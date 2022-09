Nincs egyetértés a két nagy szakszervezet között a következő tanársztrájkban

Október 5., szerda 19 órára a Kossuth térre a noÁr Mozgalom szolidaritási koncertet és tüntetést szervez a hazai pedagógusokért a Tanítanék Mozgalommal közösen. Aznap hídfoglalás is lesz Budapesten, amit gimnáziumi diákok szerveznek a Margit hídnál, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete pedig országos sztrájkot hirdetett, múlt pénteken jelentették be, hogy a tanévkezdés óta tartó gördülő sztrájknak lesznek kiemelt napjai, amikor egyszerre szüntetik be országszerte a munkát, például október 5-én, az oktatás világnapján

Szabó Zsuzsanna, a PSZ elnök kiemelte, hogy ha nem jogszerű a sztrájk, márpedig szerinte biztos, hogy 10 ezer feladat ellátási helyen nem lehet holnapra névsort leadni, és azt úgy megszervezni, hogy minden jogszerű legyen, akkor ők féltik azokat a pedagógusokat, akik részt vennének. Véleménye szerint így nem lehetnek teljesen biztonságban.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete ezt az érvet elfogadhatatlannak tartja. Nagy Erzsébet, a PDSZ ügyvivője szerint "ez semmi más, mint amiben közösen döntöttünk, a gördülő sztrájk, tehát nem kell különösebben semmit sem intézni, hanem ezt a sztrájknapot is ugyanúgy kell bejelenteni, mint a gördülő sztrájk más napjait" - ismertette.

Mindezek alapján a két szakszervezet nem közösen szervezi az október 5-ei sztrájkot, viszont az Alapvető Jogok Biztosának budapesti és vidéki irodáit közösen keresik majd fel a petíciójukkal, tehát Nagy Erzsébet szerint ilyen értelemben megvan az egység.



Címlapkép forrása: Getty Images