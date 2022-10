Leállt a szemétszállítás Budapesten

Az FKF 360 kukásautójából mindössze egy vonult ki ma hajnalban, így kijelenthető, hogy Budapesten leállt a hulladék begyűjtés, mondta a Népszava beszámolója szerint Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes a szerda délutáni városházi sajtótájékoztatón.

A hulladékgazdálkodásban dolgozók delegációja és a BKM menedzsmentje szerda délben folytatta a tegnap megkezdett trágyalásokat, a cégvezetés új ajánlatot tett:

bruttó 200 ezer forint egyszeri energiatámogatást fizet a munkát folytatni kívánó munkavállalóinak,

az alapbér feletti pótlékok 50 százalékát beépítik az alapkeresetbe.

A menedzsment arra is ígéretet tett, hogy azok, akik úgy érzik, hogy nem teljesült a tavaly a fővárosi önkormányzat és a szakszervezetek által kötött 15 százalékos bérmegállapodás, azzal együtt átnézik a bérpapírokat és ha valóban van elmaradás, akkor azt pótolják.

Budapest vezetése továbbra is azt állítja, hogy évi 5 milliárd forintot nem fizeti ki a kukaholding a fővárosi cégnek a budapestiek által befizetett szemétdíjból, így az elmúlt 3 évben összesen 15 milliárd forintot nem adott vissza Budapestnek az NHKV.

Kollektív, összes dolgozót érintő megállapodásra jelen pillanatban a tárgyalás hangulata alapján nincs esély

– nyilatkozta a Népszavának Kiss Ambrus, de aki mégis megállapodna, az egyénileg is megteheti. Ezektől a dolgozóktól azt kéri, hogy holnap vegyék fel a munkát és menjenek ki a telephelyről és gyűjtsék be a hulladékot. A főváros és a cég továbbra is kész tárgyalni.

Ma délután 5 órakor Karácsony Gergely főpolgármester Sára Botondhoz, a fővárosi kormányhivatal vezetőjéhez fordult és azt kérte, hogy állapítsa meg, hogy a hulladékszállítás közszolgáltatás ellátásának ellehetetlenülése miatt járványveszély vagy más közegészségügyi kockázat alakulhat ki és döntsön a hulladékszállítás megszervezésének szükségellátásáról. Ebben az esetben az állam által kijelölt szervnek kell gondoskodnia szemétszállításról, Budapest esetén ez a Fővárosi Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Ha a kormányhivatal is úgy ítéli meg, hogy erre szükség van, akkor onnantól a katasztrófavédelem feladata a hulladék begyűjtése, ehhez minden segítséget megad a főváros, átadják a járműveket és azokat a dolgozókat, akik hajlandóak a munka elvégzésére.

Kiss Ambrus hangsúlyozta: a főváros nem vizsgálja jogi szempontból a munkabeszüntetést, emiatt retorzió senkit nem érhet, elbocsátások a tiltakozó akcióban való részvétel miatt nem lesznek.

Az FKF munkavállalói delegációja azzal állt fel a tárgyalás végén, hogy a cégvezetés ajánlatáról tájékoztatják a dolgozókat és utána döntenek az akció folytatásáról. Király András a delegáció koordinátora, a Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezetének (HVDSZ) 2000 elnöke a Népszava kérdésére azt válaszolta, hogy a munkavállalók nem fogadták el az ajánlatot. Az azonban még vita tárgya, hogy holnap elindulnak-e a kukásautók.

