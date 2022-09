Leállnak a kamatemeléssel a kelet-közép-európai jegybankok, de elemzők szerint ez még korai

Portfolio 2022. szeptember 27. 14:58

A közép-európai döntéshozók a tavaly óta tartó kamatemelési ciklus lezárására törekszenek, még akkor is, ha az inflációs nyomás továbbra is fennáll, és a világ nagy központi bankjai továbbra is magasabb kamatlábakra törekszenek - írja összeállításában a Reuters.