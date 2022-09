Ezt is megértük: beköszöntött a két számjegyű infláció időszaka Európában

Az éves infláció 10% volt az eurózónában szeptemberben, ami meghaladja az elemzők várakozását, és jelentős gyorsulást jelent az augusztusi éves áremelkedéshez képest - derül ki az Eurostat frissen közzétett első becsléséből. Az áremelkedést ezúttal is - nem meglepő módon - az energia árának emelkedése okozta.

Nőtt az infláció, kellemetlen a magindex alakulása

Tíz százalék volt az éves áremelkedés mértéke az eurózónában szeptemberben, amely jókora emelkedést jelent az augusztusi 9,1%-hoz képest. Az elemzők számítottak az infláció további emelkedésére, 9,7% volt az elemzők konszenzusa, a ma közölt adat viszont ezt is meghaladta.

Az előző hónaphoz képest 1,2% volt az áremelkedés, javarészt az energiaárak emelkedése miatt. A földgáz ára augusztus végén kezdett jócskán emelkedni, ez már éreztette hatását a szeptemberi energiaszámlákon. Augusztusban még 0,6% volt a havi bázisú áremelkedés mértéke.

Aggasztóak a maginflációs folyamatok is, az energia és élelmiszer és egyéb, jellemzően volatilis árú jószágok kihagyásával számított index 4,8%-ra nőtt szeptemberben éves szinten, ami jelentős emelkedést mutat az augusztusi 4,3% után. Az elemzők 4,7%-os maginflációra számítottak. Havi bázison a maginfláció 1%-kal nőtt, ami megfelel a konszenzusnak.

Mit léphet a jegybank?

Az emelkedés nem volt meglepetés, javarészt a földgáz és elektromos áram árának emelkedése miatt. Az elemzők az inflációs főmutatót kicsit alul, a magindexet viszont pontosan megbecsülték, vélhetően ennek is köszönhető, hogy az euró nem reagált hevesen a friss közlésre.

Az EKB kamatpolitikájával kapcsolatos várakozáson vélhetően nem módosít sokat a mai adat, mivel az áremelkedés mértéke előre borítékolható volt. Az EKB határozott kamatemelési ciklus közepén van, legutóbb 75 bázispontos, történelmi mértékű kamatemelést hajtottak végre. A jegybank azt hangoztatja, hogy adatvezérelt üzemmódba léptek, a beérkező adatok fényében ülésről-ülésre döntenek, a következő ülésen szinte biztosra vehető a határozott emelés.

Mi drágult és mi lett olcsóbb?

Az élelmiszerek éves áremelkedése 11,8% volt, a havi bázisú emelkedés 1%-ra gyorsult. A legnagyobb mértékben az energiaárak emelkedtek, éves szinten 40,8, havi szinten 3%-kal. Az iparcikkek éves szinten 5,6%-kal drágultak, augusztushoz képest 2,8%-os az emelkedés, ami szintén az energiaárak emelkedését tükrözheti, hiszen a feldolgozóipar kifejezetten energiaintenzív ágazat.

Érdekesség, hogy a szolgáltatások ára az előző hónaphoz képest 0,1%-kal esett (az éves emelkedés így is 4,3%), ami akár már egy jele is lehet a gazdasági lassulásnak, de szezonális okai is lehetnek (a nyár végén a turisztikai szolgáltatások iránti kereslet-csökkenés például).

Hogy állnak a tagállamok?

Az egyes tagállamokat vizsgálva egészen eltérő képet látunk: több helyen lassult, más helyeken gyorsult az áremelkedés mértéke. Ez természetesen leginkább az eltérő energiapolitikákkal és az eltérői energiakitettséggel magyarázható. A legnagyobb éves inflációt Észtországban mérték, a 24,2%-os áremelkedés viszont elmarad az augusztusi 25%-tól. Lettországban és Litvániában 22% felett volt az infláció, az éves ráta mindkét helyen növekedett.

Két számjegyű volt az áremelkedés Hollandiában (17,1%), Belgiumban (12%), Görögországban (12,1%), Szlovákiában (13,6%), Szlovéniában (10,6%), Ausztriában (11%) és Németországban (10,9%). A legkisebb éves inflációt Franciaországban mérték, ott mindössze 6,2% volt az éves emelkedés mértéke, Máltán pedig 7,3%. A többi országban 8% felett van az infláció, a legtöbb helyen a 10%-hoz közel.

Havi bázison csökkentek az árak Franciaországban, Cipruson, Máltán, Szlovéniában. A többi országban emelkedést mértek, nagyon változatos mértékben. Augusztushoz képest legjobban Hollandiában (2,9%), Görögországban (3%) és Litvániában (2,8%) nőttek az árak.

