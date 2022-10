Most akkor sok vagy kevés a 13,4 százalékos nyugdíjemelés?

A héten kihirdetett, nyugdíjasok millióit érintő kormánydöntések nagy hullámokat vernek. Vannak olyan hangok, amelyek szerint ennél több jár az időskorúaknak. Mutatunk néhány számot, amelyek alapján mindenki maga megítélheti, hogy sok vagy kevés az összességében 13,4%-os nyugdíjemelés.

A kormány a héten kihirdette a novemberben várható nyugdíjemelés mértékét, valamint az idén várható nyugdíjprémium kiszámolásához hiányzó utolsó szám is a helyére került. Ezek alapján már ki lehetett számolni, hogy ezek a kiadások mennyibe kerülnek az államkasszának és mennyivel javulhat a nyugdíjasok pozíciója az egyének szintjén.

Ezzel a nyugdíjasok idén 3 alkalommal kapnak emelést:

januárban a szokásos időpontban, akkor 5%-os mértékben,

júliusban történt egy kiegészítő nyugdíjemelés 3,9%-os mértékben,

ezúttal pedig 4,5%-os kiegészítésről döntött visszamenőlegesen a kormány.

Ebből jön ki az összességében 13,4%-os éves nyugdíjemelés mértéke. Hogy ez sok vagy kevés? Attól függ, mihez viszonyítjuk.

1. 4,5%-os emelés vs. 1,8%-os inflációs elmaradás

A nyugdíjemelést tartalmazó rendeletről szóló első cikkünkben azt emeltük ki, hogy a novemberben várható 4,5%-os nyugdíjemelés első ránézésre kedvező meglepetés is lehet a nyugdíjasok szempontjából, ha azt az első nyolc hónap inflációs adatához viszonyítjuk. A nyugellátásról szóló törvény ide vonatkozó fejezete ugyanis azt mondja ki, hogy a novemberi nyugdíjkompenzációról szóló kormányzati döntéskor - ha szigorúan értelmezzük - az év közben már végrehajtott nyugdíjemelés mértékét és az augusztusi infláció mértékét kell összevetni. Persze ez még nem írja elő a kormánynak, hogy "csak" annyit emeljen, amennyi ebből a már bekövetkezett inflációs különbözetből fakadt, de a törvény szigorúan értelmezett pontja alapján ez is egy viszonyítási pont lehet. Ebben az esetben a 4,5%-os emelés meghaladja az egyébként törvény szövege alapján várt 1,8%-os emelés mértékét.

Feltehetően azért is van ilyen általánosan megfogalmazva a törvény, mert az nincs determinálva, hogy minden évben augusztus után emelkedni fog az infláció, és ezért még több kompenzációra lesznek jogosultak a nyugdíjasok, mint az idén előfordul. 2022-ben az a helyzet áll elő, hogy előre lehet látni: az augusztusban látott 10,7%-os infláció ősszel érdemben tovább fog gyorsulni. De mi történik, ha ezzel szemben egy adott évben épp az év utolsó hónapjaiban csillapodik a pénzromlás üteme és végül az éves átlagos ütem kisebb lesz, mint az első 8 havi. Összességében tehát van relevanciája annak, amikor a novemberben végrehajtandó nyugdíjemelés mértékét a törvény szövegéből következő elvárt emelés mértékéhez viszonyítjuk.

2. 13,4%-os emelés vs. 2022-es átlagos infláció

Ahogy fentebb is írtuk, az idei év különleges abból a szempontból, hogy már előre látható, az infláció nem csillapodik az év utolsó hónapjaiban, és az éves pénzromlás üteme idén magasabb lesz, mint azt augusztusban láttuk. Feltehetően így számol a kormány és látja is ezt a problémát, ezért döntött úgy, hogy 4,5%-kal emeli novemberben visszamenőlegesen a nyugdíjakat, mert ezzel összességében 13,4%-os emelést kapnak idén az érintettek. A 13,4%-os emelés mértéke azt is sugallja, hogy a kormány összességében azzal számol, hogy idén az éves átlagos infláció mértéke 13,4% lesz (így tudja tartani magát szigorúan a nyugdíjasoknak tett vállalásához, miszerint a nyugdíjak reálértékét megőrzi), és ez az inflációs várakozás a jelenlegi ismereteink fényében nem irreális. A jegybank szakemberei a szeptember végén közölt inflációs jelentésükben 13,5-14,5%-os átlagos inflációt vetítenek előre, az elemzői konszenzus pedig 13,9%-os átlagos inflációt jelez idénre. A legújabb előrejelzések alapján tehát a kormány összességében valóban megadja a nyugdíjasoknak idén is az inflációhoz kötött nyugdíjemelést, való igaz, hogy ha gálánsabb akart volna lenni, akkor ebből a szempontból vizsgálva ráhagyhatott volna még 1-2 százalékpontot és a novemberi emelés mértéke lehetett volna 5-6 százalék. Ne feledjük azonban, hogy a nyugdíjemelés minden egyes százalékpontja 45-50 milliárd forintos plusz kiadást jelent az államkasszának, amely jelenleg sincs túl jó állapotban.

3. 13,4%-os emelés vs. svájci indexálás

Sokan példaként hozzák fel, hogy a korábban kivezetett svájci indexálás (a nettó keresetek emelkedésének 50%-a + az infláció 50% a nyugdíjemelés mértéke) nyomán a nyugdíjasok magasabb ellátásban részesülnének. Egy ilyen összehasonlítás azért nem releváns, mert részben hipotetikus, hiszen a törvényi keretek nem a svájci indexálást írják elő, másrészt az ilyen javaslatok megfogalmazása esetén tisztában kell lenni a hosszú távú, nyugdíjrendszer fenntarthatóságát veszélyeztető következményekre. Egy esetleges indexálási módosítás előfeltétele, hogy az állam megteremtse a tartósan magasabb nyugdíjkiadások fedezetét, egy ilyen feltétel megteremtése azonban messzire vezet, akár az egész nyugdíjrendszer megreformálásához. (Érdemes azt is megemlíteni, hogy a nettó keresetek idén eddig 15-16%-kal emelkedtek éves alapon, ehhez képest nincs látványos lemaradásban a nyugdíjak emelkedése a 13,4%-os emeléssel, bár való igaz, hogy a nyugdíjak értékének leszakadási folyamata a bérekhez képest tovább folytatódik.)

Ennek fényében a mostani törvényi keretek és gazdasági realitások közepette racionális döntés volt a kormány részéről a nyugdíjak ilyen mértékű emelése. Ezzel nem azt állítjuk, hogy ez a 13,4%-os éves emelés minden szempontból elegendő lenne, sőt. Ha a legalacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők kilátástalan helyzetére gondolunk, akkor egyesek azt is mondhatják, hogy a kormány döntése kíméletlen volt. Farkas András nyugdíjszakértő többször is érvelt már a nyugdíjasok helyzetének differenciált megközelítése mellett. Érdemes elolvasni az ő javaslatait ebben és ebben a cikkekben.

De azt is látni kell, hogy nem releváns ezt a nyugdíjemelési mértéket más kiragadott számokkal összevetni (például a következő hónapokban várható inflációval, vagy kizárólag csak az élelmiszerek drágulásával), mert az téves következtetések levonásához vezethet.

Az már más kérdés, hogy mi vár jövőre a nyugdíjasokra. Mert az is egyértelmű, hogy a jövő januárra betervezett 5,2%-os szokásos év elejei nyugdíjemelés viszont teljesen irreális. A jegybank már 11,5-14%-os, az elemzők pedig 14-15%-os éves átlagos inflációt várnak 2023-ra. Kérdés, hogy a kormány mikor igazítja ehhez a valósághoz a 2022-es nyugdíjemelés mértékét, és hogy a nyugdíjasok fognak-e "hitelezni" az államnak, és hány hónapon át.

