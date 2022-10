Nagy bajban vannak a cukrászdák, kényszerbezárási hullámra készülnek

A nyári, kora őszi fagylaltbevételek „tartják még a lelket” számos cukrászdában, amelyek bíznak egy erős adventi megrendelési hullámban. Ezzel együtt drámaian emelkedtek ezeknek az üzleteknek is az energiaköltségei. Míg tavaly a bevételük 5-6 százaléka ment el az energiaszámlák kifizetésére, addig év végére, de jövő év elejére mindenképp elérheti ez az arány a 15-20 százalékot. Ez már egy olyan terhet jelenthet sok vállalkozásnak, hogy akár ideiglenes bezárásokra is kényszerülhetnek - árulta el a Portfolio megkeresésére Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke. Az ilyen pár hónapos szüneteltetésnek viszont az a legnagyobb veszélye, hogy később nagy nehézségekbe ütközhet a tavaszi újranyitás, mert az egyszer már kényszerszabadságra küldött alkalmazottak addig találhatnak máshol munkát, vagy egyáltalán nem biztos, hogy vállalják újból a munkát a cukrászpultok mögött, ha belengi a szektort a létbizonytalanság.

Bezárási hullám jöhet

Most mindenki pánikhangulatban van, mert nagyon sok cukrászdának egyoldalúan mondta fel a szolgáltató a jelenleg még érvényben lévő szerződésüket

- mondta a Portfolio-nak Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke. Mindenki próbál még költséghatékonyabban dolgozni, jobban odafigyelni az üzemeltetésre: ne menjenek feleslegesen a fagyasztók, vagy hűtőszekrények, ne fűtsék fel ésszerűtlenül a kemencéket és jobban megtervezzék, optimalizálják a sütéseket. Persze, a legtöbb cukrászdában ez eddig is így volt, hiszen energiaintenzív szektornak számítanak a vendéglátáson belül a cukrászdák is – hangsúlyozta Erdélyi Balázs.

A cukrászok ipartestületi szakmai elnöke azt is hozzátette, hogy a hozzájuk beérkezett információk alapján, még a régi energiaáron számolva, a 2021-es évben a bevétel 5-6 százaléka volt az energiaköltsége a cukrászdák többségének. Ugyanekkora árbevételhez viszonyítva, és a mostani energiaárakkal számolva elérheti majd a 15-20 százalékot is ez az arány, amit már viszont nem lehet kitermelni. Erdélyi Balázs nem is kertelt azzal kapcsolatban, hogy emiatt milyen várakozások vannak a szektorban.

Nagy bezárási hullámra lehet számítani, mi csak abban bízunk, hogy a legtöbb esetben nem végleges bezárásról beszélünk majd, hanem egy időszakos, pár hónapos üzemelési szünetről.

- hangsúlyozta az elnök. Persze ennek is megvan a veszélye, mert az elküldött alkalmazottakat nehéz lesz visszacsábítani egy 3-4 hónapos kihagyás után. Az elbocsátott munkavállalók vagy az álláskeresési járadékból fogják fenntartani magunkat, ami jelentős terhet okozna az állami költségvetésnek is, vagy keresnek maguknak más szakmában munkát, ahonnan szinte lehetetlen lesz újra visszacsábítani őket a vendéglátásba – értékelt Erdélyi Balázs.

Még a folyamatos áremelés sem garancia

A cukrászdák is szembesülnek azzal, hogy a rohamosan emelkedő költségeik mellett ügyelniük kell arra is, hogy ne emeljék meg túlságosan a termékeik árait.

A végtelenségig ugyanis a törzsközönség sem hajlandó minden drágulást tolerálni, de A nyári árszinthez képest így is tovább emelkedett az ár.

A helyzet kétarcúságát így jellemezte Erdélyi Balázs: „Az energiaárak és nyersanyag árak drasztikus emelkedése miatt szükségessé vált áremeléseket nem sok üzlet tudta vagy merte még meglépni.

Kötéltáncot járunk, mivel nem szeretnénk elveszíteni a vendégeket, de a megemelkedett költségek miatt rákényszerül a szakma az emelésre.

Közelítik a sütemények az 1000 forintos régi lélektani határt, sőt a modern desszertek már a legtöbb helyen át is lépték és ez teljesen érthető. Nem lehet elvárni azt, hogy továbbra is 5-600 forint legyen egy sütemény, amikor csak a nyersanyag költsége 250-300 forint. Egy cappuccino ára nagyjából 700 forint körül indul jelenleg, de most is vannak olyan frekventált helyek, ahol már 1000 forint körül kínálják” – közölte a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke. Hangsúlyozta:

ha az összes megemelkedett költség alapján kalkulálnának a kollégák, akkor elérné egy sütemény ára a nyugat-európai árszint alját.

Ha egy alap 4-5 eurós sütemény árával számolunk, akkor közel 2000 forint lenne egy sütemény, ami itthon a legtöbb helyen jelenleg eladhatatlan. Így marad a szerényebb haszon, nem tudnak tartalékot képezni a vállalkozások és a működésük sem áll a legtöbb esetben biztos lábakon.”

Erdélyi Balázs arról is beszélt, hogy már nem működik az éves egyszeri áremelés stratégia, hanem folyamatosan kell korrigálniuk, kalkulálniuk a hetente változó költségeik miatt.

Az a minimum, hogy negyedévente szükség van a működés átgondolására. Tartanak attól is, hogy a magas árak miatt és vendégeik számára is emelkedő megélhetési költségek miatt kevesebb lesz az emberek süteményre és pogácsára elkölthető jövedelme - mondta a szakértő, aki ugyanakkor bízik abban, hogy túlélik ezt az időszakot, de forgalomcsökkenéssel számolnak.

A Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke szerint sok cukrászipari vállalkozó most abban bízik, hogy erős adventi, karácsonyi időszakuk lesz majd. „Érkeznek is már az évvégi megrendelések, de messzebb nem igazán látunk. Valószínűleg sokan fogják választani a január-februári bezárást, még az előbb említett kockázatok mellett is. A tavasz általában a legerősebb időszak a szakmánkban, meghatározza a legtöbb üzlet egész évét.

Csak remélni tudjuk, hogy a cukrászdák túlélik a téli időszakot és a vendégeknek is marad pénzük a fűtésszámlák kifizetése után.

A vendéglátó vállalkozások túléléséhez megint szükséges lesz állami támogatásra is, a szakmai szervezetekkel közösen próbáljuk a döntéshozókat tájékoztatni a reális veszélyekről és a szektor jelenlegi állapotáról” – zárta gondolatait Erdélyi Balázs.

