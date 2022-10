A medvepiaci rali illúziója

A tőkepiaci teljesítmények csalódást okoztak, amelynek következtében hatalmas vagyonok égtek el idén. Az S&P 500 index kétszámjegyű csökkenést produkált az év eleje óta a piacon jelenlévő kockázatok miatt.

Az augusztus közepe óta tartó esés addig tartott, ameddig a legtöbb mutató már pesszimista képet festett, ami egy fellendüléshez vezetett Amerikában. A pesszimizmus természetesen valós volt, hiszen az inflációs mutatók nem javultak, sőt, a szeptember végi inflációs mutató felül is múlta a várakozásokat. Voltak optimizmusra utaló jelek is, hiszen a munkanélküli segély iránti igények csökkentek, valamint a fogyasztás is 2%-kal nőtt negyedéves bázison, meghaladva a prognózisokat. Viszont ez további Fed-szigort is jelent, hiszen ha jól teljesít a gazdaság, illetve a foglalkoztatottság is javul, akkor a Fed-nek többet kell tennie a gazdaság lassításának érdekében.

A legfrissebb adatok alapján a bérek növekedése elkezdett lassulni, viszont még mindig 5% körüli növekedést látunk a tavalyi évhez képest. Ahhoz, hogy a Fed változtasson a politikáján, a munkaerőkeresletnek csökkennie kell, aminek hatására a bérek növekedése is az inflációs cél alá kerülhet, ami első körben a szigorítási ciklus leállítására is késztetheti a jegybankot. Az elmúlt tizenöt évben az átlagos bérnövekedés 2,6 százalék volt, tehát közel az inflációs célszinthez. Valószínűleg a Fed azt szeretné látni, hogy a bérdinamika ehhez a szinthez csökken.

Tehát az október eleje óta tartó „medvepiaci fellendülésnek” valamennyi alapja lehet, viszont a lenagyobb veszélyt jelentő események még mindig nem oldódtak meg, mint az infláció és a háború.

Amerikában a befektetők szemében az infláció és az ehhez kapcsolódó kamatemelések jelentik a legnagyobb kockázatot. Júliusban Jerome Powell Fed-elnök beszéde azt sugallta a befektetők felé, hogy hamarosan elkezdhetnek lassítani a kamatemeléseken, de persze ismét elmondta, hogy ez a beérkező adatoktól függ. A piaci szereplők ezt sokkal optimistábban értékelték, amivel 15 százalék körüli emelkedést idéztek elő az S&P 500 indexben. Már akkor is jó eséllyel látszódott, hogy ez ismét csak egy medvepiaci rali, ami újra leértékelődéshez vezethet, ami meg is történt.

A 17 százalékos esést követően most ismét elkezdtek az eszközök emelkedni a fokozott pesszimizmust követően. Az infláció tovább emelkedett az utolsó közlésben, és még mindig igen erős az amerikai gazdaság. Az atlantai Fed a harmadik negyedévre megemelte a GDP-várakozását 2,4 százalékos emelkedésről 2,7 százalékos bővülésre, és még mindig nem látják az infláció csökkenésének jeleit. Ez azt jelzi előre, hogy a Fed továbbra is tartja héja politikáját, illetve egyre több jegybankár mondja el, hogy addig fognak kamatot emelni, ameddig az infláció le nem törik, még akkor is, ha ez recesszióhoz vezet.

Egyenlőre sem a recesszió komoly jeleit nem látjuk, sem pedig az infláció csökkenését.

Meglepő, hogy most ismét azt várják a befektetők, hogy a Fed meghátrál, és a héja politikáján elkezd lazítani. Egyre inkább azt árazza a piac, hogy jövőre a Fed elkezdheti a kamatokat csökkenteni, de ha a jegybankárokra hallgatunk, akkor ez tévedés. Mary Daly, a San Francisco-i Fed elnöke szerint a kamatcsökkentéssel kapcsolatos várakozások helytelenek, miközben több jegybankár is azt üzente, hogy a magas kamatkörnyezet egy darabig velünk maradhat. Historikusan nézve a kamatok mindig meghaladták az infláció szintjét, de jelenleg ettől még odébb vagyunk. Tehát nem valószínű, hogy a medvepiac végénél tartunk. A befektetők túl rózsásan látják a jelenlegi helyzetet és ezért spekuláción keresztül feljebb licitálják az árfolyamokat. Ez a jelenlegi medvepiaci rali bukásához vezethet, hiszen ezek szerint nem tanultak a befektetők a júliusi raliból.

Egyedül talán az Elliot-hullám elmélete adna okoz bizakodásra, amely szerint a bikapiac öt emelkedő hullám után érhet véget, amit három csökkenő hullám követ. Most tartunk a harmadik hullám végénél. Tehát, ha hiszünk az elméletben, akkor inkább optimistának kellene lennünk a tőkepiacokkal kapcsolatosan, mégis úgy gondolom, hogy jelenleg túl sok a negatív kockázat, amelyek nem úgy tűnnek, hogy megoldódnak egyhamar.

EZ ITT AZ ON THE OTHER HAND, A PORTFOLIO VÉLEMÉNY ROVATA. A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A megjelent cikkek itt olvashatók.

Címlapkép: Getty Images