ennek a jeleit egyébként a mai napig észleljük).

Az is fontos kérdés, hogy mely szektorok érintettek leginkább egy esetleges gázellátási válság során. A legérintettebbek természetesen az energiaintenzív ágazatok: az energiaszektor mellett ilyen a feldolgozóipar, azon belül is a vegyipar és fémipar.

Gázfüggőség az egyes szektorokban. Forrás: ING Bank.

A gázintenzív szektorok a GDP nagyjából 6%-át teszik ki az eurózónában.

Csakhogy ezek a szektorok az ellátási láncok induló szakaszán vannak, a kieső termelés így egy sor másodkörös hatást eredményez majd az emelkedő inputköltségek és az ellátási problémákon keresztül. Némely vállalat már részlegesen korlátozta is a termelését Európán belül – hívja fel a figyelmet az ING. A magasabb árak és a további gázszállítási problémák esetén több vállalat tehet így. Ezzel együtt viszont nem fog megszűnni a kereslet a köztes- és végtermékek iránt, vagyis a kieső termelést importból fedezik majd. Az energiaintenzív vegyipari termékeket például máshol is le lehet gyártani, és külföldről importálni. Ez értelemszerűen csökkenti a GDP-t, ugyanakkor csökkenti a nyomást a belföldi ellátási láncokon.

Természetesen nemcsak ezeket a szektorokat viseli majd meg a válság. A háztartások vásárlóerejének csökkenése a többi szektort is megüti majd. A fogyasztókat kiszolgáló szektorok, főleg a nem létszükségleti szolgáltatást vagy terméket nyújtók szintén az erősen érintett körben lehetnek. Noha a romló gazdasági helyzet hosszabb távon minden szektort negatívan érint, egyes szektorok vélhetően növekvő keresletet tapasztalhatnak majd szolgáltatásaik iránt az ING szerint (a bank elemzői a szállítás, bányászat, megújuló energiák szektorát említi).

Minél magasabb az energia költsége, annál nagyobb hatás éri az európai versenyképességet.

A jelenlegi helyzet ugyanis ösztönzőleg hat a más régiókban, például Észak-Amerikában és Közel-keleten, az energiaigényes iparágak termelési kapacitásaiba történő beruházásokra. Ez pedig értelemszerűen tőkét vonna el Európából.

Milyen GDP-hatások érhetik az egyes országokat?

A bank alapforgatókönyve szerint csak technikai recesszióra (azaz két egymást követő negyedévben látott visszaesésre) számít az eurózónában. A gázszállítások jelentősebb visszavágása, vagy a gázkereslet további csökkenése viszont egy teljes körű recesszió kibontakozásával járna szerintük. (A bank elemzése még nyáron készült, amikor az orosz gázszállítások az Északi Áramlat 1 vezetéken a kapacitás ötödén érkezett. Szeptemberrel az oroszok elzárták a vezetéket, így most a déli vezetékeken érkezik az oroszok gáz, de a pontos mennyiséget nagyon nehéz követni, mert a Kínából Európába érkező gáz nagy része vélhetően orosz eredetű). A nagy kérdés az a bank elemzői szerint, hogy mennyire lesz mély a recesszió, és azt is fontos elmondani, hogy

a hatások országonként nagyon eltérőek.

Az ING Bank részletesebben azokat az országokat vizsgálja meg, amelyek az IMF szerint a leginkább veszélyeztetettek az energiaválság során. Hollandia, Olaszország és Németország mellett sajnos ide tartozik Magyarország is.

Hollandiában közel 30%-kal esett vissza a gázkereslet az előző 5 év átlagához képest, amelynek nagy része az ipari kereslet visszaesésének tudható be (a háztartások csak a gázfelhasználás 8%-át teszik ki). Az első negyedévben ennek ellenére még nem esett vissza az ipari kereslet (májusban, júniusban és júliusban kis visszaesés látszik), és a holland Gasunie energiapiari vállalat becslése szerint a felhasználás 25%-os csökkentésével Hollandia kibírhatja az idei telet, és még Németország számára is tudnak értékesíteni. A gázszállítás kiesésének közvetlen következményei tehát nem lesznek jelentősek a gazdaságra nézve, de kifejezetten nagy kockázatok vannak (kérdés például, hogy mennyire lesz hideg a tél, és a lakosság a növekvő energiaszámlái miatt mennyire fogja vissza a fogyasztást).

Mik a magyar gazdaság kilátásai?

Magyarország az orosz gáznak jelentős mértékben kitett, energiaintenzív gazdaság súlyos gyártóiparral – írja az ING Bank. A fő alternatív ellátási útvonalak a környező országokból érkeznek (Ausztria, Németország, Olaszország). Az ING szerint ugyanakkor Magyarország is dolgozik azon, hogy enyhítse a hatásokat, például a kormány rendszeresen tárgyal Oroszországgal, hogy a déli gázvezetéken küldjön több gázt az országba. A bank elemzői szerint a Szerbián keresztül érkező vezeték kapacitása bőven elbírná a szállítás fokozását.

Magyarország emellett igyekszik a lehető leghamarabb feltölteni a gáztározókat. Ezen felül a kormány átalakította a közüzemi számlák támogatási rendszerét, amely így nagyobb terhet ró a lakosságra, viszont cserébe spórolásra ösztönöz. Magyarország továbbá növeli a hazai gázkitermelést, megtiltja az energiahordozók exportját, és a lehető legnagyobb mértékben növeli a hazai szénbányászatot. Az ING szerint Magyarország a többieknél jobban kiszolgáltatottabbnak tűnhet, de a hatásokat úgy akarja enyhíteni, hogy közvetlenül Oroszországgal tárgyal, hogy biztosítsa a gázáramlást.

Az országot ezért elsősorban közvetett hatások érhetik szerintük.

Magyarország egy kis nyitott gazdaság, és erős szálakkal kötődik a német gazdasághoz. Ebben a tekintetben Magyarország meglehetősen érzékeny a külső sokkokra. Németország korrigált súlya az exporttevékenységben mintegy 50%, ha ott komoly gazdasági visszaesés következik be, az kihat majd Magyarországra is.

Mégis mekkora visszaesés jöhet?

Hogyan lehet ezt GDP-számmal kifejezni? – teszi fel a kérdést elemzésében a bank. Elmondásuk szerint különböző intézmények próbálkoztak ezzel, de a probléma az, hogy olyan sok változót kell figyelembe venni, hogy nem könnyű összehasonlítani a becsléseket. A legfontosabb tényezők, amelyek nehezítik a becslést: az árak felhasználókra történő áthárításának mértéke; az alternatívák, például az LNG rendelkezésre állása; a termékek, például a műtrágyák importjának növekedési lehetősége, a fogyasztói reakció; valamint a kormányok és az EKB kompenzációs reakciója. Mindezek országonként is időben változnak, és az sem utolsó szempont, hogy mikor áll le az orosz gázszállítás, illetve milyen mértékben.

De ilyen tényező az időjárás is: az enyhe tél esetén például 10%-kal kevesebb orosz gázra lesz szükség, mint egy hideg tél esetén.

Téli gázkereslet az előző években. Látható, hogy jelentős különbség van a gázmennyiség között, amit az időjárás eltérései okoznak. Forrás: ING Bank.

Az ING elemzői Bachman és társainak elemzésére hivatkoznak, amikor meg akarják becsülni a gázfelhasználás visszasése és a GDP közti összefüggést Németországra vonatkoztatva. Szerintük a gázszállítás 30%-os kiesésével (ami azt jelentené, hogy az orosz gáz mindössze 25%-át sikerült helyettesíteni) a német GDP 2,2%-os ütést kapna. Ez a feltételezés azzal számol, hogy az infláció nem szalad el még jobban, és nem alakul ki semmilyen turbulencia a pénzügyi piacon.

Hasonló hipotézissel David Baqaee és társai arra jutottak, hogy Franciaországban mindössze 0,25%-os lenne a GDP-hatás, Franciaország ugyanakkor sokkal kevésbé van rászorulva a fosszilis energiahordozókra, mint sok más európai ország. Annak figyelembe vételével, hogy a sokk több országba átterjed, az elemzésük Franciaországra és Németországra is mindössze 0,2-0,3%-os visszaesést prognosztizál. Baqaee modelljét továbbgondolva a German Council of Economic Experts arra jutott, hogy az orosz gázembargó európai GDP-hatása 0,03% (Spanyolország) és 2,2% (Olaszország) között szóródna országonként.

Vannak ugyanakkor ennél sokkal pesszimistább előrejelzések is. Dullien és társai a NiGEM modellt használták, amelyet az OECD és az EKB is használ, és amely a pénzügyi piacokon és a központi banki reakciókon keresztüli transzmissziós mechanizmusokat is tartalmazza.

A tanulmány kimutatta, hogy az orosz gáz importjának teljes kiesése 6%-kal csökkentheti a német GDP-t.

Az ING szerint valószínűleg a német jegybank tette közzé legkifinomultabb elemzést, amely egy sor külső tényezőt is figyelembe vett, és amely egy NiGEM-modellt és a Bundesbank saját modelljét, egy lineáris ágazati input-output modellt és különböző egyéb modelleket használt használt. A Bundesbank nyilvánvalóan nagyon vonakodik pontos számokat rendelni több forgatókönyvhöz, de arra a következtetésre jut, hogy a német gazdaság 2022-ben egy orosz energiaembargó-forgatókönyv esetén mintegy 5%-ot veszíthet, és a GDP 2023-ban még mindig 3,5 százalékponttal maradhat el a kiindulási értéktől. Még egy elemzést említ a bank: az IMF két forgatókönyvet is készített. A pesszimistább szerint a negatív sokk a GDP 0,5 és 2,7%-os mértéke között lehet.

Az ING közgazdászai emlékeztetnek, hogy ha valami, akkor az elmúlt két év tapasztalatai fájdalmasan megmutatták, hogy a szokásos makromodellek nem igazán képesek megfelelően megjósolni egy példátlan, egyszeri és teljesen hirtelen bekövetkező, hosszabb távú következményekkel és számos ágazatközi összefüggéssel járó esemény számszerű gazdasági következményeit. Ezért természetesen minden jelenlegi becslést óvatosan kell kezelni – hívják fel a figyelmet.

Egyszerűen lehetetlen pontos számokat mondani a várható hatásról

- írják elemzésükben.

Mindezek után mégis megpróbálkoznak egy előrejelzéssel: úgy vélik, hogy az orosz gázzal teljes kiesésének negatív hatása az eurózóna gazdaságára rövid távon a GDP 1-3%-ának felelne meg rövid távon. Elemzésüket azzal zárják, hogy az orosz gáz kiesése Európában egyértelműen fájdalmat okozna, ezért ennek a hatását a felhasználás korlátozásával kell minél jobban mérsékelni.

Címlapkép: Getty Images