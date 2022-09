Kifizetési stopot rendelt el a kormány, csak a béreket lehet utalni

Egy nem nyilvános határozatában a kormány arról döntött, hogy a kormány alá tartozó szervek – néhány tételtől eltekintve – október 31-ig nem fizethetnek ki lényegében semmit, ami nem bérköltség - írja a Telex.

A portál cikke szerint a 2257/2022-es határozat tartalma arról szól, hogy október végéig a központi költségvetés kifizetéseit a miniszterelnök blokkolja. A minisztériumok kézhez is kapták a nevezett határozatot.

Egy ilyen kifizetési stop azt jelenti, hogy a kormány „a kiegyensúlyozott költségvetés fenntartása miatt” október 31-ig a felügyelete alá tartozó szerveknél kifizetési tilalmat rendelt el.

A portál szerint négy tétel jelent kivételt:

önkormányzatok és egyéb szervek gyermekjóléti, egészségügyi, köznevelési terheinek finanszírozása;

bérek és más személyi juttatások;

nemzetközi szerződésekhez, vagy más jogszabályokhoz kötött kiadások;

a 2014-2020-as uniós programok esedékes kifizetései.

A lap megjegyzi, hogy a lépés hatására október végén nagyobb lesz a Kincstári Egységes Számla egyenlege, mint enélkül, de utána majd gyorsabban is fog leapadni.

A megszorító intézkedés hátterében állhat az államháztartás nehéz likviditási helyzete is, ám a cikk szerint nincs likviditási probléma, a háttérben más ok húzódhat meg. A Telex szerint ennek megértéséhez a Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter májusi bejelentéséig kell visszamenni, amikor is a jelentős költségvetési kiigazító csomag keretében kiadáscsökkentésről is határozott a kormány.

Csak éppen a zárolások hiába fogalmaznak meg mindenféle spórolást, hiába voltak erre fejezetenként keretszámok, nem biztos, hogy ezek a megfelelő ütemben meg is valósultak. Ezek alapján a lap azt feltételezi, hogy a Nagy Márton által bejelentett kiadáscsökkentéseket kell most ellenőrizni.

Májusban tehát a kormány megfogalmazta az elvárásait, hogy a területvezetők fogjanak a beruházási költségeiken és a folyó kiadásaikon, és most jutottak el arra a pontra, hogy megnézzék, mi mit vállalt és mit teljesítettek abból.

Érdemes azért azt is felidézni, hogy augusztusban korábban soha nem látott deficitet láttunk a költségvetésben, közben az év utolsó szakaszában fogják megterhelni leginkább az államkasszát a magasabb energiaszámlából fakadó költségek, az utolsó hónapokban erőteljes gazdasági lassulás következhet be, és a kormány épp a napokban emelte fel az idei költségvetési hiánycélt, ami arra utal, hogy a költségvetésben sincs minden rendben és a kormánynak a rendkívüli helyzetekre folyamatosan reagálnia kell (ilyen intézkedés például a mostani kifizetési stop mellett a 25%-os gázfogyasztás-csökkentés elrendelés, és a 18 fokos hőmérséklet előírás az állami intézményekben). A kormány mostani lépése tehát nem értelmezhető önmagában, ezen költségvetési adottságok figyelmen kívül hagyása nélkül. Egy ilyen intézkedés mégiscsak rendkívülinek mondható (nem véletlen, hogy nem hirdették ki nyilvánosan a Magyar Közlöny eddigi számaiban), de logikus is lehet ilyen rendkívüli és bizonytalan külső környezetben. A kormánynak nem tisztázott okból kifolyólag mindennél fontosabbá vált a kiadások kifolyásának megakadályozása, még olyan áron is, hogy ha ezzel az éppen zsugorodásnak induló magyar gazdaság kilátásait ronthatja tovább, igaz csak átmenetileg.

További következményekkel is számolni kell a döntés nyomán. A most elrendelt kifizetési stop nagy valószínűséggel hátrányosan érinti a 2021-2027-es ciklushoz tartozó kifizetéseket is a cégek szemszögéből. Erre utal, hogy éppen a napokban érkezett a Portfolio-hoz olyan olvasói jelzés, miszerint az eddiginél szigorúbban értelmezi a támogatás nyújtó például a GINOP Plusz-1.2.1-21 kódszámú, „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” című pályázatnál a 100%-os támogatói előleghez tartozó szabályt. Ez a szigorúbb értelmezés azt jelenti, hogy legkésőbb 12 hónappal az előleg kifizetése után legalább annyi időközi kifizetési kérelmet kell benyújtani, amelyek támogatástartalma, nem pedig a számlaértéke (!) eléri legalább a folyósított előleg 60%-át és ha valaki ezt nem tudja elérni, akkor vissza kell fizetnie a teljes előleget és nincs méltányosságra, illetve időbeli hosszabbításra lehetőség. Így a romló gazdasági környezetben sok cégnek okozhat ez kihívást, az államkasszának pedig akár jelentős pénzbeli visszaáramlást.

Címlapkép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő (b-j) a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében 2022. szeptember 17-én. Forrás: MTI/Illyés Tibor