A hitelminősítők már figyelmeztettek: nagy bajba kerülhet Magyarország, ha nem lesz meg hamar az uniós alku

Az utóbbi hetekben két nagy hitelminősítő is arra figyelmeztette Magyarországot, hogy az uniós forrásokkal kapcsolatos viták negatívan hathatnak a besorolásunkra. A szerencsénk, hogy az idén már nincs tervezett felülvizsgálatuk a cégeknek, ha azonban nem lesz megegyezés az év végéig, akkor könnyen elképzelhető egy-két leminősítés 2023 elején. A kormány láthatóan igyekszik megállapodni, de Brüsszelből egyelőre nem érkeznek pozitív válaszok a megfogalmazott üzenetekre.

Hónapok óta nyomás alatt tartja a forintot a bizonytalanság

Nagyjából a nyár eleje látszik, hogy a forint árfolyamát folyamatosan nyomás alatt tartja az uniós forrásokkal kapcsolatos bizonytalanság. Többek között ennek az eredménye, hogy egész nyáron alig tudott eltávolodni a 400-as lélektani szinttől a magyar deviza és időről időre újra nyomás alá kerül, ahogy azt az utóbbi napokban megint láttuk.

Persze önmagában az uniós megállapodással nem szűnne meg a forint minden problémája, nem tudná magát függetleníteni a nemzetközi hangulattól, a dollár erősödésétől és a magas gázáraktól. Viszont

egy nagyon fontos kockázati tényező árazódhatna ki az árfolyamból azzal, ha a kormány meg tudna egyezni Brüsszellel.

Azt persze nehéz megjósolni, hogy ettől mennyivel erősödhetne a forint, valószínűleg nem térne vissza a háború előtt látott euróárfolyam. De nagyjából 5-10%-ot jöhetne le a jegyzés 380-400 környékére, illetve a jövőbeli kockázatok kiárazódnának, szóval a kilengések is kisebbek lennének valószínűleg.

Persze sok múlik azon is, mi lenne a megállapodás pontos tartalma, hiszen az Európai Bizottság vélhetően a hosszú viták után nem fog aláírni egy „biankó csekket” a magyar kormánynak. Sokkal valószínűbb, hogy különböző feltételek teljesüléséhez, mérföldkövekhez kötik majd a források kifizetését, mint Lengyelország esetében. Akkor pedig maradna még kockázat, hogy azokat esetleg a kormány nem teljesíti, vagy a Bizottság nem lesz elégedett velük. Ugyanakkor a részleges felszabadítás a költségvetési ciklus elején már sokat jelentene, hiszen megindulhatna a devizaforrás beáramlása az országba.

Sürget az idő

A befektetők mellett a hitelminősítők szempontjából is fontos lehet az uniós forrásokról való megegyezés, az elmúlt hetekben a három nagy cégből kettő is jelezte, hogy amennyiben nem sikerül tető alá hozni az alkut, az a magyar adósbesorolásra is hatással lehet.

Márpedig az idő sürget, hiszen, ha az év végéig nem állapodik meg a kormány, akkor a helyreállítási alap (RRF) 5,8 milliárd eurós vissza nem térítendő részének 80-85%-át végleg elbukhatja. Így most a piacon mindenki árgus szemekkel figyeli a tárgyalások alakulását, egyes szakértők szerint nagyjából november közepére létre kellene jönnie a megegyezésnek ahhoz, hogy az év végéig még a jóváhagyási procedúra is lezárulhasson.

Az elmúlt hetekben a kormány fontos engedményeket tett a Bizottságnak, amik elvezethetnek a megegyezéshez, a héten a parlament is elfogadta az ezzel kapcsolatos jogszabályokat. Egyelőre úgy tűnik, hogy nem is az Európai Bizottság lehet a kemény dió, hanem az Európai Parlament, melynek ugyan nem kell jóváhagynia az alkut, de politikai nyomást gyakorolhat Ursula von der Leyenre annak érdekében, hogy ne adja be a derekát.

A hitelminősítők már aggódnak

Az utóbbi néhány hétben a Moody’s és a Fitch szakemberei is arra figyelmeztettek, hogy az uniós források hiánya negatív a magyar adósbesorolás szempontjából. És itt nem csak arra lehet gondolni, hogy esetleg nem lesz megegyezés, hanem akár arra is, hogy a Bizottság akár jelentős korrekciót is követelhet a korábbi szabálytalanságok miatt.

Bár az Európai Bizottság jelentős forráselvonást javasolt Magyarországgal szemben, mi továbbra is arra számítunk, hogy az év végéig megszületik majd a megállapodás és legfeljebb minimális büntetés lép érvénybe – írták szeptemberben a Moody’s elemzői. Ugyanakkor a kedvező alapforgatókönyv mellett

a hitelminősítő szakemberei szerint fennáll a kockázata annak, hogy az év végéig nem sikerül megegyezni és Magyarország jelentős forrásokat veszít el, az pedig negatívan érintené az adósbesorolásunkat is.

Az uniós források felfüggesztésének veszélye kockázatot jelent a gazdasági növekedés, a költségvetés és a külső finanszírozás szempontjából Magyarországon – emelték ki szeptemberi elemzésükben a Fitch Ratings szakemberei. A kohéziós források felfüggesztése lassabban érzékeltetné a hatását a növekedésben, viszont a helyreállítási alap forrásainak elvesztése azonnali negatív hatással járna – teszik hozzá.

Ha a kormány által meghozott reformok nem lesznek elegendők a megegyezéshez, az komoly hitelességi kérdést vethet fel a gazdaságpolitika kapcsán a negatív makrogazdasági hatás mellett

- véli a Fitch. Hozzáteszik, hogy az idő szűkös, így reális a kockázat, hogy esetleg nem születik megegyezés az év végéig, ami negatív lenne a magyar adósbesorolás szempontjából.

Mire lehet számítani?

Jelenleg mindhárom nagy hitelminősítőnél két fokozattal vagyunk a befektetésre ajánlott kategória határa felett, így egy esetleges leminősítéssel sem fenyegetne az, hogy átkerülünk a bóvli kategóriába. Ennek ellenére a piac biztos nem fogadna pozitívan egy ilyen lépést.

Az érdekesség, hogy a most megszólaló két hitelminősítő változatlanul stabil kilátást tart érvényben a magyar adósbesorolásra, miközben a Standard & Poor’s idén nyáron már negatívra rontotta azt. Vagyis elvileg a kockázat sem feltétlenül jelent automatikusan leminősítést, első lépésben a kilátás rontása is elképzelhető, azon múlik, mennyire értékelik erős negatívumnak az uniós források elmaradását.

Az majdnem biztos, hogy az idén már nem kell negatív lépéstől tartanunk, hiszen egyrészt az év végéig van idő megegyezni, másrészt 2022-ben már nem lesz hitelminősítői felülvizsgálat.

Persze elvileg van lehetőség rendkívüli döntésre, de valószínűleg mindhárom cég megvárja majd az év végét, hogy mi lesz a magyar kormány és az Európai Bizottság tárgyalásainak eredménye. Azt egyelőre nem tudjuk, hogy 2023-ban mikor terveznek felülvizsgálatokat, ez várhatóan majd csak decemberben derül ki, amikor a jövő évi naptárakat közzéteszik. A korábbi évek tapasztalatai alapján ugyanakkor január-februárban jó esély van egy vagy több felülvizsgálatra, melyeken

a kilátás rontása vagy akár a leminősítés is opció lehet, ha az év végéig nem tisztázódik az uniós források sorsa.

