Megszólalt az egyik legismertebb orosz közgazdász: A szankciók működnek, komoly bajban az orosz gazdaság

Vjugin szerint nem következett be katasztrófa az orosz gazdaságban, szerinte a Moszkva ellen bevezetett átfogó szankciók csak 30-40%-ban érték el a várt hatást, ugyanis Oroszország sikeresen tudta mérsékelni azok hatását. Ennek ellenére szerinte komoly problémák vannak Oroszország, ugyanis a szárnyaló exportbevételek visszaesnek majd.

Ha nem lennének szankciók, az orosz gazdaság idén 6%-kal növekedhetett volna"

- mondta Vjugin, aki pályafutása során pénzügyminiszter-helyettes és jegybankelnök-helyettes volt, mielőtt idén nyugdíjba vonult a moszkvai tőzsdéről, a Reutersnek adott interjúban.

"Január-februárban nagyon erős fellendülést lehetett látni, majd jött egy erős negatív sokk. Az 5%-os növekedés helyett 4%-os visszaesést kaptunk, tehát a szankciók működnek" - mondta.

Orosz tisztviselőktől (és egyébként idehaza is elég gyakran) rendre elhangzik, hogy az Oroszországra kivetett szankciók nem működnek, és Oroszország ellenálló a szankciókkal szemben.

Vlagyimir Putyin elnök arra számít, hogy a GDP idén mindössze 2%-kal csökken, ami optimistább előrejelzés, mint a gazdasági minisztérium 3% körüli visszaesésre vonatkozó előrejelzése, de jóval jobb, mint a Világbank áprilisi várakozása, amely 11,2%-os visszaesést jelzett - írja a Reuters.

A nyugati elemzőintézetek 2022 tavaszi, első előrejelzésükben erőteljesen felülbecsülték az orosz szankciók hatásait, 10% feletti visszaesést várva. Az azóta beérkező adatok szerint inkább 4-8% közötti visszaesés várható idén (ez már megjelent a frissített nyugati előrejelzésekben is), amely mélyebb, mint a koronaválság hatása. Ráadásul itt szó sem lesz felpattanásról: az orosz gazdaság még jövőre is zsugorodhat, az orosz bankok és jegybank előrejelzései szerint jövőre 1 és 8% között lehet a visszaesés (a nagy szórás jelentős bizonytalanságot takar), és a gazdaság 8-10 év múlva érheti el a válság előtti szintet. Eközben az orosz költségvetés egyenlege is romlik, szó sincs tehát arról, hogy a nyugati szankciók nem működnek.

Oroszország folyó fizetési mérlegének többlete - az export és az import értékének különbsége - 2022 első nyolc hónapjában több mint háromszorosára, 183,1 milliárd dollárra emelkedett az előző év azonos időszakához képest, mivel a bevételek megugrottak az energiaárak emelkedése miatt, míg a szankciók miatt az import visszaesett. A központi bank várakozásai szerint az év második felében ez a többlet csökkenni fog.

Vjugin szerint a kilátások borúsak, mivel a konfliktus vége nem látszik.

"A számokat lehet variálni, de a szankciók legfőbb eredménye az, hogy Oroszországban a gazdasági növekedés folyamata több évre megszakadt"

- mondta.

"Miközben az exportbevételek magasak, a gazdaság nagyon erős támogatást kap" - mondta. "Ha az exportot erősen korlátozzák ... az komoly károkat okoz, és a GDP csökkenésének következő ciklusát fogjuk látni".

Miután a modern történelem legszigorúbb szankcióit vetették ki Oroszországra, beleértve néhány vezető bankjának a globális pénzügyi rendszerből való kivonását, a nyugati országok és szövetségeseik most az orosz olaj és gáz felhasználásának korlátozására készülnek. Eközben Kína az Oroszországból származó olcsóbb energiaellátás előnyeit élvezi, miközben Moszkva kelet felé tekint, alternatív piacok után kutatva.

Vjugin arra számít, hogy a szankciók bizonyos hatása késleltetve jelentkezik, nevezetesen a technológiai ágazatban, ahol nagy az importfüggőség.

Ipari források a múlt hónapban a Reutersnek elmondták, hogy az orosz légitársaságok, köztük az állami irányítás alatt álló Aeroflot, elkezdték a repülőgépek szétszerelését, hogy olyan alkatrészeket szerezzenek be, amelyeket a szankciók miatt külföldön már nem tudnak megvásárolni.

A világ előre fog haladni, de Oroszország csak néhány másodosztályú technológiát fog használni, és hatalmas erőforrásokat fog költeni arra, hogy újraalkossa azt, ami már van a világban, de az ország nem tudja importálni"

- mondta Vjugin.

"Ha a helyzet nem változik, Oroszországban fokozatosan csökkenni fog a technológiai fejlődés szintje" - tette hozzá.

Címlapkép: Getty Images