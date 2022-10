Visszaesőben a globális külkereskedelem, egész világra kiterjedő recesszió jöhet

Az export és import 1%kal nőhet jövőre a Világkereskedelmi Szervezet előrejelzése szerint, ami jócskán elmarad a júniusban prognosztizált 3,4%-os növekedéstől, és az idei évre várt 3,5%-tól. Emellett a növekedési előrejelzését is lefelé módosította a szervezet 2,3%-ra a korábbi 3,3%-ról a jövő évre, hozzátéve, hogy a jegybanki szigorítások miatt akár ennél nagyobb is lehet a lassulás.

A 2023-as kilátások egyértelműen sötétebbé váltak

- kommentálta az előrejelzést Ngozi Okonjo-Iweala,a WTO igazgatója.

Az Egyesült Államok külkereskedelmében már komoly lassulás látszik, az termékexport 0,3%-kal esett augusztusban éves szinten, az import 1,5%-kal esett vissza. A külkereskedelmi deficit (a szolgáltatásokat is figyelembe véve) 4,3%-ra mérséklődött augusztusban.

Az erős dollár az importot támogatja, az exportra nézve hátrányos, a magas energiaárak viszont jelentős exportbevételt hoztak az amerikai energiavállalatoknak az előző hónapokban (ehhez hozzájárult az is, hogy az orosz energiahordozók iránti kereslet jócskán visszaesett). Augusztusban viszont már itt is változás látszik: a gázexport a kereslet csökkenése miatt visszaesett, és az olajexport is csökkent, miközben az import nőtt.

A külkereskedelemben hagyományosan erős Kínában a gazdasági lassulás miatt szintén mérséklődött mind az export, mind az import. Európa és Oroszország között pedig óriási változásokat látunk: Európa exportja Oroszország felé gyakorlatilag eltűnt, az USA-ba irányuló export viszont jelentősen emelkedett.

A WTO szerint a globális kereskedelem lassulása segíthet mérsékelni a magas inflációt, csökkenni fognak ugyanis a szállítási költségek, és rendeződnek az ellátási láncok zavarai. Ennek már látszanak is jelei, a szállítási költségek ugyanis április óta esnek.

