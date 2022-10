IMF: Oroszország évekig szenved majd a gazdasági háború miatt, miközben Európa meglepően jól van

Közzétette az idei őszi World Economic Outlookot az IMF. A Valutaalap nyomasztóan pesszimista összefoglalója ellenére a számok kifejezetten derűsek: a szervezet közgazdászai szerint az eurózóna megússza a recessziót jövőre, csupán két nagyobb gazdaságban várható egészen minimális visszaesés. Eközben Oroszország gazdasága idén és jövőre és érezhető mértékben esni fog, azaz az EU és az oroszok között folyó gazdasági háborút egyértelműen Oroszország fogja jobban megszenvedni. Az infláció terén viszont már nem ennyire optimista az IMF, az áremelkedés mértéke jövőre is messze a jegybanki cél felett alakul majd az EU-ban. Magyarország viszont a régióhoz képest is jól teljesít majd szerintük, a szervezet nem lát recessziót 2023-ban idehaza.

Kihívások sora leselkedik a világra

A globális gazdaságokra nehezedő számos kihívás felsorolásával kezdődik az IMF World Economic Outlookjának vezetői összefoglalójának 2022 őszi kiadása, ami jól tükrözi, hogy a közgazdászok között ma milyen hangulat uralkodik a világgazdaság kilátásaival kapcsolatban. A kihívások között említik az orosz-ukrán háború hatásait, a globálisan szigorodó pénzügyi feltételeket, a több évtizede nem látott inflációt, és a koronavírus-válság utóhatásait. A monetáris és fiskális politika hatalmas segítséget nyújtott a koronaválságban, de a normalizáció szerte a világban letöri a keresletet – jegyzi meg a valutaalap.

A globális gazdaság sorsa főleg attól függ, hogy a monetáris politikát hogy sikerül kalibrálni, hogyan alakul az orosz-ukrán háború, és a koronavírussal kapcsolatos ellátási gondok is jelentkezhetnek, főleg Kínában”

– írják.

A világgazdaság a 2021-es 6%-os növekedés után idén jelentősen lassul, idén 3,2, jövőre 2,7%-os lehet a növekedés az IMF friss előrejelzése szerint. Azt ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy ez az előrejelzés még mindig optimistának tekinthető, több közgazdász ugyanis már reálisnak látja a recessziót a következő évre, és az IMF maga is egyik forgatókönyvében komolyan számol ezzel a lehetőséggel.

A világ legalább harmada technikai recesszióba kerül idén vagy jövőre.

Az inflációs nyomás jövőre is erős lehet, és az inflációs nyomás főleg a fejlett gazdaságokban volt erőteljesebb a vártnál. A monetáris politika is jelentős kockázatokat hordoz magában, az IMF szerint ugyanis fennáll a veszély annak, hogy a jegybankok rosszul lövik be az eszköztárat az infláció letörése céljából (noha azt egy percig sem vitatják, hogy az agresszív jegybanki lépések szükségesek az infláció letöréséhez). A monetáris politikák széttartóak lehetnek a nagy gazdaságokban, ami újabb jelentős kilengéseket hoz a devizapároknál, az újabb energiaársokkok pedig tovább ronthatnak az inflációs kilátásokon. A dollár további erősödése széleskörű adósságválságot hozhat a fejlődő országokban.

Itt még nem ér véget a lefelé mutató kockázatok sora: az IMF szerint reális esély van rá, hogy a kínai ingatlanszektor válsága továbbterjed a bankszektorra, és határon átnyúló hatásai lesznek. A geopolitikai feszültségek kiéleződése hátráltathatja a nemzetközi tőkeáramlást, és alááshatja a globális klímacélokat is. Mindennek tetejébe az IMF szerint még a koronavírus is okozhat komoly fennakadásokat az ellátási láncokban.

Kinek fog fájni legjobban?

Ahhoz képest, hogy mennyire sötétre sikerült az IMF anyagának vezetői összefoglalója, az elemzőgárda kifejezetten optimista, ami a számokat illeti. A Valutaalap közgazdászai idén 3,2%-os, jövőre pedig 2,7%-os növekedést várnak globálisan, ami valóban komoly lassulás, de ez még mindig messze van az egész világra kiterjedő recessziótól. Az optimizmus még szembetűnőbb az eurózóna kapcsán:

a közös valutát használó országok átlagában a gazdaság jövőre 1%-kal főg nőni az IMF szerint.

Az idei 1,6%-os növekedés már nem annyira kiugróan optimista, az első két félév ugyanis kifejezetten jól sikerült az eurózónában. Az amerikai gazdaság szerintük idén 3,1%-kal nőhet, azaz erős amerikai második félévre számítanak az IMF-nél, az első két negyedévben ugyanis kis mértékben zsugorodott a gazdaság. Jövőre viszont markáns lassulás jöhet, és éves átlagban mindössze 0,5%-kal nőhet a világ legnagyobb gazdasága, azaz a szervezet közgazdászai azzal számolnak, hogy a Fed kamatemelése éreztetheti a hatását (a jegybank idén 0,25%-ról kezdte emelni a kamatokat, a kamatsáv teteje jelenleg 3,25%, jövőre – a Fed előrejelzése szerint – 4,6% lehet).

Az egyes eurózóna gazdaságok közül csak Németországban és Olaszországban lehet éves recesszió jövőre, de ott is egészen minimális (Németországban 0,3%-os, Olaszországban pedig még annál is kisebb, 0,2%). Németország a leginkább kiszolgáltatott az orosz gáznak, és az IMF előrejelzése összhangban van az OECD pár héttel ezelőtti prognózisával: ők sem vártak recessziót Európában, Németországot leszámítva. A többi országra nézve viszont nem vár visszaesést az IMF: Franciaországban jövőre 0,7%-kal nőhet, Spanyolországban 1,2% lehet a növekedés (az ibériai ország kevésbé kitett az orosz energiának).

A nyugati szankciók földhöz vágják az orosz gazdaságot

Külön ki kell térni Oroszországra, ugyanis az Európával gazdasági háborút vívó gazdaság az elemzői vélekedésekhez képest csekélyebb károkat szenvedhet el az IMF szerint. Az orosz gazdaság idén 3,4%-kal eshet, amit jövőre 2,3%-os visszaesés követhet. Noha ez elmarad a legtöbb elemző által idén várt 4-5% körüli visszaeséstől,

az orosz gazdaság így is komoly visszaesést szenved el, amely jövőre is kitart.

Nem látszik az előrejelzésből, hogy a recesszió meddig tarthat Oroszországban, de az is konszenzust élvez a közgazdászok között, hogy az ország közel egy évtizedig biztosan nem tér vissza a háború előtti szintre az európai szankciók hatására.

Érdemes kitérni a két nagy ázsiai gazdaságra, Japánra és Kínára is. Kína idén komoly lassulást szenved el, a 3,2%-os növekedés szokatlanul alacsonynak tekinthető az ázsiai országban, és a növekedés még jövőre is elmaradhat a kormány által célul kitűzött 5,5%-tól (4,4% lehet a reál GDP-növekedés az IMF szerint 2023-ban). Japán ellenben a hosszú távú trend felett növekedhet: idén 1,7. jövőre 1,6% lehet a növekedés a japán döntéshozók örömére, akik több évtizede igyekeznek beindítani a növekedést (igaz, egyidőben a jen árfolyama esik rohamosan).

Visszatér az alacsony infláció kora?

Inflációs előrejelzéseket is közzétett az IMF, ezek már nem tűnnek annyira szépnek. Általánosan megjegyezhető, hogy a Valutaalapnál a gazdasági lassulással együtt komoly mérséklődést várnak az inflációs nyomásban is, de a kép országonként eltér, és még a csökkenés ellenére is a legtöbb országban a jegybanki cél feletti inflációt vár a szervezet.

Az USA-ban idén 8,1% lehet az infláció átlaga, azaz az IMF az év hátralevő részére további mérséklődést vár (augusztusban 8,3% volt az éves infláció, tetőzéskor 9,1% volt). Még jövőre is jegybanki cél felett, 3,5%-on állhat a fogyasztói árindex, eközben viszont a munkanélküliség 4,5% fölé nőhet.

A számokból az következik, hogy – a Fed jelzésével ellentétben – jövőre már kamatvágással számol az IMF az USA-ban.

Az európai inflációs adatok nagyon eltérőek, de általánosságban elmondható, hogy a kontinensünkön az inflációs nyomás tartósabb lehet, mint az Egyesült Államokban, elsősorban azért, mert az IMF tartósan magas energiaárakkal számol (az EU sokkal kiszolgáltatottabb az energiaimportnak). Németországban még jövőre is 7,2% lehet az éves infláció, ami komoly politikai elégedetlenséget szülhet (vagyis inkább tartóssá teheti a jelenlegi elégedetlenséget), Franciaországban ezzel szemben mérsékeltebb infláció várható jövőre (4,6%), ahogy idén is (5,8%).

Az orosz infláció idén majdnem elérheti a 14%-ot, jövőre pedig a mély recesszióval együtt 5%-ra mérséklődhet. Kínában idén és jövőre is 2,2%-os éves inflációt jelez előre az IMF, Japánban pedig jövőre már komolyan eshet az éves áremelkedés mértéke, és 1,4%-on alakulhat végül (összhangban a jegybanki várakozásokkal – a Bank of Japan az infláció átmeneti jellege miatt ódzkodik a szigorítástól).

Hol van Magyarország helyre a régióban?

Végül érdemes egy régiós kitekintést is tenni, hogy lássuk, a magyarhoz hasonló adottságú országokban hogyan alakul a növekedés és az infláció (a magyar gazdaságra vonatkozó IMF-előrejelzést részletesen itt írtuk meg).

Az IMF szerint a növekedés idén Magyarországon lehet a leggyorsabb, és jövőre is meghaladhatja a régió átlagát,

azaz kifejezetten optimista országunkkal kapcsolatban is az IMF. De ez általánosan is igaz: Romániában például még jövőre is 3,1%-os növekedést vár a szervezet, amely nagyon komoly emelkedés lenne egy erőteljesen lassuló európai környezetben. Recessziót egyik régiós országban sem várnak, a legcsekélyebb növekedés szerintük Lengyelországban várható jövőre.

Az IMF WEO 2022. őszi előrejelzései (év/év, %) Ország Reál GDP-növekedés Infláció 2022 2023 2022 2023 Magyarország 5,7 1,8 13,9 13,3 Csehország 1,9 1,5 16,3 8,6 Szlovákia 1,8 1,5 11,9 10,1 Lengyelország 3,8 0,5 13,8 14,3 Románia 4,8 3,1 13,3 11 Forrás: IMF, Portfolio

Az infláció terén viszont már nem rózsásak a kilátások: Magyarországon még jövőre is 13,3% lehet az éves áremelkedés mértéke, de még ezzel is elmaradnánk a cseh éves inflációtól (14,3%). Hozzá kell tenni, hogy az IMF előrejelzése akkor készült, amikor a szeptemberi magyar és cseh inflációs adatot még nem publikálták: Magyarországon az infláció átlépte a 20%-ot múlt hónapban, miközben Csehországban nem érte el a 18%-ot sem.

Címlapkép: Getty Images