Szijjártó Péter: megígérte nekünk a Gazprom, hogy nem lesz baj a Török Áramlattal, vizsgáljuk az új brüsszeli javaslatokat

Gázár sapka, Északi Áramlat, Török Áramlat

Szijjártó a tájékoztató elején rámutatott, hogy a ma eldöntött intézkedéscsomagban nem volt benne a gázárra vonatkozó sapka, amit kedvező fejleményként értékelt. Azt is érzékeltette, hogy a ma eldöntött négy lépés "alkalmatlan arra", hogy megoldja a kialakult energiaellátási válságot. Felhívta a figyelmet, hogy a négyből két intézkedés itthon már működik, tehát "nem találták fel a spanyol viaszt" kint, így tehát a nem fosszilis hátterű áramtermelőknél az árbevételi korlátnak az itthoni megfelelője a KÁT (kötelező átvételi rendszer meghatározott áron), az olajipari szolidaritási hozzájárulásnak pedig a Molnál a Brent-Ural spreadre kivetett extraprofitadó. Ez a két tétel tehát, "újabb intézkedési kötelezettségeket nem ró" Magyarországra - szögezte le.

Szerinte az érdemi megoldás az lenne az energiaválságra, ha több gáz lenne az európai piacon, de éppen ez ellen dolgozna az asztalon lévő ársapka a gázra, ami veszélyeztetné az ellátásbiztonságot. A Gazprom ugyanis már korábban megmondta, hogy ha ársapka lesz a gázra, akkor ők leállítják a gázszállítást, ez pedig veszélyeztetné Magyarország földgáz ellátását, mert jelenleg csak a déli ágon, a Török Áramlaton keresztül jutunk komolyabb napi mennyiségben orosz gázhoz.

Éppen ezért lényegében megismételte a gázár sapkával kapcsolatos elutasító magyar kormányzati álláspontot. A témában egyébként továbbra sincs egyetértés a tagállamok között, így a Bizottság is óvatosságot javasolt a témában szerdán. Szijjártó rögzítette, hogy ha már drasztikusan visszaesett Európában az orosz gázimport súlya (a korábbi 40%-ról 9% körülre), akkor azon tagállamok álláspontját vegyék elsősorban figyelembe, akiknél még továbbra is jelentős az orosz súly (pl. Magyarország), ezért továbbra is szorgalmazta, hogy ne minősített többséggel, hanem egyhangúsággal döntsenek a témában. A mai tanácsülésen kapott információk alapján a Bizottság a jövő héten véglegesíti a gázár sapkával kapcsolatos javaslatát, hogy aztán majd a tagállami nagykövetek, illetve pénteken Prágában az állam- és kormányfők is dönteni tudjanak arról.

Az energiaügyi miniszterek ülésén utolsó napirendi pontként meghallgatták a dán, a svéd és a német delegációk beszámolóját és ezek alapján kijelentette:

a magyar kormány is úgy látja, hogy támadás érhette az Északi Áramlat 1 és 2 vezetékpárt és szorgalmazzák a nemzetközi vizsgálatot, amelyet remélhetőleg már ma elrendel az ENSZ.

Esetleges felelőst (országot) nem említett Szijjártó, csupán azt, hogy megkérte a bolgár energiaügyi minisztert, hogy a rajtuk és a szerbeken keresztül vezető Török Áramlat gázvezeték kapcsán a szükséges biztonsági intézkedéseket tegyék meg.

Újságírói kérdésre a miniszter kijelentette, hogy miután az Északi Áramlat vezetékeivel kapcsolatos híreket meghallották a hét elején, felhívták a Gazpromot, hogy megkérdezzék: mi várható a Török Áramlat vezeték kapcsán, amelyen keresztül most is napi több, mint 30 millió köbméternyi gázhoz jut Magyarország. Elmondta, hogy azt a választ kapták tőlük, hogy

Zavartalanul működik és így is fog működni.

Ez tehát a magyar gázellátás biztonsága szempontjából nyugtató fejlemény és megjegyezte, hogy jelenleg már a tavalyi éves magyar gázfogyasztásnak a 46%-a van betárolva, míg az uniós átlag csak 26%, tehát lényegesen jobban állunk.

Vizsgálják az újabb brüsszeli javaslatokat

Egy másik újságírói kérdés azt firtatta, hogy támogatja-e a kormány a minap bejelentett nyolcadik uniós oroszellenes szankciós javaslatcsomagot. Ennek kapcsán leszögezte, hogy még tanulmányozzák a rendelettervezetet és „semmiféle zsarolást nem vagyunk hajlandóak elfogadni, a magyar érdekeket vesszük figyelembe”, de előre bocsátotta, hogy a paksi bővítés kapcsán több problémás elemet is látnak a javaslatban, így azokat el fogják utasítani. Itt olyan elemekre gondolt, mint amiket megírtunk, miszerint építőipari, műszaki, informatikai szolgáltatásokat nem lehet nyújtani az oroszok irányába, márpedig a Roszatom amerikai és német cégekkel kötött szerződéseket, így azokban igenis felmerülnek ilyen szolgáltatási elemek. Emlékeztett rá, hogy minden olyan lépést, jelzést, amely a paksi bővítést akadályozza, a szuverenitás elleni támadásként értelmezik, így elutasítják.

Egy további kérdés arra a szintén friss bizottsági javaslatra vonatkozott, ami ársapkát húzna az olajárra, kiegészítve a G7 keretében született megállapodást. Ennek kapcsán szintén azt rögzítette, hogy még vizsgálják a javaslatot, mert elég bonyolult a szabályrendszer, de előre bocsátotta, hogy a javaslat elfogadása az ellátásbiztonság terén „sokkal több kockázattal, mint haszonnal járna”. Példaként felidézte, hogy ha valamilyen ok miatt „elnehezülne” az Ukrajnán keresztüli orosz kőolajimportunk (Barátság vezeték), akkor az adriai tengeren keresztül kellene beszereznünk az összes szükséges olajat, így rögtön számos kérdés felmerülne, például az ársapka vonatkozásában, illetve az orosz tengeri szállítású kőolaj kapcsán, amelyet a hatodik szankciós csomagban már megtiltott az unió decembertől. Ezek miatt leszögezte, hogy a magyar „ellátásbiztonsági kockázatot okozó döntést” nem fognak támogatni.

Címlapkép forrása: Szijjártó Péter Facebook-oldala