Ursula von der Leyen és Kaja Kallas a Portfolio-nak: döntő pillanathoz érkeztünk

Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja, a Covid19-világjárvány és a kritikus infrastruktúrák elleni fizikai és kibertámadások nyilvánvalóvá tették, hogy a globális gazdaság sérülékeny. Polgáraink biztonsága és jóléte érdekében a nem fenntartható függőségeket kiegyensúlyozott partneri kapcsolatokkal kell felváltanunk. Olyan partnerekkel kell együttműködnünk, akikben megbízhatunk, és akik nem fordítják fegyverként ellenünk a beléjük vetett bizalmat. Emellett demokratikus országokként egységesen és határozottan fel kell lépnünk az önkényuralom ellen, hogy kiálljunk értékeink mellett, és meghatározzuk a globális gazdaság jövőjét.

Erre vállal kötelezettséget a Global Gateway, az Európai Unió 300 milliárd euró értékű beruházási csomagja, melynek célja, hogy segítsen helyreállítani a nemzetközi és gazdasági szabályokon alapuló világrendet.

A közel egy éve indult programban ölt formát az a szemlélet, amelyet Észtország már sokkal korábban zászlajára tűzött: a megbízható konnektivitás (angolul: trusted connectivity) eszméje.

Az, hogy Oroszország indokolatlanul háborút indított, és súlyosan megsértette a nemzetközi jogot, csak még sürgetőbbé tette, hogy átvegyük ezt a megközelítést.

Az orosz fosszilis tüzelőanyagokat olyan ellenálló ellátási láncokkal váltjuk ki, amelyek lehetővé teszik a zöld gazdaságra való átállást, és amelyekkel elkerülhetők az újabb függőségi viszonyok. Nyílt, biztonságos és emberközpontú digitális társadalmat szeretnénk, amely tükrözi a demokratikus értékeinket és normáinkat. Folyamatos kapcsolatban állunk azokkal a partnerekkel, akik velünk együtt szeretnének építeni egy szabad, virágzó és fenntartható jövőt. Utunkon most választás előtt állunk: hajlandók vagyunk felárat fizetni a bizalomért, vagy sem?

Európa üzenete egyértelmű: a bizalomnak lehet, hogy ára van – de ezt az árat megéri megfizetni. A szabadság értéke ugyanis felbecsülhetetlen.

Szavak után tettek

A három balti állam és más közép- és kelet-európai országok már évek óta tisztában voltak Putyin szándékaival, és másokat is figyelmeztettek arra, hogy Oroszország nem megbízható partner az energia terén. Észtország – csakúgy, mint Lettország, Litvánia és Lengyelország – már sokkal az előtt elkezdett leválni az orosz energiáról, hogy a Kreml lerohanta volna Ukrajnát. Az említett országok beruháztak a megújuló energiába, LNG-terminálokat és energiarendszer-összekötőket alakítottak ki. A REPowerEU tervnek köszönhetően ma már egész Európa követi a példájukat, hogy soha többé ne függjünk az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól. A mostani válságban kiderült, micsoda belső erővel rendelkezik az Európai Unió. Egységben, gyorsan és határozottan cselekedtünk.

Az Oroszországra kivetett szankcióink megbénítják az ország háborús gazdaságát, Ukrajna pedig eredményeket ér el a harctéren.

A NATO és a transzatlanti biztonsági szövetség erősebb, mint valaha. A háború azonban még távolról sem ért véget. Hogy biztosítsuk Ukrajna győzelmét, az Uniónak és szövetségeseinek latba kell vetniük a befolyásukat annak érdekében, hogy a geopolitikai és gazdasági rend a nyitottság, az együttműködés és a szabadság irányába mozduljon el, egy olyan helyzet felé, ahol mindenki betartja az ezeket az értékeket tükröző szabályokat. Ehhez pedig a megbízható konnektivitás eszméjét megtestesítő Global Gateway kezdeményezés a megfelelő eszköz.

Bizalomteli partnerségek felé

A Global Gateway Európa ígérete arra vonatkozóan, hogy pozitív, értékalapú együttműködési lehetőséget kínálunk a szomszédainknak és a globális partnereinknek. Míg az autokráciák befolyási övezetekben gondolkoznak, és felszámolás helyett inkább el akarják mélyíteni az egészségtelen függőségi viszonyokat, mi közös értékeken és közös jövőképen alapuló partnerségeket kívánunk kialakítani. Ki akarjuk építeni a jövő gazdaságának digitális és környezetbarát infrastruktúráját, össze akarjuk kapcsolni a partnereinket – többek között a keleti szomszédainkat – Európával, Európát pedig a világ színes és dinamikus déli részével.

A Global Gateway már szállítja is a kézzelfogható eredményeket.

Az EU például új gazdasági folyosókat és energiaipari infrastruktúrát finanszíroz a segítségével annak érdekében, hogy a Nyugat-Balkán országai szorosabban kapcsolódjanak az Unióhoz, és közelebb kerüljenek az európai integrációval kapcsolatos álmaik megvalósításához. Azzal, hogy beruházásokat eszközlünk a megújuló energiaforrások, a zöld hidrogén és a nyersanyagok értékláncai terén, mindkét fél számára előnyös kapcsolatokat építünk ki olyan országokkal, mint például Namíbia és Chile. Ez előnyös mind az ő fenntartható növekedésük, mind a mi energiabiztonságunk szempontjából. Jó példa a digitális infrastruktúra kialakítása is, mint amilyen a Fekete-tenger alatt húzódó új, tenger alatti optikai kábel, amellyel diverzifikáljuk az internet-hozzáférést a Kaukázusban és Közép-Ázsiában. A Global Gateway útján emellett támogatjuk MRNS-vakcinákat előállító üzemek létesítését Ruandában, Szenegálban és hamarosan Latin-Amerikában is, hogy a fejlett technológiák átadása és a régiók rezilienciájának javítása útján előmozdítsuk a globális egészségügyet.

Fontos, hogy egységesen lépjünk fel az autokrata rezsimek egyre fokozódó magabiztossága és agressziója ellen. Ezért kapcsolja össze a Global Gateway Európa legközelebbi partnereit, illetve a megbízható konnektivitást zászlajukra tűző más kezdeményezéseket,

amilyen például a G7-ek globális infrastrukturális és beruházási partnersége. Így nemcsak a beruházásaink hatását erősíthetjük fel, hanem eredményesebben használhatjuk fel az ismereteinket és a szabványosítási erőnket is. Együtt képesek vagyunk formálni a globalizáció új korszakát, egy olyan korszakot, amelyben a gazdaság ellenálló képessége is fontos, nem csak a gazdasági hatékonyság, és amely amellett, hogy a jólétünket szolgálja, az értékeinkkel is összhangban áll.

Együttműködési platform

Döntő pillanathoz érkeztünk – az igazság pillanatához.

Muszáj továbbra is megfelelnünk a kihívásoknak, és erős koalíciót kell építenünk a fejlődés érdekében, a történelmi revizionizmussal szemben. Az együttműködést megkönnyítendő Észtország kialakította a „Team Europe” partnerségi portált, melyen az Európai Unió és tagállamai kapcsolatba léphetnek a partnereikkel a Global Gateway kezdeményezés keretében. Az idei tallinni digitális csúcstalálkozó egyben felhívás a demokratikus országok felé arra, hogy együtt átültessék a gyakorlatba a megbízható konnektivitás szemléletét, hogy óvják a szabadságot és a demokráciát, és hogy demonstrálják hosszú távú elkötelezettségünket – Ukrajna mellett, a béke mellett, a nyílt és igazságos nemzetközi rendünk jövője mellett.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Kaja Kallas, Észtország miniszterelnöke

