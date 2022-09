Sinkó Ottó: súlyos recesszió előtt áll Magyarország

Súlyos recesszió fenyegeti Magyarországot az egekbe emelkedő energiaárak miatt, ami a foglalkoztatás visszaesésével járhat, ezért támogatási programra van szükség a vállalatok számára, hogy ne vesszenek el a munkahelyek – mondta Sinkó Ottó, a Videoton Holding társ-vezérigazgatója. A legnagyobb magyar tulajdonú ipari vállalatcsoport vezére szerint Európa legtöbb országa a vállalatok támogatását is célozza, a magyar kormány mindeddig a lakosság rezsiszámláját igyekezett kordában tartani. Sinkó üdvözli a friss kkv-támogatási bejelentéseket, azonban úgy véli, ha nem érkezik meg az energiaintenzív iparágakba az érdemi állami segítség, akkor jön a létbizonytalanság: azoknak hiába a támogatott rezsiszámla, akiknek a munkaadója bezárt.

Jelentős gazdasági visszaesés előtt állunk, ami alacsonyabb foglalkoztatáshoz is vezethet, ha nem érkezik érdemi kormányzati támogatás a vállalatok számára

- mondta Sinkó Ottó, a Videoton Holding társ-vezérigazgatója a Portfolio-nak adott interjújában. Miközben Európában számtalan országban könnyítenek a vállalatok helyzetén, jelenleg Magyarországon az állami beavatkozás mindeddig a választókra irányult, akiknek azonban nem elegendő úgy segíteni, hogy eközben a munkahelyükkel nem foglalkozunk – vélekedett Sinkó Ottó. Az ezzel kapcsolatos hétvégi bejelentés, miszerint bizonyos vállalkozások esetében az energiaköltség növekmény felét az állam átvállalja, jó irányba tett lépés, de a részletek még nem ismertek. Fontos ebben az érintett kör, a feltételek teljesíthetősége, és a mielőbbi hatályba léptetés – fogalmazott. Kiemelte:

A sokéves munkaerőhiány, a folyamatos reálbérnövekedés és a lakossági ártámogatás miatt a dolgozók nem érzékelik, hogy mekkora probléma közeleg.

Az energiaválság a munkahelyek instabilitását fogja eredményezni, ami a létbizonytalanságot fogja növelni. Ezt azzal lehetne csökkenteni, ha nagyobb gondot fordítanának az energiahelyzet miatt érintett vállalkozások támogatására – fejtette ki Sinkó Ottó.

Gyárleállások jöhetnek

Az energiaárak sokszorozódása a magas energiahányaddal működő vállalkozásokat érinti különösen negatívan, ami miatt sokaknak télire korlátozni, vagy akár szüneteltetni kell a működést

– mondta Sinkó Ottó, aki szerint mindenki megpróbálja megtartani a nehezen felvett dolgozókat, de hogy erre a vállalkozások pénzügyileg mennyi ideig lesznek képes, az nagy kérdés.

A globális gazdaság a Covid, és az abból is adódó ellátásilánc-krízis miatti problémákon messze nincs túl.

Az Európai Uniót különösen sújtja a háború, illetve az energiaválság hatása. Ezen belül Magyarország fokozottan rossz helyzetben van. A különutas magyar gazdaságpolitika eleve kockázatos, ami ilyen helyzetben exponálódik. Ezt a választási költségvetés tovább fokozta. Nem vagyunk az eurózónában, ilyen helyzetben a forint gyengül, ami ellen a kormány, illetve a jegybank ha akar sem tud kellően védekezni – vélte Sinkó Ottó.

„A kisvállalkozások egy része, amely nem bírja a magas energiaárat, hamarosan bezárni kényszerülhet. A szolgálató szektorban is megszaporodhatnak a csődök, és az építőiparban is halmozódnak már a problémák” – vélekedett.

Eddig egy telente 2-3 millió forint havi fűtési költségű szálloda most kb. 25 milliós havi gázszámlával fog szembesülni, hacsak nem zár be.

Felborult a régi rend

Sinkó rámutatott: a világban felborult a régi rend számos területen. A klímaváltozás, a Covid-válság, a háború miatt sorakoznak egymás után. „Nem lehet tudni, hol van a kereslet-kínálati egyensúly, különösen Magyarországon. Úgy tűnik, mintha még pörögne a gazdaság, miközben a költségvetési hiány, fizetési mérleg hiány hatalmas, a cégek egy része a bezárás küszöbén van, az emberek pedig már takarékoskodnak a megemelkedő rezsi miatt. A választási költségvetés erre rátett még egy lapáttal.” – foglalta össze a helyzetet.

A kereslet-kínlati viszonyok nemcsak az energetikában borultak fel, hanem több ágazatban is. Az autóiparban különösen zavaros a helyzet. A Covid hiányokat halmozott fel, megnőttek a szállítási idők, a vásárlók elhalasztották a beszerzéseket, amiket most pótolnának. Ehhez viszont alkatrészek híján nem tudtak alkalmazkodni a gyárak. Kiemelte:

Az emberek a szocialista időket idézően, kétéves szállítási időre tudnak autókat rendelni, az azonnal elérhetőek viszont listaár felett mennek el, ez is az 1989 előtti időket idézi.

Az autógyárak rendelésállománya ezért nem tükröz valós, fenntartható keresletet, az eladó például nem kívánja garantálni az árat, így persze szállításkor a vevő is elállhat az üzlettől. Azt gondolom, hogy a fenntartható, a korábban felhalmozódott elmaradások nélküli, valós kereslet jóval alacsonyabb a most láthatónál. Tudok olyan autógyárról, aki már vis majort jelentett, és csökkentette a megrendeléseit. De nagyon hasonló jelenségek bőven vannak más iparágakban is” – teszi hozzá.

Sinkó Ottó úgy látja, ha Európa nem talál megoldást az energiaproblémára, akkor sokat veszíthet. Az Egyesült Államokban és a Távol-Keleten ugyanis nem szálltak el úgy az energiaárak, mint Európában, ami komoly versenyképességi problémát okozhat. Az energiaárak robbanása globálisan lassítja a gazdaságot, Európában pedig könnyen recesszió kiváltó oka is lehet – mondta Sinkó Ottó. Hozzátette, hogy még az átlagosnál kevésbé energiaintenzív iparágakban is – ahová a Videotont is sorolja – komoly gondot okoz a sokszorozódó energiaár. „Nagy kérdés lesz, hogy a vevők miként fogadják majd el az energiaárak miatti áremeléseket az iparban” – tette hozzá.

Inflációs gondok

Sinkó Ottó szerint az egyetlen „jó hír” világszinten, hogy a közelgő recesszió talán le tudja törni a megemelkedett globális inflációt. Magyarországgal kapcsolatban azonban nem ilyen optimista. A legveszélyesebb ugyanis az inflációs várakozások magas szinten való stabilizálódása. „A 80-90-es évek tapasztalataiból tudjuk, ha az infláció könnyen beáll 20-30%-ra, a kereskedő, a szolgáltató mindig ilyen inflációval tervez, belekalkulálja az üzletmenetbe” – hangsúlyozta.

„Magyarországon magas az államadósság, ami nehéz világgazdasági helyzetben komoly gondot jelent. Ráadásul a saját valuta is sújt bennünket, aminek a leértékelődése fűti az inflációt, így a forintot kénytelen megvédeni a kormány és az MNB” – mondta Sinkó, ennek azonban súlyos ára van a magas kamatokon keresztül. Úgy vélte, hogy az egyes termékekre korlátozott ársapkák nem működnek, mert eleve szélesebb körű hiány van, amit csak súlyosbítanak az árkorlátozások. „Ilyen benzinárak mellett például nincs, aki importálna, nem csoda, hogy hiány alakul ki. Cukor vagy csirkemell sem lesz, vagy csak szűkös. A megbolydult piacot ezekkel a megoldásokkal még tovább torzítottuk, az infláció legfeljebb átmenetileg csökkent, viszont nálunk tovább fog tartani mint máshol, amikor az ársapkás termékkör ára visszaáll” – tette hozzá.

„Nálunk amiatt is rosszabb a helyzet, mint a környező országokban, mert EU-csatározások következményeként nem számíthatunk az uniós forrásokra, amelyek most a segítségünkre lehetnének

- mondta Sinkó. Az kedvező, hogy az EU-s támogatások kérdésében is volt pozitív fejlemény az elmúlt napokban, de a körvonalazódó ütemezés még jó esetben is túlságosan elhúzódik. Arra kellene módot találni, mégpedig mielőbb, hogy valamilyen, minden vállalkozás számára nyitott, normatív, az EU által is elfogadható, transzparens módon még a tél beállta előtt a vitás összeg egy kisebb részét egy külön megállapodás formájában hozzáférhetővé tegyék” – vélekedett Sinkó Ottó. „A tél közeleg, és mint mindig, hideg lesz. Az intézkedésekkel már így is el vagyunk késve! Ne akarjuk a passzátszelet fújni, mert helyette könnyen csak kesztyűbe dudálunk” – zárta szavait.