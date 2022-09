Bejelentette Gulyás Gergely: hosszabb téli szünetet rendel el a kormány az iskolákban

Forint szabadeséséről kifejtette: az elmúlt hónapokban energiaválsággal szembesülünk, ha a dollár gyengül az euróval szemben, akkor a forint is gyengül. Most is ezt látjuk, és az elmúlt hónappokban is jelentős kilengések voltak. A jegybank felelős az árfolyampolitikáért és azt látjuk, hogy a jegybank elkötelezett a stabilitásért - fejtette ki.

A költségvetés stabil, a hiány tartható - jelezte, hogy a kormány mást nem tud tenni a forint támogatása érdekében.

Monetáris politikai beavatkozás kell, és ha kell, a jegybank beavatkozik - mondta.