Kiszivárgott: az orosz WC-papír importot is betiltaná Brüsszel, továbbra is védi Kirill-pátriárkát a magyar kormány

Számos acél-, szépségápolási- és higiéniai termék importját, így például a WC-papír behozatalt, is megtiltaná Oroszországból az a nyolcadik szankciós csomag, amelyet tegnap mutatott be az Európai Bizottság elnöke és a konkrét szövegbe betekintést nyert a Politico . Az exportoldalon például a chipek és repülőgépek kivitelét tiltanák meg, illetve mintegy 30 magánszemélyt is rátennének a szankciós listára. A lap ma reggeli hírlevele azt is megjegyzi, hogy a magyar kormány álláspontja továbbra sem változott: nem engedi szankciós listára venni Kirill-pátriárkát.

Érdemi konkrétumok ismertetése nélkül jelentette be tegnap Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök, illetve Josep Borrell uniós külügyi főképviselő a Bizottság által javasolt nyolcadik oroszellenes csomagot, amelyet itt írtunk meg, és amelynek részleteiről ír most a brüsszeli lap. Eszerint a csomag ilyen lépéseket tartalmaz:

Importtilalom. Többfajta acéltermék behozatalát megtiltaná a Bizottság, de az orosz gyémántimportot a belga ékszeripar érdekeire tekintettel levették a listáról. Helyette a Bizottság "az ékszeriparban használt bizonyos elemek, például kövek és nemesfémek" behozatalát akarja megtiltani és például szankciókat akar bevezetni az Alrosa, Oroszország legnagyobb gyémántbányászati vállalatával szemben is. Olyan termékeket is rátennének az importtilalmi listára, amelyekről úgy gondolják, hogy jelentős bevételt termelnek Oroszországnak, mint például a "szépségápolási vagy sminkkészítmények", "borotválkozási készítmények, beleértve a borotválkozás előtti és utáni borotválkozási termékeket, személyi dezodorokat", valamint a szappan és a WC-papír.

A bizottsági javaslat szerint a félvezető alkatrészeket, vagyis chipeket nem lehetne többé Oroszországba küldeni, emellett repülőgépek exportját is betiltanák. A szolgáltatási ágazatban a szankciójavaslat szerint tilos lenne "építészeti és mérnöki szolgáltatásokat, jogi tanácsadási szolgáltatásokat és informatikai tanácsadási szolgáltatásokat" nyújtani oroszországi vállalatoknak és személyeknek, vagy az orosz kormánynak. Személyek és vállalatok elleni szankciók. Közel 30 személyt és nyolc vállalatot szeretne szankcionálni a Bizottság (beutazási tilalom és vagyonbefagyasztás), köztük Alekszandr Dugin jobboldali filozófust és stratégát, akinek a lánya a minap halt meg merényletben Oroszországban. Mellette Nyikolaj Rasztorgujev énekest, valamint a Kalasnyikov fegyvergyártó legnagyobb részvényesét, Alan Lusnyikovot is rátennék a listára. Amint fent jeleztük: a lap ma reggeli hírlevele szerint Magyarország továbbra sem változtatott álláspontján, azaz nem engedi szankciós listára tenni Kirill-pátriárkát.

A magyar ellenkezés azért fontos, mert ahhoz, hogy a javaslatokból ténylegesen szankció is legyen, minden tagállam egyhangú támogatása szükséges, miközben éppen tegnap jelentett be új nemzeti konzultációs "a szankciók" ellen Orbán Viktor kormányfő. A tagállami nagyköveteknek szerdán bemutatott nyolcadik szankciós javaslati lista után tehát a következő napok egyeztetései alapján dől el, hogy végül ki/mi lesz ténylegesen szankcionálva.

A tagállami nagyköveteknek tegnap egy másik fontos javaslatcsomagot is bemutatott a Bizottság, mégpedig az energiaügyi beavatkozási lehetőségeket és kockázatokat és erről pénteken tárgyalnak az energiaügyi miniszterek. Amint tegnap este megírtuk: itt végül óvatosságot javasolt a Bizottság a széleskörű gázár sapka kérdésében, mert a lépés visszaüthet az ellátásbiztonságban. A Politico ma reggeli hírlevele konkrétan le is írta, hogy az óvatoskodó bizottsági magatartás részben német kérésre született, mert Németországnak bőségesebbek az anyagi forrásai, hogy más tagállamokat "túllicitálva" a tőzsdén felhajtott árak mellett is be tudja szerezni a szükséges gázt, míg jellemzően azok a tagállamok, amelyek már most is folyó fizetési mérleg deficittel küzdenek, ők szorgalmazták a Bizottságnál az ársapka bevezetésére a javaslattételt. Azzal, ha a németek például magas árak mellett is beszerzik a gázt, nem kell osztozkodniuk (közös gázbeszerzési mechanizmus nyomán) más tagállamokkal a megvett volumenen.

