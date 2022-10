Sosem látott veszteség az MNB-nél – Mi történt a jegybankban?

Történelmi veszteséget ért el az első félévben az MNB, a jegybank eredménye több mint 200 milliárd forintos mínuszt mutatott. Ez persze nem meglepő, hiszen már 2021 második felében látszott, hogy az emelkedő kamatok az eredmény szempontjából rosszul jönnek, azonban még az előző félévhez képest is több mint háromszorosára hízott a veszteség. Ha pedig nem lett volna ismét jelentős profit a devizaváltáson, akkor még ennél is sokkal csúnyább lehetett volna a féléves beszámoló.

Történelmi veszteség a jegybanknál

Az első félévben 200,9 milliárd forint vesztesége volt az MNB-nek – közölte a jegybank pénteken. Ennél nagyobb mínuszra korábban nem volt példa, legalábbis az elmúlt tíz évben, amióta félévente közöl eredményt a jegybank, biztosan ez a legrosszabb. Már a tavalyi második félévben arról beszéltünk, hogy tíz éve nem láttunk, akkora mínuszt, most pedig még azt is sikerült megháromszorozni hat hónap alatt.

Ha a jegybank éves eredményét nézzük, akkor 1998 óta egyszer sem volt példa hasonló veszteségre, mint most fél év alatt.

Első ránézésre persze nem meglepő az MNB komoly vesztesége, hiszen egyrészt ez automatikusan következik az utóbbi évek intenzív kamatemeléséből és mérlegbővítéséből, a magasabb kamat egyértelműen romló eredményt jelent a jegybank szempontjából.

A jegybank gazdálkodásának eredményét az alábbi fő tételek határozzák meg:



(1) a devizatartalékon elért hozam, jellemzően kamatbevétel,

(2) a jegybanki betétre kifizetett kamat,

(3) a devizaárfolyam változása következtében előálló átértékelődés a devizában lévő vagyonon (a devizatartalékon) és

(4) egyéb tételek.



Ezekről részletesebben írtunkitt. A legtipikusabb eredménybefolyásoló tényező, hogy a jegybank a devizaalapú követelésein (értsd: a devizatartalékon) alacsony kamatbevételt realizál (1), míg a forrás oldalon a kéthetes (három hónapos) betétre az ennél magasabb alapkamatot fizeti ki (2). A (3) esetében meg kell különböztetni a realizált és a nem realizált átértékelődési eredményt.



Fontos kiemelni, hogy a jegybanki eredményesség nem mércéje annak, hogy a jegybank milyen sikerrel teljesíti gazdaságpolitikai céljait. A kamat- és árfolyamkülönbözetek alakulását rengeteg független tényező befolyásolja, de még a belső tényezők sem mérvadók, mert a jegybank célja nem a pénzügyi értelemben vett eredményes működés, hanem az ár- és pénzügyi stabilitás biztosítása, ami gazdasági környezettől függően igényelhet nyereséges vagy veszteséges működést.

Jelentős veszteség a kamateredményen

Ha a jegybanki beszámoló mélyére nézünk, akkor az rögtön látszik, hogy a kamateredmény jelentős romlása felelős a veszteségért. Ez persze nem meglepetés, hiszen már tavaly látszott, hogy a második félévben

AZ MNB EGYRE MAGASABB KAMATOT FIZETETT A MÉRLEGÉBEN SZEREPLŐ FORRÁSOK UTÁN, MIKÖZBEN AZ ESZKÖZÖK KAMATBEVÉTELE NEM TARTOTT EZZEL LÉPÉST.

Csak a kamateredményen majdnem 300 milliárd forintos vesztesége volt a jegybanknak, a rossz hír, hogy már nem csak a forint kamateredmény mutat veszteséget, hanem a deviza eredmény is. Ennek oka, hogy forintban az MNB az emelkedő alapkamat miatt lényegesen magasabb kamatot fizet, miközben az első félévben az emelkedő globális hozamkörnyezet miatt már a devizás tételek is mínuszba csúsztak.

A forint kamateredmény romlása jelentős részben abból adódott, hogy a jegybanki alapkamat emeléséhez kötődően megemelkedtek a forintlikviditás lekötéséhez igénybe vett instrumentumok (egyhetes betétek, preferenciális betétek) után fizetett kamatok. A veszteség növekedésének másik oka, hogy a hitelintézetekkel kötött kamatswap ügyletek eredménye negatívba fordult a két időszak között. A deviza kamat- és kamatjellegű veszteség oka pedig az, hogy a tartalékok kockázatának fedezésére kötött határidős ügyletek eredménye – a devizahozamok emelkedése miatt – kedvezőtlenül alakult – részletezi a féléves jelentésében az MNB.

A devizatartalék még szépen fial

A jegybanki eredmény másik kulcsfontosságú tényezője az utóbbi években a devizaváltásból fakadó nyereség volt. Volt olyan év, amikor ez adta a profit tetemes részét. A devizaváltáson elért eredmény lényege, hogy a devizatartalék átlagos bekerülési árfolyama folyamatosan alacsonyabb volt a tényleges piaci árfolyamnál, így amikor az MNB devizát adott el, akkor a kettő közötti különbözetet nyereségként realizálta. Nem volt ez másként idén sem, sőt az első félévben 178,2 milliárd forintos profitja volt ezen a tételen a jegybanknak.

A jegybank devizaeladásainak nagyobb része minden évben az ÁKK adósságkezelési műveleteihez kapcsolódik, vagyis amikor a devizakötvények után kamatot kellett fizetni vagy lejárt egy papír, akkor a jegybank vált devizát a kormánynak. Így általában a nyereség nagy része is azon múlik, hogy mennyi devizát kell az adott időszakban váltania az MNB-nek. A másik tényező pedig a devizatartalék átlagos bekerülési árfolyama és az aktuális piaci árfolyam különbsége.

Június végén a tartalék átlagos bekerülési árfolyama 351,75 volt, míg a piaci árfolyam 400 közelében volt, vagyis nagyjából 50 forintos profitot könyvelt el a jegybank egy euró leváltásán.

Közben a forint gyengülése miatt a devizatartalék nem realizált árfolyamnyeresége (kiegyenlítési tartalék) jelentősen emelkedett az első félévben, a 2021. végi 637,7 milliárd forinttal szemben már 1065,4 milliárd volt.

Egyre többe kerül a jegybank működése

A féléves beszámolóból az is kiderül, hogy az MNB működési költsége a tavalyi első hat hónap 26,4 milliárd forintjáról 33,7 milliárdra emelkedett, bár még ez is majdnem hat százalékkal elmaradt az előzetes tervtől. Ezen belül a személyi költségek mintegy egymilliárd forinttal, a banküzemi általános költségek pedig majdnem 6,5 milliárd forinttal emelkedtek az egy évvel korábbihoz képest.

A beszámoló szerint a személyi költségek emelkedése részben azzal volt magyarázható, hogy az üres álláshelyek betöltésével 3,3 százalékkal emelkedett a létszám, emellett 11,9 százalékos béremelést hajtott végre a jegybank átlagosan. A banküzemi költségeken belül az emelkedés nagy részét az üzemeltetési költségek 5,8 milliárd forintos megugrása jelentette.

Mi jöhet még? Sokkal nagyobb is lehet az idei veszteség

Többször említettük már, hogy önmagában a jegybank vesztesége nem meglepetés, hiszen már tavaly azzal lehetett számolni, hogy 300-400 milliárd forint lehet az idei mínusz. Az első féléves számokból most az látszik, hogy

az egész éves veszteség akár ennél is magasabb lehet.

Jelenleg ugyanis azt látjuk, hogy a június végéig 7,75%-ra emelkedett alapkamat okozta ezt a lyukat az eredményben, azóta pedig még tovább emelt a Monetáris Tanács, már 13%-on tart az irányadó ráta. Vagyis várhatóan a második félév sem lesz kedvezőbb, sőt a legfontosabb tétel, a kamateredmény még tovább romolhat.

A jegybanknak persze nincs és nem is kell, hogy legyen árfolyamcélja, azonban a jelenlegi helyzetben az állam szempontjából különösen fájdalmas a veszteség. Jövőre ugyanis a megugró energiaköltségek és az elszálló kamatkiadások mellett várhatóan az MNB-t is fel kell tőkésíteni, mivel az eredménytartalék elfogy. A jegybank saját tőkéje ugyan még jelentős nyereséget mutat, abban azonban a nem realizált árfolyamnyereség több mint 1000 milliárd forintos tétele is szerepel.

