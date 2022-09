Elismerte az orosz kormány: még 2025-ben is deficites lesz a költségvetés, jövőre is csökken a GDP

Portfolio 2022. szeptember 21. 15:59

Közzétette az orosz kormány a következő évi költségvetés tervezetének fő számait, amelyekből az látszik, hogy még a kormány is deficittel számol egészen 2025-ig. A reálgazdasági előrejelzések kissé optimisták, de még ezek is GDP-visszaesést valószínűsítenek 2023-ra is, ráadásul a költségvetési és gazdasági pályákat tartósan magas olajárak mellett tervezték meg az oroszok. A számokból két tanulság vonható le: az egyik, hogy az orosz gazdaság kilátásaival kapcsolatban óriási a bizonytalanság; a másik, hogy még az orosz gazdaságpolitikai döntéshozók szerint is fájdalmasan érintik az országot a szankciók.