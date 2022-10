Elektromos autókkal árasztja el az utakat Európában az Amazon

Az Amazon hétfőn közölte, hogy a következő öt évben több mint 1 milliárd eurót (974,8 millió dollárt) fektet be elektromos furgonokba, teherautókba és alacsony károsanyag-kibocsátású csomagközpontokba Európa-szerte - számolt be a Reuters.

Az amerikai online kiskereskedő közölte, hogy az 1 milliárd eurós beruházás révén európai elektromos járműflottája 2025-re több mint háromszorosára, 3000 járműről több mint 10 000-re nő.

A beruházás célja az elektromos járművek (EV-k) nyilvános töltőinfrastruktúrájának bővítése is, az elektromos járművek mellett több ezer töltőbe ruháznak be Európa szerte a létesítményeikben. Az Amazon globális célja, hogy 2040-ra elérje a zéró szén-dioxid-kibocsátást, ennek elérését is támogatja a lépés.

A vállalat nem árulta el, hogy az európai flottájának hány százaléka elektromos, de azt mondta, hogy az említett 3000 nulla károsanyag-kibocsátású jármű 2021-ben több mint 100 millió csomagot szállított ki.

Az Amazon azt is elmondta, hogy az elkövetkező években több mint 1500 elektromos nehéz tehergépjárművet szeretne vásárolni.

