Az energiaválság nagy vesztese a wellness, a legtöbb ilyen szálloda be fog zárni

Van, ahol a gázszámla nyolcszoros, a villanyért pedig ötször-tízszer annyit kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy egy 150 szobás wellness-szállodában a havi 10-12 milliós energiaszámla most közel százmillió forint, így a kigazdálkodhatatlan kategóriába került.

Flesch Tamás szerint "elképesztő bonyolult a helyzet", mivel szerinte a wellnessrészleget nem lehet szüneteltetni. Egyes szállodák azért működnek, mert oda a vendégek legnagyobb százaléka kifejezetten a wellness miatt megy.

A legtöbb nagy gáz- és áramfogyasztású szállodának nagy valószínűséggel be kell zárnia.

A szövetség elnöke szerint wellness-szálloda még nem zárt be, de novemberben és decemberben jönnek ki azok a számlák, amiből már lehet látni az áremelést. Több szállodában azt tervezik, hogy csak a január-februári, esetleg márciusi hónapra fognak bezárni, ami a munkaerő megtartása miatt is bonyolult feladat.

Flesch Tamás szerint az is nagy kérdés, mennyivel fog visszaesni a kereslet, ha a szállodák a minőség rovására spórolnak. Szerinte inkább az lenne megoldás, ha a hotelek megpróbálnának rövid távra bezárni azokban a hónapokban, amikor egyébként is alacsonyabb a kereslet. Bár a bezárt épület temperálása akkor is költséges, de a használati idő lecsökkentését veszélyes döntésnek tartja.

A mostani helyzetben a szövetség elnöke szerint meg kell próbálni állami támogatást kérni. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége a VIMOSZ-szal együtt közösen szeretne támogatáshoz jutni. Azzal tisztában vannak, hogy nem lehet mindenkit megmenteni, de a cél a dolgozó emberek munkájának megtartása. Bíznak a támogatásban, és hogy a kormány egy időre elengedi a négy százalékos turisztikai fejlesztési hozzájárulást, de járulékcsökkentésre vagy járulékelengedésre is gondolnak megoldásként.

A szövetség elnöke szerint jóval nagyobb az esélyük a túlélésre azoknak a szállodáknak, ahol lehetőség van az alternatív energiaforrások bevonására. A termálvízzel például drasztikusan lehet csökkenteni az emelkedő költségeket.

"Ez matematika. Mindenki elkezd vadul számolgatni, hogy bizonyos fogyasztás mellett milyen energiaszámlát meddig érdemes kifizetni. Ez megint az Excel-tábláknak az időszaka" – tette hozzá.

