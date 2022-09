Újabb pesszimista jóslat a válság hírnökétől: hosszú és csúnya időszak vár ránk

Nouriel Roubini közgazdász, aki a 2008-as pénzügyi válságot is megjósolta, "hosszú és csúnya" recesszióra számít az Egyesült Államokban és világszerte - írja a Bloomberg

"Még egy sima recesszióban is 30%-ot eshet az S&P 500" - mondta Roubini, a Roubini Macro Associates elnök-vezérigazgatója egy hétfői interjúban. "Igazi kemény landolás esetén", amire ő is számít, akár 40%-ot is eshet.

Roubini, aki a 2007-2008-as ingatlanbuborék kipukkanásának előrejelzésével a Dr. Doom becenevet kapta, elmondta, hogy akik enyhébb amerikai recesszióra számítanak, azoknak a vállalatok és a kormányok magas adósságrátáját kellene nézniük. A kamatlábak emelkedésével "sok intézmény, zombi háztartás, vállalat, bank, árnyékbank és zombi ország fog meghalni"

Roubini – aki bika- és medvepiaci időszakok alatt is figyelmeztetett arra, hogy a globális adósságszintek le fogják húzni a részvényárfolyamokat – úgy gondolja, a 2%-os inflációs ráta elérése kemény landolás nélkül a Fed számára „lehetetlen küldetés" lesz. A következő ülésen 75 bázispontos kamatemelésre számít, novemberben és decemberben pedig egyaránt 50 bázispontosra. Ez azt eredményezné, hogy a Fed alapkamata az év végére 4% és 4,25% közé kerülne.

A tartós infláció, különösen a bérek és a szolgáltatási szektor esetében, azt jelenti, hogy a Fed-nek "valószínűleg nem lesz más választása", mint további emeléseket végrehajtani, és a kamatlábak hamarosan 5% felé nőnek majd. Ráadásul a világjárványból, az orosz-ukrán háborúból és Kína zéró Covid-intézkedéseiből eredő negatív kínálati sokkok magasabb költségeket és alacsonyabb gazdasági növekedést eredményeznek majd. Ezzel a Fed csak nagyon nehezen tudná teljesíteni a "növekedési recessziós" célját, amely egy elhúzódó, csekély növekedéssel és növekvő munkanélküliséggel járó időszakot jelentene az infláció megfékezésére.

Ha a világ egyszer recesszióba kerül, Roubini nem számít fiskális ösztönzőkre, mivel a túlságosan eladósodott kormányok "kifogynak a fiskális munícióból". A magas inflációt ráadásul tetézi „a fiskális ösztönzők alkalmazása, amely túlfűti az aggregált keresletet". Roubini tehát az 1970-es évekhez hasonló stagflációt és a globális pénzügyi válsághoz hasonló masszív adósságválságot jelez előre.

Ez nem egy rövid és sekély recesszió lesz, hanem súlyos, hosszú és csúnya

- idézi a Bloomberg Roubinit.

Roubini arra számít, hogy az amerikai és a globális recesszió egész 2023-ig el fog tartani, attól függően, hogy a kínálati sokk és a pénzügyi válság mennyire lesz súlyos. A 2008-as válság során a háztartásokat és a bankokat érte a legnagyobb csapás. Szerinte „ezúttal a vállalatok és az árnyékbankok, például a fedezeti alapok, a magántőke- és a hitelalapok fognak összeomlani".

