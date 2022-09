Teljes foglalkoztatás van Magyarországon

Nyáron tovább erősödött a hazai munkaerőpiac: nőtt a foglalkoztatás és mérséklődött a munkanélküliség az előző hónapokhoz képest, ami szezonális hatásokkal is összefügg. Az orosz-ukrán háború és a globális gazdaság problémái egyáltalán nem látszanak még itthon. A következő időszakban azonban a legtöbb előrejelzés szerint a hazai gazdaságot is megviseli majd az energiaválság.

Nyáron a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 711 ezer főt tett ki, amely 52 ezerrel több, mint az előző év azonos időszakában, de az előző hónapokhoz képest is javultak a folyamatok. Vagyis a hazai munkaerőpiac tovább erősödött, az adatok gyakorlatilag teljes foglalkoztatást tükröznek. Az elsődleges munkaerőpiac is erős, a közmunkásoktól és átmenetileg külföldön dolgozóktól megtisztítva is 4 millió 550 ezer fő feletti a foglalkoztatottak létszáma.

Nyáron 166 ezren voltak munka nélkül, ami 3,4%-os munkanélküliségi rátát jelentett. A munkanélküliségi ráta elérte a Covid-válság előtti szintet, így a munkaerőhiány is olyan nagy, mint a krízis előtt volt. Jó hír, hogy a számok alapján egyelőre az orosz-ukrán háború hatásai sem gyűrűztek be a hazai munkaerőpiacra.

A következő hónapokban már minden bizonnyal nehezebb lesz a helyzet, hiszen az energiaválság hatásait a cégek a saját bőrükön érzik majd. Ez leépítéseket, vállalati csődöket indíthat el, a helyzeten azonban érdemben javíthat, ha a kormányzat kiterjedt programokat indít a vállalatok és a munkahelyek megőrzésének támogatására.

Címlapkép: Getty Images