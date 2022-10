Fájdalmas valóság: nagy bajban lesz a világ, ha nem emelik a nyugdíjkorhatárt

Az emberiség történelmében most először fordul elő, hogy a 65 éves és a feletti emberek száma meghaladja az 5 éves vagy annál fiatalabb gyerekek számát a világon – utal a Világgazdasági Fórum egy kulcsmegállapítására a Mercer és a CFA Institute idei globális nyugdíjtanulmánya. A jelentés kitér arra, mely országokban a legjobb nyugdíjasnak lenni, ahogy arra is, mit kellene lépni ahhoz, hogy a világ nyugdíjrendszerei kibírják az egyre csak öregedő társadalom okozta nyomást.

Itt a legjobb nyugdíjasnak lenni

Izland, Hollandia és Dánia ismét az első három helyen végzett a Mercer és a CFA Institute idei globális nyugdíjindexében.

A jelentés szerint a három legjobb ország nyugdíj szempontjából fenntartható rendszerekkel rendelkezik, amelyekben az állami és a magánszektorbeli nyugdíjak egészséges keveréke és magas szintű integritás érvényesül.

A második legjobb kategóriába esik Finnország, Izrael, Ausztrália és Norvégia, a harmadik kategóriát pedig az alábbi országok alkotják: Svédország, Szingapúr, Egyesült Királyság, Svájc, Uruguay, Kanada, Írország, Új-Zéland, Chile, Belgium és Németország (Magyarországot nem vizsgálta a jelentés).

A 44 vizsgált ország közül az Egyesült Államok a 20. helyen végzett, míg az újonnan belépő Portugália a 24., Kína pedig a 36. helyen végzett. A 29. helyen álló Mexikót azért emelték ki, mert a nyugdíjreformoknak köszönhetően jelentősen javította pontszámát.

A legalacsonyabb helyezést Thaiföld érte el, közvetlenül a Fülöp-szigetek, Argentína és India mögött. A Mercer úgy jellemezte ezeket a rendszereket, mint amelyek jelentős gyengeségekkel is rendelkeznek, amelyekkel foglalkozni kell.

Forrás: Mercer CFA Institute Global Pension Index

Nincs mese, mindenhol emelni kellene a nyugdíjkorhatárt

A jelentés kitér arra is, hogy a nyugdíjkorhatárt szinte mindenhol meg kell emelni az öregedő népességből, a növekvő államadósságból és az alacsony születési rátából eredő egyre nagyobb fenyegetések miatt.

David Knox, a Mercer vezető partnere és a jelentés vezető szerzője azt nyilatkozta, hogy az oktatás növekedésével sok országban az emberek egy kicsit később lépnek be a munkaerőpiacra. Az viszont nem működik szerinte, hogy később lépünk be a munkaerőpiacra, ugyanabban az életkorban akarunk nyugdíjba menni és még tovább is élni.

A jelentés szerint a jelenlegi gazdasági környezet, amely a bérnövekedés csökkenésével, az infláció növekedésével és a befektetési hozamok csökkenésével jellemezhető számos eszközosztályban, további pénzügyi nyomást gyakorol a nyugdíjrendszerekre.

A termékenységi ráta csökkenésével és az emberek hosszabb várható életkorával az ENSZ előrejelzése szerint a világ népességének 65 éves vagy annál idősebb aránya az idei 9,7%-ról 2050-re 16,4%-ra fog emelkedni.

A nyugdíjkorhatár a vizsgált országokban 55 és 68 év között mozgott, és Knox szerint a kormányoknak arra kell ösztönözniük az embereket, hogy "egy kicsit tovább dolgozzanak".

A Mercer jelentése azt javasolja, hogy az idősebbek körében ösztönözzék a magasabb munkaerő-piaci részvételt, ami növelné megtakarításaikat, ugyanakkor korlátozná a nyugdíjban töltött évek folyamatos növekedését.

Mindezek mellett az alábbi javaslatokat teszik:

A munkavállalók és az egyéni vállalkozók minél nagyobb körének bevonása a magánnyugdíjrendszerbe , miután sok magánszemély nem fog a jövőre félretenni kötelező beléptetés vagy valamilyen kötelező előtakarékosság nélkül.

, miután sok magánszemély nem fog a jövőre félretenni kötelező beléptetés vagy valamilyen kötelező előtakarékosság nélkül. Elő kell segíteni az idősebb korosztály magasabb munkaerő-piaci részvétel ét, amely növelheti a nyugdíjmegtakarításokat, emellett korlátozza a nyugdíjban töltött évek folyamatos növekedését.

ét, amely növelheti a nyugdíjmegtakarításokat, emellett korlátozza a nyugdíjban töltött évek folyamatos növekedését. A magánmegtakarítások magasabb szintjének ösztönzése , mind a nyugdíjrendszerben, mind azon kívül, hogy a jövőben csökkenjen az állami nyugdíjtól való függés.

, mind a nyugdíjrendszerben, mind azon kívül, hogy a jövőben csökkenjen az állami nyugdíjtól való függés. Intézkedések bevezetése a nemek közötti és a kisebbségi csoportokat érintő nyugdíjkülönbségek csökkentés ére számos nyugdíjjövedelem-rendszerben.

ére számos nyugdíjjövedelem-rendszerben. A nyugdíjcélú megtakarítási rendszerből a nyugdíjba vonulás előtt történő kilépések csökkentése, ezáltal biztosítva, hogy a megtakarított pénzeszközöket - gyakran a kapcsolódó adótámogatással együtt - a nyugdíjjövedelem biztosítására használják fel.

