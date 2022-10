Belement a magyar kormány az új oroszellenes szankciókba (2.)

Megszületett a szerda délelőtti uniós tagállami nagyköveti ülésen a politikai alku a nyolcadik oroszellenes szankciós csomagról, benne az orosz kőolajra vonatkozó ársapkával – közölte a cseh soros elnökség a Twitteren . Ez azt jelenti, hogy a magyar kormány is támogatta az újabb oroszellenes szankciós csomagot. Frissítés! Mivel az ársapka az Oroszországból induló, külső harmadik országokba irányuló olajszállításokra vonatkozik, így cikkünk eredeti verziójától eltérően nem is harcolhatott ki a magyar kormány felmentést az ársapka alól a vezetéken (Barátság II.), vagy a tengeren (Horvátország felől Adria-vezeték) hozzánk eljuttatott orosz kőolaj vonatkozásában.

Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök a négy orosz megyében lezavart álnépszavazások és az atommal fenyegetés megtorlásaként terjesztette be a múlt héten a nyolcadik uniós szankciós javaslatot. A kiszivárgott információk szerint a csomag számos termékre és szolgáltatásra vezet be export-, illetve importtilalmat, valamint kb. harminc magánszemélyre is célzott szankciók vonatkoznának, továbbá a külső, harmadik országokba szállított orosz olajra vonatkozó ársapkát is bevezetnék. Ezt a csomagot fogadták el szerdán a tagállami nagykövetek Brüsszelben.

A mai egyhangú tagállami döntés azt jelenti, hogy ársapkát húz az EU az orosz tengeri szállítású kőolajra, azaz csatlakozott a G7-ek kezdeményezéséhez, amelynek

így világszerte kihatása lesz az oroszok által értékesített olaj árára és így az általuk megszerezhető költségvetési bevételre is.

A mostani alku ugyanis megteremti a jogi kereteit annak, hogy az EU területén működő pénzügyi szolgáltatók (pl. hajó szállítmányának biztosítása), illetve az uniós országok zászlója alatti hajók (pl. Ciprus, Málta, Görögország érintett leginkább) ne vehessenek részt olyan olajpiaci szállításokban külső, harmadik országok felé, amelyek a később, az amerikaiakkal egyeztetett ársapka rendszerből „kilógnak” felfelé. Emiatt lesz tehát ennek az egész megállapodásnak globális kihatása.

Érdemes megjegyezni, hogy a hatodik szankciós csomagban júniusban mentességet harcolt ki Magyarország a vezetékes szállítású orosz kőolajra vonatkozó importtilalom alól (ami a Barátság II. vezetéken érkezik Ukrajnán keresztül), és ezt a mostani nyolcadik szankciós csomag nem érintette, hiszen most az EU-n kívülre irányuló tengeri szállítású orosz kőolajat vették célba az ársapkával. Így most nem is harcolhatott ki érdemi plusz engedményt a magyar kormány az ársapka terén új csomagban.

Az persze fontos, amit Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedd este jelentett be, miszerint a Paks II. projekt kivitelezése szempontjából lényeges szolgáltatási szerződéses szankciókat sikerült elhárítani az új atomerőművek vonatkozásában (több olyan szerződés is érvényben/tervben van, amelyben az orosz fővállalkozó Roszatom vonna be nyugati cégeket, és ezek végrehajtása fölül a mostani megállapodás kivette a kockázatokat).

Az, hogy a mostani szankciós csomag mellett a miniszter érvelése szerint "Magyarország kőolajellátásának biztonságát már nem veszélyeztetik az intézkedések", bizonyára szerepet játszott abban, hogy

a magyar kormány is támogatta a nyolcadik oroszellenes szankciós csomagot, amelyből az ársapkának globális kihatása van.

Ez a kormányzati támogatás amellett született, hogy idehaza nemzeti konzultációra készül a kormány arra a hamis állításra is alapozva, hogy az EU szankciókat vezetett be az orosz gázra. Ilyen szankciót ugyanis nem vezetett be az EU. Amint korábban rámutattunk: a júniusi döntéssel a tengeri szállítású orosz olajimportra vezetett be importtilalmat az EU, aminek nyersolajra vonatkozó lába majd decemberben, a finomított termékekre vonatkozó lába pedig jövő februárban lép majd hatályba (és ezek alól kaptunk mi, a csehek és a szlovákok felmentést). Mivel ezek direktben jelentősen csökkentik majd az oroszok költségvetési bevételét, ennek megtorlásaként lépték meg júniusban az Északi Áramlat 1-en a gázszállítás visszafogását, majd elzárását a németek felé. Így tehát ott ütöttek vissza az oroszok Európának, ahol az neki fájt jobban és ez hajtotta fel Európa-szerte a gáztőzsdei árakat és ennek Európa-szerte vannak komoly inflációs és költségvetési következményei. Ennek egyik példája az, hogy júliusban fel kellett adnia a magyar kormánynak az eredeti rezsicsökkentési rendszert, és bevezette az átlagfogyasztás feletti részre a bő hétszeres gázárat.

Nem az orosz gázra vonatkozó uniós szankciók miatt kellett tehát ezt meglépnie, hiszen olyan nincs is, igaz számos tagállam nyomására éppen ma reggel jelentette be Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök, hogy hivatalosan is javaslatot tesz egy átmeneti időre szóló ársapkára az orosz vezetékes gázra is egy szélesebb körű gázársapka rendszer keretében. Ennek részletei egyelőre nem ismertek, mert a múlt héten még úgy tűnt, hogy a Bizottság vonakodik az uniós gázimportra sapkát húzni. Korábbi magyar kormányzati jelzés határozottan azt üzente, hogy a gázársapkát ellenezni fogja, igaz az ördög mindig a részletekben rejlik, tehát meg kell nézni, hogy pontosan milyen keretrendszer szerint javasolja majd a Bizottság a gázársapkát bevezetni.

