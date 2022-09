Megkezdődött a spórolás a tűzoltóságokon, ahol egyre zordabb körülmények uralkodnak

A riport szerint a vezetőknek soron kívül be kellett gyűjteniük a klímák távirányítót és az elektromos fűtőberendezéseket is raktárakban zárták el. A szakszervezet úgy véli, hogy ezek az utasítások nemcsak a fővárosra, hanem az egész országra vonatkozhatnak. Az elnökük Salamon Lajos nyilatkozatában azt mondta, hogy az otthonról vitt melegítésre szolgáló eszközök használatát is megtiltották. Ezeken túl döntöttek arról is, ha valaki 15 percnél lesz tovább az irodától, akkor ki kell kapcsolnia a számítógépet és ellenőrizni kell a vízcsapokat is a csöpögés elkerülése érdekében. Továbbá a szabályok betartását egy külön felelős figyeli.

Salamon Lajos szerint aki ezeket a szabályokat hozta, az sosem volt tűzoltó.

A szakszervezet szerint ez csak a jéghegy csúcsa és nem tudni, hogy télen hogy fognak a tűzoltók 18 fokban megszáradni és megmelegedni egy-egy bevetés után.

