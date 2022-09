Méregdrága lesz a magyar burgonya, már ha egyáltalán tudunk eleget termelni belőle

Az egyik legfontosabb alapélelmiszerünk, sokak kedvenc körete a burgonya egyre drágább lett az elmúlt években. Ugyanakkor nem az áremelkedés jelenti a legnagyobb problémát. Bár az elmúlt években tapasztalható történések ellenére is még mindig olcsóbb élelmiszernek számít a krumpli, komoly veszélybe kerülhet az ellátásbiztonság. Az egy főre jutó fogyasztásunkat nem vagyunk képesek hazai termelésből fedezni, így importra vagyunk utalva, az orosz-ukrán háború miatt azonban a beszerzési lehetőségek szűkülnek, amelyek további magas árakkal is járnak. Az Országos Burgonyaszövetség és Terméktanács szerint a termőterület csökkenésének megállításához és a hozamnövekedés javításához égető szükség lenne a belföldi adottságokon alapuló termesztés ösztönzésére, amelyhez elengedhetetlenek a kutatás-fejlesztési és beruházási támogatások.

Kritikus szinten a hazai burgonyatermesztés

A burgonya eredményes termesztéséhez alapvetően hűvösebb, de kellően napsütéses, a növekedési időszakban csapadékos időjárásra van szükség. Ugyanakkor a Kápát-medencében az elmúlt évtizedben tapasztható éghajlatváltozás kevésbé tolerálható körülményeket teremt a gumós növény számára - ismertette a Burgonyaszövetség a Portfolio-val.

A szakmai szervezet a jövőre nézve egyáltalán nem optimista, mivel szerintük ha a hozamok és a termőterület zsugorodása tartósan fennmarad a következő néhány évben, akkor az már a hazai ellátásbiztonságra is veszélyt jelent. Becsléseik szerint idén Magyarországon 160-165 ezer tonna burgonya teremhet, a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 5 év alatt csökkent le 400 ezer tonnáról erre a szintre, úgy, hogy még 2021-re 270 ezer tonnát jeleztek.

2020-ban az egy főre vetített éves étkezési burgonya fogyasztás – szintén KSH adat - szerint 28,3 kilogramm volt, ezen felül számolódnak a vendéglátás, közétkeztetés és a feldolgozóipar igényei.

A hazai keresletnek óvatos becsléssel is talán csak a fele származik magyar földből. Ez pedig egy alapélelmiszer esetében borzasztóan alacsony arány.

Az 1970-es években Magyarországon elérte a 250 ezer hektárt a burgonya termőterülete, amely az Agrárközgazdasági Intézete adatai szerint 2012-re 25 ezer hektárra csökkent, mostanra pedig alig súrolja a 6,5 ezer hektárt. Ezzel párhuzamosan jelentősen visszaesett a hektáronkénti termésátlag is: míg korábban egy átlagos évben, a növény igényeinek megfelelő klimatikus viszonyok és csapadékellátás mellett a gazdák hektáronként 40-45 tonna hozamra számíthattak. Ez a jelenlegi becslések alapján a tavalyi eredményektől 15 százalékkal marad el idén, a télálló burgonyák betakarításának kezdetén csak 20-22 tonnára tehető. A Burgonyaszövetség a hozamcsökkenést elsősorban a klímaváltozással, csapadékhiánnyal magyarázza, utóbbin nagyon sokat tudna lendíteni az öntözésfejlesztés.

Az Országos Burgonyaszövetség és Terméktanács szakértői szerint az ágazatban lassan már visszafordíthatatlanok az elmúlt tíz év kedvezőtlen változásai, amelyek napjainkra odáig fajultak, hogy komolyan veszélybe kerülhet az ellátásbiztonság is.

Más képet mutatnak Európa burgonya-nagyhatalomnak számító országai: idén a NEPG-övezeten (Észak-Nyugat Európai Burgonyatermesztők Alapítványa) belüli terület körülbelül 511 ezer hektárt tesz ki, ez 3,2 százalékos növekedést jelent a tavalyi szezonhoz képest, és 1,7 százalékos emelkedés az ötéves átlaghoz mérten. A legnagyobb bővülés 7,7 százalékkal Hollandiában volt tapasztalható. Habár a végső betakarítható mennyiséget 21 millió tonnára becsülik, azonban a hozamot illetően viszont már kevésbé pozitív a kép: a NEPG arra számít, hogy a burgonyatermesztésben vezető négy uniós tagállamon belül (Belgium, Hollandia, Franciaország és Németország) 7-11 százalékkal kevesebbet takarítanak be, a franciáknál és a belgáknál a legnagyobb a visszaesés, utóbbi esetében a hozam 20 százalékos csökkenést mutat.

Vennénk a hazait, ha lenne, de így marad az import

A kiskereskedelmi forgalomba kerülő étkezési burgonya jelentős hányada évek óta importból érkezik.

Francia, illetve német gazdálkodók, valamint szlovák és lengyel termelők árujával találkozhatunk az áruházak kínálatában. Jellemzően ezek a tételek január végétől, február elejétől jelennek meg az üzletekben, de a tendencia azt mutatja, hogy ez évről-évre korábbra tolódik. Jellemzően magyar kereskedők, illetve burgonyatermesztéssel és kereskedéssel is foglalkozó cégek állnak a beszállítások mögött. A származási ország és a csomagoló/forgalmazó megjelölésből erről egyértelműen tájékozódhat a vásárló” - tudtuk meg Kulich Évától, a Haladás Mezőgazdasági Zrt. kereskedelmi vezetőjétől.

Nincs szó arról, hogy a hazai kiskereskedelmi láncok vagy a vevők nem preferálnák a magyar árut, egyszerűen évek óta nincs elegendő magyar termesztésű burgonya

– emelte ki a szakember. További zavart okozhat majd a hazai ellátásban az, hogy a világ 4. legnagyobb burgonyatermesztő országban Ukrajnában az idén megtermelt mennyiségekre még csak óvatos becslések sincsenek.

Piaci információink szerint az ukrán burgonya hiánya pedig jelentősen át fogja írni a teljes európai beszerzési térképet is, azonban a magyar burgonyaimport alakulását ez várhatóan nem befolyásolja majd.

„A magyar vásárló a piros héjú, piros vagy rózsaszín húsú fajtákat preferálja – hasonlóan a lengyel és szlovák, illetve cseh igényekhez -, szemben az általánosan elterjedt európai szokással, ahol általánosan a sárga húsú és héjú fajták a gyakoriak. Ha csökken a magyar és nyugat-európai termés, akkor ez természetesen érinti a piros burgonya össztermését is. Tovább szűkül tehát a beszerzési lehetőség” – mutatott rá egy érdekes vevői preferenciára.

Áremelkedés tapasztalható az étkezési burgonya piacán.

Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint a Red Scarlett burgonyafajta bruttó termelői ára augusztus végén és szeptember elején csaknem 50 százalékkal (190 forint/kg) voltak magasabbak a Budapesti Nagybani Piacon az egy évvel korábbi hasonló időszakhoz képest. Ehhez hozzávehetjük, hogy a burgonyának a tavaly júliusinál 18,8 százalékkal magasabb ára ráadásul 13,1 százalékponttal nagyobb növekedést mutat az ez év júniusinál.

A KSH szerint a télálló burgonya kilója kiskereskedelmi forgalomban négy éve augusztusban 187 forintba, most már 322 forintba került, ez 72 százalékos kiskereskedelmi ár növekedést jelent. A szövetség kérésünkre - miután erre vonatkozóan nem rendelkezik információval - nem adott előrejelzést a jövőbeli kiskereskedelmi árakra vonatkozóan, azonban

a helyzetkép alapján nem okozna nagy meglepetést, ha ezen élelmiszer esetében további jelentős drágulással kellene számolnunk.

Mi a baj a hazai termelés háza táján?

A burgonya termesztésének felfutását nem tudta megtörni a XIX. században Európában is megjelent, és igazán nagy tömegben a huszadik század elterjedt amerikai eredetű kártevője, az invazív burgonyabogár (kolorádóbogár) sem. A sokrétű, jól termeszthető és emiatt rendkívül sikeres növénynek azonban így is megvannak a maga korlátai: alapvetően bőséges tavaszi, illetve nyár eleji csapadékot és egyenletes nyári meleget kíván, az aszályt és a kirívó hőhullámokat nehezen bírja. Éppen ezért a klímaváltozás révén számos komoly burgonyatermesztő országban egyre nehezebb rentábilisan termelni - így Magyarországon is.

A Burgonyaszövetség szerint a megváltozott klimatikus viszonyokra valamelyest lehet reagálni fajtanemesítéssel és az ültetett fajták változtatásával, azonban ez korántsem elegendő. Öntözésfejlesztésben kell gondolkodni a csapadékhiány mérséklésére, hiszen víz nélkül lehetetlen megfelelő hozamokat elérni. Kitérnek arra is, hogy ilyenek kiépíteni azonban nagyon sokba kerül: egy 500 hektáros termőterület esetében az öntözőrendszer ára elérheti az egymilliárd forintot, mindez pedig olyan tétel, amit csak nagyon kevesen tudnak finanszírozni.

A termesztést nehezíti az is, hogy az elmúlt időszak növényvédő szereire és talajfertőtlenítőire vonatkozó uniós szabályozás számos felhasználási korlátozást vezetett be. Sok esetben alternatíva nélkül szűntek meg addig eredményesen használt növényvédő szerek. Ez azért jelent problémát, mert olyan új kórokozók, betegségek jelentek meg, amik ellen egyelőre nincs hathatós védekezés, a zöldség jó esetben megúszhatja esztétikai problémával, azonban rosszabb esetben előfordulhat minőségromlás is, amely jelentős terméskieséshez vezet.

A Burgonyaszövetség szakértői szerint mindezeken túl aggodalomra adhat okot az is, hogy az elmúlt két évben a gazdálkodáshoz elengedhetetlen inputanyagok ára (műtrágya, talajfertőtlenítő anyagok, növényvédőszerek) 5-7 szeresére ugrott. Ez pedig egyáltalán nem teszi vonzóvá a termelést, ráadásul a bizonytalanná és kiszámíthatatlanná válása miatt sok gazda fel is hagy vele.

Becsléseik szerint

100 felett van azok száma, akik üzemszerűen 10 hektár felett,

körülbelül 30 olyan szervezet lehet, amely 10-50 hektár között,

alig tíz, amelyik 50-200 hektáron termeszt burgonyát,

és mindössze két nagy, 200 hektár feletti gazdaság van az országban.

Az utóbbiak, vagyis a 12 nagy szereplő felel a teljes hazai, kereskedelmi forgalomba kerülő árumennyiség döntő részéért. Az ágazat mára elaprózódott, inkább kisméretű, nem integrált gazdaságokból áll, amelyek csak nehezen tudják biztosítani a hatékony gazdálkodás feltételeit. Ezért nem is meglepő, hogy a becsült átlagos termőterület Magyarországon alig 20 hektár.

A szövetség szerint éppen a kirajzolódó, nem túl derűlátó jövő miatt szükség lenne olyan szakmai lobbitevékenységre, ami népszerűsíti a burgonyatermesztést. Elodázhatatlan lenne már a közeljövőben olyan hátország felépítésére is, amely képes gazdasági biztonságot nyújtani a szektor szereplői számára és megállíthatná csökkenésüket. Ám szakmai szervezetek szerint az is komoly segítséget jelentene, ha megerősítenénk a hazai kihívásokra fókuszáló K+F tevékenységet. Ezek olyan előre lepések, amelyek alkalmasak lennének a gazdálkodók bizalmának a helyreállítására, ami nélkülözhetetlennek látszik a fejlődéshez.

Címlapkép forrása: Haladás Mezőgazdasági Zrt.