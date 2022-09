Egyre súlyosabb a tűzifahiány Magyarországon

Van olyan állami erdészet, ahol csak két-két és fél hónap múlva tudnak hatósági áron tűzifát adni. Máshol elérhetetlen az értékesítési pont, de az RTL Híradó talált olyan erdészetet is, ahol azonnal beszerezhető a fa.

Az energiaárak az egekben, aki csak teheti az idén nem gázzal fűt. Közben viszont a tűzifa is drasztikusan drágul, ezért döntött úgy a kormány, hogy háztartásonként 10, úgynevezett erdei köbméter tűzifát biztosít hatósági áron azoknak a családoknak, akik erre igényt tartanak. (Egy erdei köbméter 1x1x1,7 méteres farakást, azaz egy méter hosszan 1,7 méter magasra pakolt egyméteres farönköket jelent, ami frissen vágott keményfából 11-12 mázsa, a fűtésre alkalmas légszáraz állapotú fából pedig nagyjából 8 mázsa.)

A program indulását vasárnap jelentette be az agrárminiszter. „Mindenkit megnyugtatok, hogy a jó erdőgazdálkodásnak köszönhetően a fűtési időszakra elegendő tűzifa-mennyiség áll az ország rendelkezésére” – közölte Nagy István. Az is kiderült, hogy a hatósági ár keménylombú fák esetén erdei köbméterenként 30 ezer, a puhalombú és a fenyőfélék köbmétere pedig egyaránt 19 ezer forint.

Volt, aki levelet írt a Híradónknak, hogy az egyik állami erdészetnél nem kapott hatósági áras kemény tűzifát, azt mondták neki, hogy jövőre érdeklődjön.

Az RTL Híradó felhívott néhány, véletlenszerűen kiválasztott értékesítési pontot a 152 közül. Volt, ahol annyit ismételgetett az automata, „kérem, hogy átmeneti túlterheltség miatt hívását később ismételje meg”. Több helyen folyamatosan foglalt volt a vonal, de találtak olyan erdészetet is, ahol azonnal tudtak volna fát adni, ha el tudják szállítani. Egy szombathelyi telepen ugyanakkor arról tájékoztattak, hogy 2-2,5 hónap a kiszállítási idő, azaz aki most rendel november végén-december elején juthat fához. De annak is kell 1-1,5 hónapot várni, aki meg tudja oldani a megvásárolt fa elszállítását.

