Új évaddal jelentkezik a színházak Netflixe

Harmadik évadával jelentkezik a SzínházTV, mely a hazai színházak előadásait teszi elérhetővé online platformon. Legegyszerűbben úgy lehetne bemutatni ezt a platformot, hogy ami a mozinak a Netflix, az a színháznak a Színház TV. Az energiaársokk következtében megemelkedett költségek a színházi szektort is nehéz helyzetbe sodorta, mindenki a túlélési stratégiáját rakja össze, de az online közvetítések - a pandémiai lezárásokhoz hasonlóan - most is mankói lehetnek a kőszínházaknak, és láthatóvá tudják tenni az előadásaikat - többek között erről is beszélt Radnai Márk, színház- és filmrendező, a SzínházTV alapítója a Portfolio Checklist keddi adásában