Orbán Viktor: haladéktalanul intézkednie kell az Európai Bizottságnak az energiaárak csökkentése érdekében

Az égbe szállt energiaárak miatt arra szólították fel a tagállamok az Európai Bizottságot, hogy „haladéktalanul intézkedjen az energiaárak csökkentéséről” – hangsúlyozta a ma véget ért informális EU-csúcs utáni Facebook-videóban Orbán Viktor. A magyar kormányfő üzenete azért is fontos, mert azt jelzi, hogy ő is támogatja a tagállamok többségének álláspontját, hogy valamilyen beavatkozással akár az áramtermelési célú gáz árát, akár az összes uniós gázimportot is ársapkával kell ellátni az árcsökkenés elérése érdekében. Konszenzus még nem alakult ki a tagállamok között, inkább csak mindenki elmondta a szempontjait és ezek alapján dolgozza ki a Bizottság a következő, október 21-22-i EU-csúcsra a konkrét javaslatait, amelyekről akkor Brüsszelben már várhatóan döntés is születik.

Amint az EU-csúcs néhány főbb üzenetét összefoglaló másik cikkünkben is jeleztük: a tagállamok többsége szeretné elérni a rendkívüli magas energiaárak letörését, de egyelőre a konkrét irányról nincs egyetértés, és arról sem, hogy ezt hogyan finanszírozzák. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a csúcstalálkozóra készülve bejelentette, hogy hivatalosan is javaslatot tesz egy gázársapkára átmeneti jelleggel, amíg egy új gázpiaci benchmarkot nem alkot meg a Bizottság (a spanyol kormányfő szerint ennek kereteiről is csaknem megegyeztek ma), illetve támogatja azt, hogy az áramtermelési célú gázra ársapkát tegyenek. Emellett a közös gázvásárlás is a lényeges célok között van, hogy ezzel is letörjék az árakat, ne pedig egymással versenyezzenek a tagállamok, túllicitálva egymást a piacon.

Orbán Viktor a videóban utalt rá, hogy a minap elfogadták a tagállamok a nyolcadik oroszellenes szankciós csomagot, benne az orosz olajra vonatkozó ársapkával, amely a külső harmadik országokba szállított kőolajra vonatkozik, tehát egyébként sem érintett volna minket, így semmiféle engedményt nem is harcolt ki ezen a téren a kormány. A nukleáris téren viszont igen, ott a Paks II.-höz kapcsolódó szolgáltatási-tanácsadási tevékenységek körében sikerült engedményt elérni, így az orosz fővállalkozó bevonhat nyugati cégeket a munkába.

A videóban a kormányfő jelezte azt is, hogy az orosz-ukrán háború ügyében a békét szorgalmazta és azt, hogy meg kell akadályozni az eszkalációt, ezért tűzszünetre és tárgyalásokra van szükség.

Címlapkép forrása: az Európai Tanács médiatára a 2022. júniusi EU-csúcsról