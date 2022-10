Helyreállhat a rend a gáz- és árampiacon?

Az elmúlt időszakban szinte minden megváltozott a földgáz- és árampiacokon, a korábban elképzelhetetlen árak megjelenése alapvetően írta át az energiakereskedői és –beszerzési stratégiákat. Ma még nem lehet megmondani, hogy az új helyzetnek mi lesz a kifutása, de a problémák ellenére nincs ellenérdekeltség a fogyasztók és a kereskedők között, és közösen kell megoldást keresni a helyzetre azért, hogy mindkét fél nyerő módon jöjjön ki belőle – hangzott el a Portfolio Energy Investment Forum panelbeszélgetésén.

Egy gázkampány után és egy áramkampány közben mi az, ami kiemelten megkülönbözteti ezt a 2023-as szerződéses ciklust minden korábbitól? – dobta fel a témát a beszélgetést moderáló Felsmann Balázs, a REKK - Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont kutató főmunkatársa, a Magyar Energiakereskedők Szövetségének elnöke.

A piaci helyzet elmúlt háromnegyed éves alakulását látva az energiaszolgáltatók drasztikusan szembesültek a készpénz- cashflow-menedzsment helyzetével – kezdte válaszát Fejes Tibor, az Audax Renewables Kft. ügyvezető igazgatója. Korábban elhangzott, hogy gyakorlatilag technikai csődben van az energiaszolgáltatók jelentős része - ez majdnem teljes egészében így van, hiszen az energia-nagykereskedőknek a fogyasztók által elfogyasztott energiát jóval hamarabb ki kell fizetniük, mint a fogyasztóknak. Ennek az időszaknak az áthidalása békeidőben energiaszolgáltatói feladat, de sajnos ebben a helyzetben azzal szembesültünk, hogy a korábbi több tízmillió eurós finanszírozási igények, amelyeket menedzselni kellett, azok magasan, 100 millió euró fölé emelkedtek. Ez azt jelenti, hogy átmenetileg - én ennek az átmeneti időszaknak a hossza függ attól, hogy milyen gyorsan tudom beszedni a pénzt a fogyasztóktól -, 10-25 nap áthidalására 100 millió euró vagy még több készpénzt kell betennem az üzletbe. Ez egy nagyon nagy tanulság volt, és én azt gondolom, hogy ez az az ok, amiért nekünk előrefizetést kell kérnünk az ügyféltől, illetőleg a korábban megszokott 30-60-90 napos fizetési határidőket sajnos drasztikusan le kell csökkentenünk.

A másik, amivel szembesülünk, hogy elkényelmesedtek a fogyasztók, és válogatva az ajánlatok között, ők szabhatták meg a feltételeket az energiakereskedők számára. Ez jelenleg már nem így van, és a helyzet változásával nagyon sok ipari fogyasztó és a kkv-k sem tudtak mit kezdeni, és miután nem engedek a feltételekből, a nagyfogyasztóknak több mint a fele még nem rendelkezik áramszerződéssel sem, és a gázszerződések tekintetében is hasonló a helyzet.

A gázév elindult, és én azért remélem, hogy a Nagy Zoltán által a gázszerződés nélküli nagyfogyasztók magas számáról mondottak nincsenek így

– mondta Felsmann Balázs, reagálva részben a korábbi előadásra is. A múlt heti siófoki gázkonferencián azt hallottuk az MVM-től, hogy mindenki kap szerződést, ha a Tibor által imént említett más feltételekkel is. Persze tény, hogy ez önmagában is egy óriási változás a piacon.

Nagyon nagymértékben változott a beszerzési struktúránk: eddig a békeidőben mi is portfóliómenedzseléssel, több forrású beszerzéssel optimalizáltuk az energiaköltségeket, de ez megszűnt – mondta Kun Erika, az ISD Power Kft. energiakereskedelmi vezetője. Most általában egyforrású ellátásunk van, és abszolút

előtérbe került az ellátásbiztonság, ezért olyan cégekkel kötünk szerződést, amelyeknél biztosnak érezzük azt, hogy az ellátásunk a jövőben biztosított lesz.

Autóüveggyártóként három nagy csehországi - gázfogyasztó - gyárral rendelkezik, viszont az onnan érkező üveget Tatabányán fel kell hevítenünk 600 Celsius-fokra megszakításmentes elektromos kemencékben; nem kis beszerzendő zsinór villamosenergia-mennyiségekről van tehát szó – mondta Sabján László, az AGC Glass Hungary Kft. ügyvezető igazgatója. Lehet, hogy a korábbi piaci viszonyok között elkényelmesedtünk, mindenesetre számunkra nagyon nagy változás, hogy ilyen spot árakkal hogyan tárgyaljuk le, illetve most jönnek felszínre a villamosenergia-beszállítónkkal kötött szerződésünk bizonyos apróbetűs részei, amelyek eddig nem. Ilyen az előrefizetési kényszer; ilyen fogyasztásnál a havi számla nem kicsit nőtt, és az előrefizetéshez kapcsolódó cash-menedzsment nagy nehézséget okoz. Most nyilván a kereskedőknek is sok pénzt kell betenniük előre, de lehet, hogy a fizetési kötelezettség előre hozása egy-egy felhasználó esetében egy újabb szeg a koporsóban.

A CYEB 2006 óta az energiaszámla csökkentésével foglalkozik, erre épül a cég egész filozófiája – fogalmazott Szebeni Márton, a CYEB Csoport ügyvezető igazgatója, aki elmondása szerint abban lát problémát, az előző előadásra is reflektálva, hogy

Magyarországon a 10 millió fociszakértő és járványszakértő után a jelek szerint már a 10 millió energetikai szakértő országa is.

Biztos, hogy lesznek viták ezzel kapcsolatban, de az a kérésem, hogy próbáljuk meghallgatni az érveket. Pont a múlt héten ment ki egy levél azoknak az ügyfeleinknek, akik hallgattak ránk tavaly, illetve ennek az évnek az elején, és leszerződtek 2-3 évre, és most élvezik annak a gyümölcsét, hogy jövőre meg még az azt követő évben is 50-60 eurós áramáraik vannak. Amikor mi az idei év első negyedévében elkezdtük az ügyfeleinknek mondani, hogy szerződjenek le, a háborút ugyan nem lehetett előre látni, de azt azért például igen, hogy Németországban az első negyedévben 40 TWh-val kevesebb szélenergiát termeltek, ami nagyjából megegyezik Magyarország komplett éves felhasználásával. Az energiatermelést súlyosan befolyásoló vízügyi helyzet is régebb óta kedvezőtlen, nem csak nálunk, hanem a Balkánon is.

Senki nem tudja, hogy az Északi Áramlaton mikor indul meg a gázszállítás, de ott egy 100 milliárd köbméter körüli éves gázkapacitás esett ki.

Sokan úgy állnak hozzá az energiaárakhoz, hogy aminek nagyon felment az ára, az úgyis le fog esni, ezért most még nem szerződünk. Azt gondolom, hogy ha nagyon leesik a villany ára, akkor tényleg nagy bajnak, súlyos gazdasági válságnak kell lennie. Rendkívül súlyos energiahiányos állapot van Európában, és még ha 3-5 százalékos gazdasági visszaesés jönne, energiára akkor is szükség lesz. Mindenkinek azt tanácsolom, hogy próbáljon meg még a mostani magas árak mellett is 2-3 évre szerződni, mert a piac most még úgy árazza be a dolgokat, hogy majd csökkenni fog az ár, tehát ha valaki 2023-24-25-re szerződik, akkor valamelyest tompítani lehet ezeket a hatásokat, és nem 300 forintos árammal fog nekiindulni a következő évnek. Nem vagyunk jósok,

csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy nagyon súlyos problémákat látok, és érdemes felkészülni rá, hogy ezek nem feltétlen oldódnak meg a következőkben.

Szinte minden megváltozott; a korábbi években a felhasználók nagyon kényelmes pozícióba helyezkedhettek, és egy teljes ellátás alapú villamosenergia-szerződéssel, egy viszonylag jó időzítéssel egész jó árakat tudtak elérni. Úgy látom, hogy a szerződéses konstrukciók tekintetében, így a fizetési feltételek esetében minden megváltozott, persze a legnagyobb mértékben az árak változtak meg: korábban ilyen árakat el sem tudtunk képzelni, csak néztünk, hogy ez lehetséges-e. A másik jelenség, hogy az energetikai szakemberek szerepe felértékelődött – emelte ki Tamaskó Martin, az Ipari Energiafogyasztók Fórumának tagvállalati képviselője, energiahatékonysági szakértő.

Vajon miért lett az energia az az egyetlen termék, amelynél a fogyasztó fix árat szeretne egy évre, miközben minden termék ára változik?

Nagyon régóta nem láttunk olyat, hogy a spot ár alacsonyabban lenne, mint a következő éves termék. Ezért a mostani helyzetben sokkal jobban járhat annál, mint aki két hete vagy egy hónapja tette egy szerződést – húzta alá Fejes Tibor. Talán érdemes szegmensekre elkülönítve keresni a választ a fix árra vonatkozó elvárást illető kérdésre. Azt gondolom, hogy a kkv-kban nagyon-nagyon kevés az energiaipari tudás, ezért nem tudtak és nem is akartak mélyebben az energiával foglalkozni: nekik egyetlen fontos dolog volt, hogy az üzleti tervükbe egy fix költséget be tudjanak írni, amivel tudnak kalkulálni. Ez a mai napig nagyon jellemző a szektorra; nekik sokkal fontosabb, hogy tudják, mennyit kell fizetniük, mint esetleg az, hogy 10-20-30 százalékkal fizethetnek esetleg majd kevesebbet. A nagyfogyasztók esetében az a fajta felelősségtudat már megjelent, ami szükséges, hiszen ők alkalmaznak ehhez értő szakembereket, és elindult a forward árképletes szerződések igénybevétele. Azzal együtt, hogy nagyon kevés olyan nagyipari fogyasztónk van, aki nyitott arra, hogy meghallgassa a véleményünket.

A mostani helyzetben azok lesznek az igazán nyerők, akik átbeszélve a dolgokat konszenzusra fognak tudni jutni az energiakereskedőjükkel.

Én csak erre tudom buzdítani az összes fogyasztót, a nagyipariakat is.

A nagy ipari fogyasztók eddig is saját maguk menedzselték az energiafogyasztásukat, és saját maguk szerezték be az energiájukat, sőt, akár kereskedő céget is alapítottak arra, hogy az energiafogyasztásukat lefedezzék különböző eszközökkel – hangsúlyozta Kun Erika.

Hadd hívjam azért fel arra a figyelmet, hogy normál esetben, egy jól működő piacon egy határidős fix ár jóval alacsonyabb, mint a spot ár. Tehát a fogyasztók nem buták, hanem jól megfontolt döntéseket hoznak annak érdekében, hogy a lehető legkisebb energiaköltségeket írhassák be a könyveikbe.

Fejes Tibor szerint a fix ár jelenleg azért lehet magasabb, mert az tartalmazhatja az összes kockázatot és a kockázati felárat, amit most a kereskedők nem akarnak csak saját maguk fedezni.

Még egy magyarázat lehet a hiányzó likviditás a forward piacokon – vélte Felsmann Balázs. Az utóbbi időben a kontraktusok száma a forward piacokon egyébként jelentősen visszaesett, és ez összefügg azzal, illetve azt a lehetőséget is determinálja, hogy a fogyasztó mennyire tud saját maga fedezni, hogyha egyszerűen nem likvidek ezek a piacok, pont az említett biztosítási kötelmek miatt. Ez is okozhatja azt, hogy a forward piacok jelenleg nem tudnak úgy reagálni, ahogy egy spot piac.

Ha most kérnék a társaságcsoport teljes földgázfogyasztására egy fix árat, tudja a kereskedő garantálni nekem, hogy ezen a fix áron oda tudod adni nekem az egész energiamennyiséget a következő időszakra? – tette fel a kérdést Kun Erika.

Egyrészt, a spot ár azért is magasabb lehet, mint a forward, mert melegebb van, mint a szokásos; ez egy iszonyatosan gyorsan változó történet. Másrészt a kereskedőnek az a problémája, hogy ilyen magas árak mellett nem szívesen fixálnak hosszú távon – húzta alá Szebeni Márton. Ugyanis a kereskedői ügyletek mögött is komoly fedezeti ügyletek vannak, amelyeknek az a lényege, hogy valamikor a fogyasztó majd ki fogja fizetni azt az árat, de ha a termék ára leesik, a fedezeti ügylet mögött álló bankok és a tőzsde egyből úgynevezett margin call-okat küldenek a kereskedő felé, akinek így a mostani magas árszint mellett hihetetlen összeget kell betolnia a bank részére.

Ezt jelenleg szinte egyetlen kereskedő sem bírja, ezért nem biztosítják a fix ár lehetőségét.

A nagyvállalati vezetőknek nyilván fontos a kiszámíthatóság, és megnyugtatja mind a kereskedőt, mind a felhasználót, mert egyébként nekem mint vállalati vezetőnek is meg kell nyugtatnom a vevőmet – hívta fel a figyelmet Sabján László.

Ez a kiszámítható világ most nyilván felborult, elég nagy a bizonytalanság, ezért érthető, hogy eltűntek a fix árak.

Itt most mi mint kereskedők és közvetlen felhasználók beszélgetünk, de én megpróbálom tovább hárítani az árat egy olyan környezetben, ahol viszont én a szerződésem szerint mondjuk 5 évre előre garantáltam az árat. Tehát nekem most el kell menni letárgyalni, hogy van egy - remélhetőleg - átmeneti időszak, amit most megfinanszíroz velem együtt a vevőm. Megtörténhetnek ezek a beszélgetések, amelyek eredményeképpen a vállalatok ügyfelei is engednek a fix árból, mint ahogy én is most azt várom a vevőimtől, hogy tegyék ezt és segítsenek át ezen az időszakon. Tehát ezt is lehet bizonyos mértékig kezelni, de együtt kell tudnunk kezelni.

Mekkora rugalmassága van a felhasználói oldali rugalmasságnak, válaszlehetőségnek? Lehet-e úgy szervezni az üzemmenetet, hogy kihasználja azokat a napokat, amikor ezek a források jobban elérhetőek; egyáltalán: mik a lehetőségek?

Én most szerencsés vagyok abból a szempontból, hogy a vevői oldalról napi szintű ugrálás nincsen, alapvetően beálltunk egy rendre; alapvetően ugye autóiparról beszélünk, tehát kiszámítható – mondta Sabján László. Ami visszaesés van, azt tudjuk kezelni, egyelőre nincs olyan, hogy meg kell állni egy napra, de lehet, hogy erre is sor kerül. Abból a szempontból van rugalmasság, hogy ezeket a kemencéket ki tudjuk hűteni, le tudunk állni; nyilván ez veszteséggel jár, ahogyan az is, ha nem tudom kitölteni a kemencét, de ezt is kezelnünk kell. Nem csak arról kell azonban beszélnünk, hogy a földgáz- és villamosenergia-árak mit okoznak nekünk, és hogy ki tudjuk-e szolgálni a vevőinket, de ott van a chiphiány, a különböző fémek hiánya most már; tehát elképzelhető, hogy a jövőben alkatrészhiány miatt lesz majd leállás.

Tamaskó Martin elmondása szerint fogyasztó oldalon rendkívül nagy lehetőségek vannak a beavatkozásra, és ezek jellemzően hőtárolással megoldható feladatokkal függenek össze.

Ha én éjszaka be tudom tárolni a hőenergiát az alacsony áramárú időszakban, és azt kitárolom a magasabb árak periódusában, akkor már egy csomó pénzt spóroltam a cégnek.

Ehhez persze egy olyan szerződés kell, amely spot piaci indexálású, tehát lehetőséget ad arra, hogy ezekkel az módszerekkel a fogyasztásunkat átalakítsuk és jövedelmet termeljünk a vállalat részére. Ami a fixáras szerződéseket illeti, ez egy nagyon kényelmes, de nem korszerű konstrukció, mert ezzel nem lehet reagálni a piaci eseményekre, tehát csökkenti a felhasználó mozgásterét is.

Ha egy dolgot kívánhatnátok, hogy ebben a válsághelyzetben mi változzon meg, akkor mi lenne az a dolog? Másképp megfogalmazva: a jelenlegi helyzetben hol lenne a leginkább indokolt tenni valamit, valamilyen változásnak bekövetkeznie?

Sabján László szerint ebből a helyzetben kellene tanulni, és persze mindenekelőtt túlélni; de nem biztos, hogy ha nem jön ez a helyzet, akkor nem biztos, hogy meg tudtunk volna csinálni olyan fejlesztéseket, ami most megéri. Békeidőben is mindenkinek érdemes persze gondolkodni az energiafogyasztást csökkentő lehetséges projekteken, de nem biztos, hogy azon árak mellett is megérte volna belevágni azokba a beruházásokat, amelyek most elindultak. Ha a vállalatok kitartanak, elég tőkeerősek és konszolidálódnak belátható időn belül a piaci viszonyok, akkor most van lehetőség olyan projektek megfinanszírozására és végrehajtására, amelyek később nem csak a felhasználás kordában tartását, de a karbonsemlegesség elérését is segítik majd elő.

Ez a válság tehát lehetőséget ad arra, hogy olyasmit is megcsináljunk, amit eddig nem.

Ami számomra mindenekelőtt elfogadhatatlan az az, hogy emberek halnak meg háborúban – mondta Szebeni Márton. Ami az energiapiaci helyzetet illeti: ha valakinek hőemelkedése van, az gyógyítja a szervezetet; azt ma még nem tudjuk eldönteni, hogy a mostani piaci szituáció csak egy hőemelkedés vagy egy komoly láz. Azt kívánom, hogy csak hőemelkedés legyen, és hogy a gazdaság tanuljon belőle, legyen versenyképesebb, történjenek meg azok az energiahatékonysági, -termelési és egyéb beruházások, amelyek ezt a betegséget, hatást kiküszöbölik hosszabb távon azért, hogy a következő 3-4-5 szűk évet megint 7 bő esztendő kövesse.

Ami a várható jövőt illeti: a háborúra az energiapiacok nagyon impulzívan reagáltak, így nagyon nagy mozgások történtek az energiahordozók árában, de ezek a sokszor pillanatnyi reakciókból adódó hatások hosszabb távon csillapodni fognak, ki fognak simulni. Sokan állnak át fára, esetleg szénre, olajra, de a gázfogyasztás visszaesése be fogja majd állítani az új egyensúlyt, ami egyben visszaállítja majd az energiahordozók egymáshoz viszonyított árainak régi arányait is.

Azt kívánom, hogy egy év múlva ugyanitt nevetve tudjunk arról beszélni, hogy túléltük ezt az évet; tehát fizetőképes fogyasztókat és ellátásbiztonságot kívánok mindannyiunknak

– fogalmazott Kun Erika.

Érjen véget a háború; ez nagyon sok minden mást is megoldana

– csatlakozott Tamaskó Martin Szebeni Márton szavaihoz.

Stabil, likvid energiapiacot kívánt - úgy gondolom, ha ez meglesz, akkor meg fog nyugodni a piac, és vissza fogunk térni egy sokkal stabilabb állapotba; de lehet, hogy ez egy vágyálom – mondta Fejes Tibor. Egyébként szerintem nagyon igazán fundamentális oka nincs annak, hogy forward terméket az árampiacon nagyon nehéz venni. Azt is kívánom, hogy hasonlóan gondolkodjon minden kkv és nagyipari fogyasztó, ahogy az előbb Erika említette, és bármiféle problémája vagy kérdése van, esetleg a működése úgy módosul hogy az kihatással lehet a fogyasztására, akkor egyeztessen a szolgáltatójával, mert

ezek a helyzetek és beszélgetések fogják megteremteni annak lehetőségét, hogy ebből mindkét fél nyerő módon jöjjön ki.

Azt gondolom, hogy a likviditás problémakörről valóban érdemes lesz tovább beszélgetni, mert e téren nincs ellenérdekeltség a fogyasztók és a kereskedők között. Itt egy nem egyszerű helyzet van, amelyre mindenki keresi a megoldást,

ha kívánhatunk valamit, akkor az az, hogy erre találjunk közösen megoldását, nem csak mi itt, hanem a nemzetközi pénzügyi világ, az Európai Unió, és mindenki, akinek lehet szerepe ebben

– adta meg a végszót Felsmann Balázs.