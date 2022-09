Győzelemre áll a kormány? Akár decemberig is eltarthat a huzavona az EU-támogatásokról

A hivatalos sajtótájékoztató után megérkezett az Európai Bizottság hivatalos közleménye is a magyar EU-támogatások felfüggesztésének ügyében. Ebből úgy látszik, hogy akár egészen az év legvégéig nyitott maradhat az uniós pénzek sorsa. Egy első szakértői vélemény szerint a fejlemények inkább a magyar kormány szája íze szerint alakulnak.

Az Európai Bizottság ma az uniós költségvetés védelme érdekében intézkedéseket javasolt a Tanácsnak a kondicionalitási rendelet alapján - írja közleményében az intézmény. A javasolt intézkedések célja az EU költségvetésének és pénzügyi érdekeinek megvédése a jogállamiság elveinek magyarországi megsértéseivel szemben.

A Bizottság megítélése szerint a végrehajtás kulcsfontosságú lépéseinek megtételéig az uniós költségvetéssel kapcsolatos kockázatok továbbra is fennállnak. Ezért döntött ma a Bizottság a magyar hatóságok által javasolt korrekciós intézkedéseket is figyelembe vevő intézkedések előterjesztése mellett.

Az eljárás e szakaszában a Bizottság a következő intézkedéseket javasolja:

a kötelezettségvállalások 65%-ának felfüggesztése három, a kohéziós politika keretébe tartozó operatív program esetében,

annak megtiltása, hogy a közvetlen és a közvetett irányítással végrehajtott programok esetében jogi kötelezettségvállalások történjenek a közérdekű vagyonkezelő alapítványok felé.

A közleményből fontos információ derül ki: a Tanácsnak most egy hónapja van annak eldöntésére, hogy elfogadja-e a javasolt intézkedéseket. A döntéshez minősített többség szükséges.

Kivételes körülmények fennállása esetén a Tanács a határidőt legfeljebb két hónappal meghosszabbíthatja.

Ez alapján könnyen elképzelhető, hogy valójában mégsem november 19-ig, hanem egészen december második feléig eltart a végső döntés meghozatala. Ezt erősíti meg az az utalás, amit Johannes Hahn tett a sajtótájékoztatón: eszerint a Bizottság azt javasolja a Tanácsnak, hogy (a szoros kereteket belül) határozza meg a lehető leghosszabb időt arra, hogy a magyar fél a változtatásokat végrehajtsa.

Jól áll a kormány?

Az Európai Bizottság mai sajtótájékoztatója jól illusztrálja, hogy az egységes magyar kormány csapata mennyivel eredményesebben tud tárgyalni, mint a számos érdek mentén mozgó Európai Bizottság - értékelte a mai fejleményeket Szebeni Dávid, az Enrawell Csoport stratégiai igazgatója.

A források egy részének felfüggesztése – amíg a megtárgyalt jogszabályi változások életbe lépnek – valójában nem jelent változást, hiszen a források eddig sem érkeztek Magyarországra. A bejelentés valójában arról szól, hogy két hónap múlva akár már véget is érhet a felfüggesztés, sőt a felfüggesztéssel nem érintett operatív programok pedig jobb helyzetben is vannak. Az Európai Bizottság részéről ez a bejelentés abból a szempontból érthető, hogy az Európai Parlament eheti állásfoglalása után valamilyen erőt kíván mutatni, miközben az ügy lezárása felé is halad. A mai sajtótájékoztató ennek a megközelítésnek igyekezett keretet adni.

A magyar kormány jelezte, hogy a jövő héten már be is nyújtja a parlamentnek az előzetesen egyeztetett törvényjavaslatokat. Ezek várható hatékonyságáról a részletszabályok megjelenése után lehet értékelést adni, de a 17 javaslatból eddig ismertté váltak (pl. Integritás Hatóság, antikorrupciós munkacsoport stb.) semmiféle pozícióromlást nem jelentenek a magyar kormány szempontjából - véli Szebeni.

Az világos, hogy a tárgyalások központi elemét a közbeszerzésekhez kapcsolódó gyakorlatok jelentik. Erről tanúskodik, hogy azt a három operatív programot függesztette fel átmenetileg a Bizottság, amelyeknél a programban a legnagyobb arányú a közbeszerzések eredményeként elköltött összeg. Az eddigi információk alapján azonban a Bizottság nem igazán áll a helyzet magaslatán még a tárgyalt téma ismeretét illetően sem - mondja a szakértő, aki példaként említi, hogy az egyajánlatos közbeszerzési eljárások darabszámára koncentráló attitűd a szakmai hozzá nem értést bizonyítja, mivel egy álindikátorról van szó, amellyel valódi képet nem lehet kapni a közbeszerzési folyamatokról.

Johannes Hahn európai biztos szkeptikus újságírói kérdésekre adott kitérő válaszai nem voltak meggyőzőek, összességében bizonytalanságot tükröztek.

Véleményem szerint, ha a folyamatok változatlanul folytatódnak, a magyar kormány még idén győzelmet könyvelhet el az uniós források témájában

- mondja Szebeni.

