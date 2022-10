Első körben megvan a nyolcadik uniós szankciós csomag Oroszország ellen

Kedden tanácskoztak Brüsszelben az EU állandó képviselői, az unió által megalkotandó nyolcadik szankciós csomag tartalmáról. Az egyeztetésekről kiszivárgó kedd késő esti hírek szerint megszületett szóban a kompromisszum a felek között. Ez többek között bevezetne egy árplafont az orosz olajértékesítésre.

A mostani egyeztetések előzménye Ursula von der Leyen egy héttel ezelőtti bejelentése, amikor is az Európai Bizottság elnöke jelezte, hogy új szankciós csomagot készek alkotni azok után, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök új szintre léptette az orosz-ukrán eszkalációt a nukleáris arzenál emlegetésével.

A Bloomberg beszámolója arra is kitér névtelen forrásokra hivatkozva, hogy az uniós nagykövetek több egyedi esetet is megvizsgáltak, így például azt is, hogy miként lehetne enyhíteni azokat a negatív hatásokat, amelyeket a nagy hajózási iparral rendelkező országok szenvedhetnek el. Itt a hírügynökség megemlíti, hogy Görögország, Ciprus és Málta aggodalmának adott hangot az orosz olaj szállításának korlátozásával kapcsolatban, biztosítékokat kértek.

A szankciók az orosz olaj szállításának tilalmával egészítenék ki a szállításhoz szükséges szolgáltatásokra vonatkozó meglévő korlátozásokat, de egy bizonyos árszint alatt mentesülne az orosz olaj a tilalom alól. Ezt az árszintet a G7-ek vagy más országok csoportja határozhatja meg - olvasható ki a Bloomberg által látott bizalmas anyagokból. A Politico beszámolója szerint egyelőre még nincs döntés az olajár felső határáról, vagy az esetleges ársávról, de az Egyesült Államok korábban már jelezte, hogy heteken belül megszülethet a döntés.

A Moszkva elleni legújabb szankciós csomagot az unió szerdán fogadhatja el hivatalosan, hacsak a nemzeti kormányok az utolsó pillanatban nem emelnek kifogást.

A teljes szankciócsomag része továbbá bizonyos személyek szankcionálása (orosz minisztériumi illetékesek, és a közelmúltban tartott, széles körben elítélt népszavazások megrendezésében részt vevő személyek). Emellett korlátozná a légi közlekedési cikkekhez, az elektronikai alkatrészekhez és bizonyos vegyi anyagokhoz való hozzáférést, hogy megfossza Oroszország hadseregét a fontos technológiáktól.

A korábbi uniós szankciócsomagokat övező tagállami ellentétek miatt egyes diplomaták még óvatosak a mostani megállapodás jövőjével kapcsolatban.

A kiszivárgó hírekkel egyidőben Szijjártó Péter külügyminiszter a Facebookon osztott meg információkat az üléssel kapcsolatban. Ezek szerint a magyar tárgyalófél elérte, hogy

az olajársapka nem vonatkozik a csővezetékes kőolajszállításra (mi így vesszük az energiabiztonságunkhoz nélkülözhetetlen kőolajat) valamint vészhelyzet esetén az ezt pótló tengeri szállításra sem.

Azt is megjegyzi, hogy a szankciók nem vonatoznak ezúttal sem a nukleáris energiára, így ezek a szankciók nem vonatkoznak az új paksi atomerőmű építésére sem. "Mint ahogyan nem került a szankciós listára egyetlen olyan intézmény sem, amely a nukleáris kutatás-fejlesztési együttműködés szempontjából fontos lenne" - tette hozzá.

